Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói bázist, a Facebook csak most adta ki az ezzel konkurens alkalmazását.","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói...","id":"20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc60101c-915f-43da-9337-75634cbf58a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","timestamp":"2018. november. 12. 10:03","title":"A Facebook megcsinálta az anti-Facebook ellenszerét: itt a Lasso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Cseresnyési László","category":"itthon","description":"Cseresnyési László nyelvész ellenvéleménye a klasszikusok iskolai tanításáról, az igekötővel igenelésről, készségekről és tárgyi tudásról.\r

","shortLead":"Cseresnyési László nyelvész ellenvéleménye a klasszikusok iskolai tanításáról, az igekötővel igenelésről, készségekről...","id":"20181112_helyes_magyarsagrol_cseresnyesi_tgm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdadb23a-f858-4a78-a429-18f91a065ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_helyes_magyarsagrol_cseresnyesi_tgm","timestamp":"2018. november. 12. 11:26","title":"A helyes magyarságról - válasz TGM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor korábbi miniszterét egy más témában tartott konferencián kérdezte az RTL Klub Híradója. Navracsics azt mondta: nem akarja, hogy Magyarország az egyetem körüli vita miatt legyen híres. ","shortLead":"Orbán Viktor korábbi miniszterét egy más témában tartott konferencián kérdezte az RTL Klub Híradója. Navracsics azt...","id":"20181112_Navracsics_Szeretnem_ha_Budapesten_maradna_a_CEU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf74d706-6b41-4e89-a869-446034e8060b","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Navracsics_Szeretnem_ha_Budapesten_maradna_a_CEU","timestamp":"2018. november. 12. 20:56","title":"Navracsics: Szeretném, ha Budapesten maradna a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki, a Hamász pedig az előrehaladott tűzszüneti tárgyalások ellenére ellentámadást indított rakétákkal. ","shortLead":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki...","id":"20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d68175-71fc-4a05-b7f3-b2b7c2e98f86","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","timestamp":"2018. november. 12. 18:33","title":"Rakétákat lőttek ki Gázából, Izrael légicsapásokkal válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f753cce-e7cd-4181-90e1-fb5aef26e24e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó legújabb divatterepjáró modelljét egy magyar designer szabta új formájúra.","shortLead":"Az orosz gyártó legújabb divatterepjáró modelljét egy magyar designer szabta új formájúra.","id":"20181112_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_uj_lada_xray_cross_divatterepjaro_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f753cce-e7cd-4181-90e1-fb5aef26e24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1380a5a-8e42-46af-9565-73f8fe1a7eae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_uj_lada_xray_cross_divatterepjaro_suv","timestamp":"2018. november. 12. 13:21","title":"Ilyen lett a magyar kéz által megrajzolt új Lada, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6e107e-5f25-438f-ac4c-699b572372e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Központi adatbázis épülne a szállodák, szálláshelyek vendégeiről, a kormányzat szerint ezzel akarják visszaszorítani a szürkegazdaságot. Az adatokhoz azonban a NAV és a KSH mellett például a rendőrség és az idegenrendészet is hozzáférhet.","shortLead":"Központi adatbázis épülne a szállodák, szálláshelyek vendégeiről, a kormányzat szerint ezzel akarják visszaszorítani...","id":"20181112_A_kormanyzat_elmagyarazta_ezert_akarja_tudni_hogy_on_kivel_mikor_es_hol_wellnessezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6e107e-5f25-438f-ac4c-699b572372e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4133c566-9d7a-4ca8-a34b-cf9a034125e0","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_A_kormanyzat_elmagyarazta_ezert_akarja_tudni_hogy_on_kivel_mikor_es_hol_wellnessezik","timestamp":"2018. november. 12. 14:52","title":"A kormányzat elmagyarázta: ezért akarja tudni, hogy ön kivel, mikor és hol wellnessezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.","shortLead":"Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.","id":"20181112_Kolumbiai_drogmilliardok_tisztara_mosasa_miatt_indult_per_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af366a95-5abd-42e6-bd92-e6a1d94e662d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kolumbiai_drogmilliardok_tisztara_mosasa_miatt_indult_per_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 16:04","title":"Kolumbiai drogmilliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","shortLead":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","id":"20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166fb46-723a-4d9c-8a78-af4d066b5e67","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","timestamp":"2018. november. 11. 10:53","title":"Hazám-díjat vehetett át Ráday Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]