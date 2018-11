Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9664607b-146c-4f0f-9be2-bf93031731f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi ingatlanpiaci viszonyokat és jogrendszert nem ismerő magyar vásárlókat könnyen csőbe húzhatják a furfangos közvetítők, és a nagy távolság sem segíti a sikeres vásárlást.","shortLead":"A helyi ingatlanpiaci viszonyokat és jogrendszert nem ismerő magyar vásárlókat könnyen csőbe húzhatják a furfangos...","id":"20181105_Igy_ne_vasaroljon_ingatlant_kulfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9664607b-146c-4f0f-9be2-bf93031731f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6eba2e-c8ea-4615-8c10-6eb22b132d2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Igy_ne_vasaroljon_ingatlant_kulfoldon","timestamp":"2018. november. 05. 12:20","title":"Így ne vásároljon ingatlant külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy Pamela Anderson nem nagy rajongója a Me Too mozgalomnak.","shortLead":"Kiderült, hogy Pamela Anderson nem nagy rajongója a Me Too mozgalomnak.","id":"20181106_Pamela_Anderson_A_feminizmus_tul_messzire_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d499887-a052-40a8-bfd9-fe02355cbab9","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Pamela_Anderson_A_feminizmus_tul_messzire_ment","timestamp":"2018. november. 06. 09:26","title":"Pamela Anderson: A feminizmus túl messzire ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f9d609-01e7-4f26-8481-ae1f8e260e73","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magyarország adhat otthont a 2022-es karate-világbajnokságnak.","shortLead":"Magyarország adhat otthont a 2022-es karate-világbajnokságnak.","id":"20181106_Karatevilagbajnoksagot_rendez_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2f9d609-01e7-4f26-8481-ae1f8e260e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f98d27a-e0ac-480f-996c-94eabed03965","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Karatevilagbajnoksagot_rendez_Budapest","timestamp":"2018. november. 06. 10:43","title":"Karate-világbajnokságot rendez Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy indiai sportruházatot gyártó cég két évvel ezelőtt részben átállt az újrahasznosított műanyag flakonokból előállított ruhák készítésére. 