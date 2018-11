Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a100938-07f4-49aa-9ed1-d135987a64e7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csaknem 10 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatására. A cégeket munkahelyi bölcsődék kialakítására biztatnák.","shortLead":"Csaknem 10 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének...","id":"20181031_Munkahelyi_bolcsikben_bizik_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a100938-07f4-49aa-9ed1-d135987a64e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df250c9-320d-418c-a8f1-869b9d078909","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Munkahelyi_bolcsikben_bizik_a_kormany","timestamp":"2018. október. 31. 10:14","title":"Munkahelyi bölcsikben bízik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b327006-a63f-438d-86c2-c1e9131936e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank aggódik a hatalmasra hízó ingatlanalapok miatt, a kormányt nem zavarja ez.","shortLead":"A jegybank aggódik a hatalmasra hízó ingatlanalapok miatt, a kormányt nem zavarja ez.","id":"20181031_Rendeletmodositassal_segitheti_a_kormany_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b327006-a63f-438d-86c2-c1e9131936e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cde38-b930-4203-916d-5640b17b76f8","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Rendeletmodositassal_segitheti_a_kormany_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegeit","timestamp":"2018. október. 31. 10:47","title":"Rendeletmódosítással segítheti a kormány Mészáros Lőrinc tőzsdei cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0dbd431-98bc-4df1-b8d0-5a947363dda9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem emeltek vádat a filmsztár ellen.","shortLead":"Nem emeltek vádat a filmsztár ellen.","id":"20181031_Nincs_bizonyitek_ra_hogy_Stallone_nemi_eroszakot_kovetett_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0dbd431-98bc-4df1-b8d0-5a947363dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fd8d02-6001-455b-8365-40dcd9cdd98f","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Nincs_bizonyitek_ra_hogy_Stallone_nemi_eroszakot_kovetett_el","timestamp":"2018. október. 31. 09:45","title":"Nincs bizonyíték rá, hogy Stallone nemi erőszakot követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1ae587-3647-4dd4-b5c8-0db323ce7640","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181031_Marabu_FekNyuz_Ertek_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc1ae587-3647-4dd4-b5c8-0db323ce7640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d969dff-fac5-4f6f-83b8-fb1590fec61a","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Marabu_FekNyuz_Ertek_itelet","timestamp":"2018. október. 31. 14:00","title":"Marabu FékNyúz: Érték, ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több görög városban ért atrocitás albánokat és albán érdekeltségű cégeket.","shortLead":"Több görög városban ért atrocitás albánokat és albán érdekeltségű cégeket.","id":"20181101_Alban_uzleteket_es_zaszlot_gyujtottak_fel_Athenban_no_a_diplomaciai_feszultseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1876dd9b-46d7-4b28-9475-118fb1c72f58","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Alban_uzleteket_es_zaszlot_gyujtottak_fel_Athenban_no_a_diplomaciai_feszultseg","timestamp":"2018. november. 01. 15:26","title":"Albán üzleteket és zászlót gyújtottak fel Athénban, nő a diplomáciai feszültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank","shortLead":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési...","id":"20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039d66bd-750c-4744-87b8-4045aee3ec36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 01. 14:21","title":"EBRD: jól teljesít a magyar gazdaság, de még sok bajt okozhat a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha az ország kiengedi kezéből saját sorsának irányítását, arra az egész nemzet rámehet.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha...","id":"20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7617863d-8089-4893-84ab-4eeb2b63470a","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","timestamp":"2018. október. 31. 19:14","title":"Orbán beszéde Tisza Istvánról: rossz európai döntések sorozata sodort minket a világháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511137e0-1c97-4f7e-8128-45793d1ca0ba","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Nessajnak van polgári neve is, rajongói, követői azonban csak így, esetleg Császárpingvinként ismerik. A fiatalember már két éve foglalkozik a vlogolással, ez idő alatt pedig olyan közönséget épített ki magának, amelyet egy-egy vidéki lap vagy kisebb tévécsatorna is megirigyelne. Őt kérdeztük a youtuberek életéről, de arról is, mit gondol a játékfüggőség vagy épp az e-sport jelenségéről.","shortLead":"Nessajnak van polgári neve is, rajongói, követői azonban csak így, esetleg Császárpingvinként ismerik. A fiatalember...","id":"samsungbch_20181030_Milyen_a_jo_pingvinvezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511137e0-1c97-4f7e-8128-45793d1ca0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83883a1-19a2-4b07-aac3-380426da9e91","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181030_Milyen_a_jo_pingvinvezer","timestamp":"2018. október. 31. 07:38","title":"Milyen a jó pingvinvezér? – Hazánk legismertebb youtuberét kérdeztük a videojátékokról és a szülők felelősségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]