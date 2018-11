Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"648589ff-8185-4c6e-97c0-b30f162bc8ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Borzalom, amivel a gyomrát felnyitva szembesültünk\" – mondta a WWF koordinátora. ","shortLead":"\"Borzalom, amivel a gyomrát felnyitva szembesültünk\" – mondta a WWF koordinátora. ","id":"20181120_Ket_strandpapucsot_es_115_muanyag_poharat_talaltak_egy_elpusztult_balna_gyomraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=648589ff-8185-4c6e-97c0-b30f162bc8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44aeb84e-2cb1-4dee-8e85-ba2c88ed276c","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ket_strandpapucsot_es_115_muanyag_poharat_talaltak_egy_elpusztult_balna_gyomraban","timestamp":"2018. november. 20. 13:24","title":"Két strandpapucsot és 115 műanyag poharat találtak egy elpusztult bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115873af-fe5f-41f7-8ad5-81374af27b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 15 éves fiú unta a tanulást, ezért mitológiai alakokat rajzolt a könyve margóira.","shortLead":"A 15 éves fiú unta a tanulást, ezért mitológiai alakokat rajzolt a könyve margóira.","id":"20181120_Mar_a_18_szazadi_diakok_is_telefirkaltak_a_konyveiket_leginkabb_emberevo_oriasokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=115873af-fe5f-41f7-8ad5-81374af27b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bc275e-10fc-4fb0-b73d-82796359bdd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Mar_a_18_szazadi_diakok_is_telefirkaltak_a_konyveiket_leginkabb_emberevo_oriasokkal","timestamp":"2018. november. 20. 12:12","title":"Már a 18. századi diákok is telefirkálták a könyveiket, leginkább emberevő óriásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot továbbra is ő vezetheti. ","shortLead":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot...","id":"20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a60b9f-fe2a-42b9-b425-844c5ba1a06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","timestamp":"2018. november. 21. 06:10","title":"Úgy hírlik, Kásler felmentette a tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47de305f-6824-40b1-80a6-22436bc75aa9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál egyelőre csak a \"belső tesztelés\" folyik, de ha minden jól megy, hamarosan a Messengeren keresztül is nézhetünk majd videókat másokkal együtt, egyidőben, távolról is.","shortLead":"A Facebooknál egyelőre csak a \"belső tesztelés\" folyik, de ha minden jól megy, hamarosan a Messengeren keresztül is...","id":"20181120_facebook_messenger_watch_party_watch_videos_together_kozos_videozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47de305f-6824-40b1-80a6-22436bc75aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44675408-c0ba-4fd7-bc1a-616c0ddcd318","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_facebook_messenger_watch_party_watch_videos_together_kozos_videozas","timestamp":"2018. november. 20. 11:03","title":"Új funkció jön a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le.","shortLead":"A bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le.","id":"20181122_Csak_jovore_szulethet_itelet_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f8bfb-cd61-4f51-a384-2ccb2a463f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Csak_jovore_szulethet_itelet_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 07:45","title":"Csak jövőre születhet ítélet a bőnyi rendőrgyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban is megjelent: a világ különböző egyetemein, de már középiskolákban is indítanak e-sport kurzusokat. ","shortLead":"Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban...","id":"20181120_eduline_Gamernek_lenni_nem_csak_hobbi_igy_tanitjak_az_esportot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d586022-1e94-4d00-90a2-e61d6dbb16ec","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181120_eduline_Gamernek_lenni_nem_csak_hobbi_igy_tanitjak_az_esportot","timestamp":"2018. november. 20. 16:00","title":"Gamernek lenni nem csak hobbi: így tanítják az e-sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"e7b96cd4-8f61-4a7c-b7bc-0e7ccf811e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán tovább.","shortLead":"A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán...","id":"20181120_mars_expedicio_nasa_vilagur_mars_jaro_holdra_szallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7b96cd4-8f61-4a7c-b7bc-0e7ccf811e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804ce3f9-b746-4911-9d22-22f93d5f71fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_mars_expedicio_nasa_vilagur_mars_jaro_holdra_szallas","timestamp":"2018. november. 20. 11:33","title":"Kijött egy új videó a NASA-tól, és nem találunk rá szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7325d1-3773-472a-af5a-86a23a4bbaa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Civilization VI második kiegészítőjében a természeti erőkkel, például a globális felmelegedéssel is meg kell küzdeniük a felhasználóknak, és úgy kihasználni az erőforrásokat.","shortLead":"A Civilization VI második kiegészítőjében a természeti erőkkel, például a globális felmelegedéssel is meg kell...","id":"20181121_civilization_6_gathering_storm_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ozonlyuk_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7325d1-3773-472a-af5a-86a23a4bbaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa1abcb-0bbf-4459-98e4-c5e0a01b65c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_civilization_6_gathering_storm_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ozonlyuk_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2018. november. 21. 14:33","title":"Jön a videojáték, amiben a klímaváltozás lesz a főellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]