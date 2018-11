Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány évente teljesen megújítják dalukat az ausztrál hosszúszárnyú bálnák. Keleti partvidéki állatok dalának elemzésekor megfigyelték, hogy a hím populáció által kiadott hangok alkalmanként teljesen megváltoznak. ","shortLead":"Néhány évente teljesen megújítják dalukat az ausztrál hosszúszárnyú bálnák. Keleti partvidéki állatok dalának...","id":"20181124_hosszuszarnyu_balnak_eneke_megujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b054360-308e-4256-9e6e-19ef57433bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181124_hosszuszarnyu_balnak_eneke_megujitas","timestamp":"2018. november. 24. 10:03","title":"Meglepő dolog derül ki a bálnák énekéről: időnként teljesen új dalokat találnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9966ac5-d1ba-4e62-ba2f-ac55506cf0fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több utas rosszul lett, miután valaki paprikasprayt fújt ki a 2-es metró egyik szerelvényén.","shortLead":"Több utas rosszul lett, miután valaki paprikasprayt fújt ki a 2-es metró egyik szerelvényén.","id":"20181124_Az_alaguton_keresztul_mentettek_ki_a_2es_metro_utasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9966ac5-d1ba-4e62-ba2f-ac55506cf0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577df4fb-adeb-4fe2-8d83-22d2c7e117ef","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Az_alaguton_keresztul_mentettek_ki_a_2es_metro_utasait","timestamp":"2018. november. 24. 15:07","title":"Az alagúton keresztül mentették ki a 2-es metró utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20afef22-0b3b-40b4-8d35-66e1c852f22e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az optikai hálózati fejlesztésekre összpontosít a Szupergyors Internet Program második szakasza. A SZIP 2.0 januárban indul, a 100 Mbps sávszélesség csak az alsó határt jelenti majd benne.","shortLead":"Elsősorban az optikai hálózati fejlesztésekre összpontosít a Szupergyors Internet Program második szakasza. A SZIP 2.0...","id":"20181126_szupergyors_internet_program_30_mbits_100_mbps_2_gbps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20afef22-0b3b-40b4-8d35-66e1c852f22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050e977-14a8-4b08-a24f-8c1f7a60c25e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_szupergyors_internet_program_30_mbits_100_mbps_2_gbps","timestamp":"2018. november. 26. 00:03","title":"30 megabites helyett 2 gigabites internettel szórná tele az országot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz könnyű dolga a Fidesznek, hogy a saját szavazóikkal elfogadtassák a Gruevszki-ügyet, de már más helyzetekben is megoldották ezt - mondta Schiffer András.","shortLead":"Nem lesz könnyű dolga a Fidesznek, hogy a saját szavazóikkal elfogadtassák a Gruevszki-ügyet, de már más helyzetekben...","id":"20181124_Schiffer_Gruevszki_urnak_a_tranzitzonaban_kellene_varakoznia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a73f3b7-abe7-4128-9f7c-22b09a1d5971","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Schiffer_Gruevszki_urnak_a_tranzitzonaban_kellene_varakoznia","timestamp":"2018. november. 24. 10:01","title":"Schiffer: „Gruevszki úrnak a tranzitzónában kellene várakoznia”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új szolgáltatásként - teszt jelleggel - előzetes értesítést küld azoknak, akik a november 25-i előzetes vizsgálat szerint valamilyen mulasztás miatt már nem felelnek meg a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés feltételeinek, ami lehetőséget ad nekik arra, hogy még időben pótolják a mulasztást.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új szolgáltatásként - teszt jelleggel - előzetes értesítést küld azoknak, akik...","id":"20181124_Becsongethet_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5a46e8-1bc2-4da4-98a7-02c695dbb85a","keywords":null,"link":"/kkv/20181124_Becsongethet_a_NAV","timestamp":"2018. november. 24. 07:11","title":"Becsöngethet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"46-an milliomosok lettek.","shortLead":"46-an milliomosok lettek.","id":"20181124_Otose_biztos_nem_negyese_viszont_lehetett_az_otos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9d7017-049c-487b-8485-7f7242e6b111","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Otose_biztos_nem_negyese_viszont_lehetett_az_otos_lotton","timestamp":"2018. november. 24. 20:50","title":"Ötöse biztos nem, négyese viszont lehetett az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c196507-4059-4744-835c-279689567a12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Meghato_videonekrologgal_bucsuzik_Ashatol_az_Allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c196507-4059-4744-835c-279689567a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfea0e53-c0d1-467f-a6e7-acf962c3fc24","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Meghato_videonekrologgal_bucsuzik_Ashatol_az_Allatkert","timestamp":"2018. november. 25. 15:29","title":"Megható videonekrológgal búcsúzik Ashától az Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. Az özönvizet, földcsuszamlást okozó, kirándulóhelyeket elárasztó esőzések és viharok után most vasárnap egy minitornádót videóztak le Calabriában. A vihartölcsér komoly károkat okozott, egy műszaki áruházat például egyszerűen kettészelt, ennek az esetnek egy sérültje is volt. És jó pár parkoló autót is tönkretett a minitornádó.","shortLead":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. Az özönvizet, földcsuszamlást okozó, kirándulóhelyeket elárasztó...","id":"20181125_Filmbe_illo_tornadot_videoztak_le_Olaszorszagban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bb9f61-0b37-426b-b53f-0a4d7b1132c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Filmbe_illo_tornadot_videoztak_le_Olaszorszagban__video","timestamp":"2018. november. 25. 18:57","title":"Filmbe illő tornádót videóztak le Olaszországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]