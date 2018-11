Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89c7a591-8877-47bb-a980-47bea3d9f3bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter érkezik a karambolhoz, le kellett zárni az autóutat.","shortLead":"Mentőhelikopter érkezik a karambolhoz, le kellett zárni az autóutat.","id":"20181101_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M2es_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89c7a591-8877-47bb-a980-47bea3d9f3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd72483-1657-42f9-92ca-a92066f05316","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M2es_utat","timestamp":"2018. november. 01. 15:54","title":"Halálos baleset miatt lezárták az M2-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37491890-de48-4e79-a4f6-7bca2e5ba8ab","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Los Angelesben található Petersen autómúzeum egyik féltett kincsét nem véletlenül tárolják a sötét pincében. Meglestük, de sajnos nem fotózhattuk le.","shortLead":"A Los Angelesben található Petersen autómúzeum egyik féltett kincsét nem véletlenül tárolják a sötét pincében...","id":"20181101_szep_az_aranyozott_auto_de_nem_erheti_napfeny_es_kezzel_sem_szabad_hozzaerni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37491890-de48-4e79-a4f6-7bca2e5ba8ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64854dff-6ebb-494a-aefd-9497347bd849","keywords":null,"link":"/cegauto/20181101_szep_az_aranyozott_auto_de_nem_erheti_napfeny_es_kezzel_sem_szabad_hozzaerni","timestamp":"2018. november. 01. 08:21","title":"Szép az aranyozott autó, de nem érheti napfény és kézzel sem szabad hozzáérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c385c9b2-7b44-40a2-8b8a-ee4175923c81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A versenypályán köröző motorosok két méretes madárral találkoztak, aminek sajnos baleset lett a vége.","shortLead":"A versenypályán köröző motorosok két méretes madárral találkoztak, aminek sajnos baleset lett a vége.","id":"20181101_a_nap_videoja_madarral_utkozott_a_motoros_de_a_tarsa_jart_rosszabbul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c385c9b2-7b44-40a2-8b8a-ee4175923c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00437a28-da7b-46dd-8e07-614b8871534a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181101_a_nap_videoja_madarral_utkozott_a_motoros_de_a_tarsa_jart_rosszabbul","timestamp":"2018. november. 01. 06:41","title":"A nap videója: madárral ütközött a motoros, de a társa járt rosszabbul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás megkezdése előtt. Ebből kettőt Oscar-esélyesnek tartanak.","shortLead":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás...","id":"20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb3768d-3f2d-41e5-8d2b-ca499a45c119","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","timestamp":"2018. november. 02. 15:27","title":"Hagyományt tör a Netflix: előbb mozi, aztán online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea0f664-f48e-4529-a2d0-9d9ae3c97791","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„Varietas delectat” – azaz a változatosság gyönyörködtet ernyőcímmel rendezte meg a patinás osztrák cég két, egymás utáni szeptemberi napon árverését. Először a bútorok és lakásdekorációk kerültek sorra 250 tételben – a reneszánsztól a hatvanas évekig.Itt a legtöbbet egy monumentális ritkaságért fizettek: a biedermeier stílusú, tíz kerekes lábon álló, kihúzható ovális asztal – melynek lapja összecsukott állapotban 134, kinyitva 584 cm – 7–9 ezer euró közötti becsértéket kapott, de végül 12 500 euróért ment tovább. ","shortLead":"„Varietas delectat” – azaz a változatosság gyönyörködtet ernyőcímmel rendezte meg a patinás osztrák cég két, egymás...","id":"20181102_Kristalycsillar_ulo_Buddha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea0f664-f48e-4529-a2d0-9d9ae3c97791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90184817-a047-4b91-ac74-3101b07177cc","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Kristalycsillar_ulo_Buddha","timestamp":"2018. november. 02. 17:14","title":"Kristálycsillár, ülő Buddha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan ma a helyzet a kontinensen, mint az 1920-es években - mondta a francia elnök.","shortLead":"Olyan ma a helyzet a kontinensen, mint az 1920-es években - mondta a francia elnök.","id":"20181101_Macron_a_nacionalista_lepra_miatt_vesztheti_el_Europa_a_szuverenitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770f586d-79da-43b7-9a60-4e585db91fb9","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Macron_a_nacionalista_lepra_miatt_vesztheti_el_Europa_a_szuverenitasat","timestamp":"2018. november. 01. 14:32","title":"Macron: a nacionalista lepra miatt vesztheti el Európa a szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak tűnik az a trend, amely a 2019-es Samsung-okostelefonokat jellemezheti, és egyúttal megmutatja, hogyan lehet csupakijelzős telefonokat készíteni.



","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik az a trend, amely a 2019-es Samsung-okostelefonokat jellemezheti, és egyúttal megmutatja...","id":"20181102_samsung_display_sencseni_rendezveny_ppt_slide_kijelzo_ala_tett_erzekelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf096dc-bf38-4756-867a-aea3f1b27907","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_samsung_display_sencseni_rendezveny_ppt_slide_kijelzo_ala_tett_erzekelok","timestamp":"2018. november. 02. 14:03","title":"Ez is egy bizonyíték arra, hogy a Samsung tényleg a kijelző alá tenné az érzékelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"November első hétvégéjén is 20 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok. Emellett esőre és napsütésre is készülni kell.","shortLead":"November első hétvégéjén is 20 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok. Emellett esőre és napsütésre is készülni kell.","id":"20181101_Marad_az_oszi_tavasz_november_elso_napjaiban_is_20_fok_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d1fdf-61c6-4b2c-ba49-1c40eba96998","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Marad_az_oszi_tavasz_november_elso_napjaiban_is_20_fok_lesz","timestamp":"2018. november. 01. 21:39","title":"Marad az őszi tavasz: november első napjaiban is 20 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]