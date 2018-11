Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b464607-b4da-4ffc-859b-2a7dc1673a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"MIntha együtt szállnánk a madarakkal.","shortLead":"MIntha együtt szállnánk a madarakkal.","id":"20181111_Kaprazatos_video_a_Szeged_hataraban_vonulo_darvakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b464607-b4da-4ffc-859b-2a7dc1673a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1290f5b8-fbcd-419d-9cc5-11e88f440715","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kaprazatos_video_a_Szeged_hataraban_vonulo_darvakrol","timestamp":"2018. november. 11. 15:40","title":"Káprázatos videó a Szeged határában vonuló darvakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfit gyorsított eljárásban felfüggesztett börtönre ítélték. ","shortLead":"A férfit gyorsított eljárásban felfüggesztett börtönre ítélték. ","id":"20181110_wizz_air_verekedes_rendor_lefejel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b66476-7442-42e0-bbd8-ef85d14a5c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_wizz_air_verekedes_rendor_lefejel","timestamp":"2018. november. 10. 10:08","title":"Lefejelt egy rendőrt is a Wizz Air-gépen verekedő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","shortLead":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","id":"20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a70560-f580-4b67-b600-b03422acf40c","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","timestamp":"2018. november. 11. 13:50","title":"A bokszszövetség szerint nem vezetői felelnek a több százmilliós hiányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yvonne Dederick nemrég a Feleségek luxuskivetelben című műsorban szerepelt, de korábban a TV2 tulajdonosa is volt. Válik, akár 672 milliót is kaphat.","shortLead":"Yvonne Dederick nemrég a Feleségek luxuskivetelben című műsorban szerepelt, de korábban a TV2 tulajdonosa is volt...","id":"20181110_Valik_a_TV2_volt_tulajdonosa_szazmilliokat_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ea32b3-d9d5-4689-b155-224e927a0c9c","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Valik_a_TV2_volt_tulajdonosa_szazmilliokat_kaphat","timestamp":"2018. november. 10. 09:36","title":"Válik a TV2 volt tulajdonosa, százmilliókat kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4f4981-3048-4809-83c7-d9fc8971a408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábban a papírzsepi-kartellben vizsgált Vajda Papír Kft. dunaföldvári gyárához járult hozzá a kormány. A cég nemcsak a régióban, Skandináviában is sikeres, az új gyárral 100 munkahellyel teremt.","shortLead":"A korábban a papírzsepi-kartellben vizsgált Vajda Papír Kft. dunaföldvári gyárához járult hozzá a kormány. A cég...","id":"20181110_45_milliardot_adtunk_a_vecepapirgyartonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b4f4981-3048-4809-83c7-d9fc8971a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e858ed-32ab-45a1-9a2b-2f8e70ea5f0c","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_45_milliardot_adtunk_a_vecepapirgyartonak","timestamp":"2018. november. 10. 09:54","title":"4,5 milliárdot adtunk a vécépapírgyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mekkora adót kell fizetni a kockázati biztosítás után a szerződőnek és a biztosítottnak 2019-ben? Ezt mutatta be részletesen az Adózóna.","shortLead":"Mekkora adót kell fizetni a kockázati biztosítás után a szerződőnek és a biztosítottnak 2019-ben? Ezt mutatta be...","id":"20181110_Nem_mindenkinek_kell_adoznia_ha_kockazati_biztositast_kot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7002c2-cf79-491b-93a0-f67ed3372f46","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Nem_mindenkinek_kell_adoznia_ha_kockazati_biztositast_kot","timestamp":"2018. november. 10. 10:17","title":"Nem mindenkinek kell adóznia, ha kockázati biztosítást köt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két rivális cég irodáinak közelsége okozta a munkahelyi számítógépén munkaidőben felnőtt filmet néző ügyvéd vesztét. Teljes körű belső vizsgálat indult, amelynek idejére a hat számjegyű (fontban ennyi) havi fizetéssel rendelkező partnert felmentették a munkavégzés alól.","shortLead":"A két rivális cég irodáinak közelsége okozta a munkahelyi számítógépén munkaidőben felnőtt filmet néző ügyvéd vesztét...","id":"20181110_Rivalisa_moszerolta_be_a_munkahelyi_gepen_pornot_nezo_londoni_ugyvedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be309ec3-f19a-4255-99c1-4e793722a900","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Rivalisa_moszerolta_be_a_munkahelyi_gepen_pornot_nezo_londoni_ugyvedet","timestamp":"2018. november. 10. 10:03","title":"Riválisa mószerolta be a munkahelyi gépén pornót néző londoni ügyvédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b39c05-0815-411d-8512-ee1f8e96e8fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dudor volt a jégen, biztonsági okokból lefújták az esti meccset. A szövetség szerint elfogadhatatlan, hogy így történt.","shortLead":"Dudor volt a jégen, biztonsági okokból lefújták az esti meccset. A szövetség szerint elfogadhatatlan, hogy így történt.","id":"20181110_magyar_jegkorong_szovetseg_elmaradt_hokimeccs_jeghiba_tuskecsarnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0b39c05-0815-411d-8512-ee1f8e96e8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719136cd-556c-451b-b3ae-ba8f4a73522a","keywords":null,"link":"/sport/20181110_magyar_jegkorong_szovetseg_elmaradt_hokimeccs_jeghiba_tuskecsarnok","timestamp":"2018. november. 10. 14:18","title":"Felhúzta magát a szövetség az elmaradt hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]