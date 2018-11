Varufakisz német formáció élén indul az EP-választáson

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elképesztő indulatok jellemzik a Boca Juniors és a River Plate Libertadores Kupa-döntő második összecsapása előtt a hangulatot, a Boca Juniors buszát megtámadták, el kellett halasztani a döntő második meccsét.\r

\r

","shortLead":"Elképesztő indulatok jellemzik a Boca Juniors és a River Plate Libertadores Kupa-döntő második összecsapása előtt...","id":"20181125_Serultek_konnygaz_elszabadult_a_pokol_az_argentin_orokrangado_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fbdf33-85fd-42b8-8fe8-8230ab3c1d8e","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Serultek_konnygaz_elszabadult_a_pokol_az_argentin_orokrangado_elott","timestamp":"2018. november. 25. 11:46","title":"Sérültek, könnygáz: elszabadult a pokol az argentin örökrangadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy török újságíró a börtönökben uralkodó viszonyokra hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor kedves barátjának, Erdogan elnök országában van a világon a legtöbb újságíró rács mögött.","shortLead":"Egy török újságíró a börtönökben uralkodó viszonyokra hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor kedves barátjának, Erdogan...","id":"20181125_Orvosi_vizsgalat_bilincsben__tomegesek_a_jogsertesek_a_torok_bortonokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67a770c-b20c-4c76-a48d-4c262140bd6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Orvosi_vizsgalat_bilincsben__tomegesek_a_jogsertesek_a_torok_bortonokben","timestamp":"2018. november. 25. 08:57","title":"Orvosi vizsgálat bilincsben - tömegesek a jogsértések a török börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1e060f-0080-46e8-bbb7-4d09d1831444","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy énekes és egy zenekar búcsúzott az X-Faktorból. Elhangzott a Bulibáró, de ha a zsűrin múlik, az az előadó nem jut tovább, hiába énekelte, hogy „a Giginek, a Giginek, a Giginek a pampam”.\r

\r

","shortLead":"Egy énekes és egy zenekar búcsúzott az X-Faktorból. Elhangzott a Bulibáró, de ha a zsűrin múlik, az az előadó nem jut...","id":"20181125_XFaktor_mar_csak_hatan_maradtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f1e060f-0080-46e8-bbb7-4d09d1831444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620efd24-f202-45f2-bbd2-e2f2a82c0db8","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_XFaktor_mar_csak_hatan_maradtak","timestamp":"2018. november. 25. 08:54","title":"X-Faktor: már csak hatan maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5371c20-057e-4c9b-974f-f3a9e75adab2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Katibat Macina nevű, az al-Kaida terrorhálózathoz kötődő mali dzsihadista csoport legalább 30 tagját, és vélhetően vezetőjét ölték meg francia terrorellenes alakulatok Maliban - közölte a francia védelmi minisztérium.","shortLead":"A Katibat Macina nevű, az al-Kaida terrorhálózathoz kötődő mali dzsihadista csoport legalább 30 tagját, és vélhetően...","id":"20181124_Francia_terrorelharitok_harminc_dzsihadistat_oltek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5371c20-057e-4c9b-974f-f3a9e75adab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6e878d-d3df-48d6-8d9a-737ccde24ba9","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Francia_terrorelharitok_harminc_dzsihadistat_oltek_meg","timestamp":"2018. november. 24. 09:13","title":"Francia terrorelhárítók harminc dzsihadistát öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee41144-4c90-4788-b9c9-77ce6e6677b3","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Így is lehet - a távolról jött, hányatott sorsú emberek gasztronómiájának megismertetésében, befogadásában kezdeményező szerepet játszanak a spanyol séfek.\r

\r

","shortLead":"Így is lehet - a távolról jött, hányatott sorsú emberek gasztronómiájának megismertetésében, befogadásában kezdeményező...","id":"20181124_Fogadj_be_egy_etelt__recept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee41144-4c90-4788-b9c9-77ce6e6677b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f3599a-115d-4d81-9428-e5044e597e93","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Fogadj_be_egy_etelt__recept","timestamp":"2018. november. 25. 08:53","title":"Fogadj be egy ételt – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d86cbb-cde5-4b76-9ef9-7625dbd4e517","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Gyémántgyűrűért és nászútért futottak.","shortLead":"Gyémántgyűrűért és nászútért futottak.","id":"20181124_Menyasszonyok_rohantak_vegig_Bangkok_utcain__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58d86cbb-cde5-4b76-9ef9-7625dbd4e517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3832a01b-4b51-467e-8200-ca9e6079f9ba","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Menyasszonyok_rohantak_vegig_Bangkok_utcain__fotok","timestamp":"2018. november. 24. 18:22","title":"Menyasszonyok rohantak végig Bangkok utcáin - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai eszközök – derül ki egy a Direkt 36 részvételével zajló nemzetközi tényfeltáró projektből. A jelenség alól Magyarország sem kivétel: itthon főként egyes mellimplantátumok okoztak problémát. ","shortLead":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai...","id":"20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca2583a-a261-4728-90cd-6716dbc0fc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","timestamp":"2018. november. 25. 18:46","title":"Magyar betegek életét is veszélyeztetik a hibás orvostechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e85530-d34b-4594-8cb3-efc554934579","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár órával a színpadra lépése előtt landolt a feleségével.","shortLead":"Pár órával a színpadra lépése előtt landolt a feleségével.","id":"20181124_Itt_az_elso_foto_Chuck_Norrisrol_aki_megerkezett_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e85530-d34b-4594-8cb3-efc554934579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003f8d4d-94a3-4c92-9808-655f06ed29ad","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Itt_az_elso_foto_Chuck_Norrisrol_aki_megerkezett_Budapestre","timestamp":"2018. november. 24. 14:23","title":"Itt az első fotó Chuck Norrisról, aki megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]