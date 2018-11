Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c3d7963-78c1-40c0-8a2b-12a06a8dab95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónapra előre időjárást jósolni tudományosan nem annyira megalapozott. De azért ön is biztosan kíváncsi az eredményre.","shortLead":"Egy hónapra előre időjárást jósolni tudományosan nem annyira megalapozott. De azért ön is biztosan kíváncsi...","id":"20181125_Elaruljuk_hogy_feher_karacsonyunk_lesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c3d7963-78c1-40c0-8a2b-12a06a8dab95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1046ba57-7ac6-4378-bd0e-956a9befd076","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Elaruljuk_hogy_feher_karacsonyunk_lesze","timestamp":"2018. november. 25. 17:45","title":"Eláruljuk, hogy fehér karácsonyunk lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d6aac4-33a6-40f1-b03a-f22b9fa36673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden ötödik nőt bántalmaznak otthon, de a valós számok magasabbak lehetnek.","shortLead":"Minden ötödik nőt bántalmaznak otthon, de a valós számok magasabbak lehetnek.","id":"20181125_A_nok_leggyakoribb_halalozasi_oka_Magyarorszagon_a_csaladon_beluli_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d6aac4-33a6-40f1-b03a-f22b9fa36673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5064da-948b-4f67-beca-81a5d79abdac","keywords":null,"link":"/elet/20181125_A_nok_leggyakoribb_halalozasi_oka_Magyarorszagon_a_csaladon_beluli_eroszak","timestamp":"2018. november. 25. 09:13","title":"A nők között a családon belüli erőszak az egyik leggyakoribb halálozási ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két órára leáll az osztrák vasúti közlekedés, a MÁV visszatéríti azoknak a jegyeit, akik Magyarországról indulnának.","shortLead":"Két órára leáll az osztrák vasúti közlekedés, a MÁV visszatéríti azoknak a jegyeit, akik Magyarországról indulnának.","id":"20181126_Sztrajkolnak_az_osztrak_vasutasok_a_Magyarorszagra_erkezo_vonatok_sem_jarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821294c-08db-4a06-8111-836ecfced149","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Sztrajkolnak_az_osztrak_vasutasok_a_Magyarorszagra_erkezo_vonatok_sem_jarnak","timestamp":"2018. november. 26. 12:17","title":"Sztrájkolnak az osztrák vasutasok, a Magyarországra érkező vonatok sem járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma is borult lesz az ég, többfelé erős széllökésekre is számítani kell.","shortLead":"Ma is borult lesz az ég, többfelé erős széllökésekre is számítani kell.","id":"20181126_Kiados_esot_hozott_a_hetfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9493f67-ca7d-44bf-85fc-1f3242646a52","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Kiados_esot_hozott_a_hetfo","timestamp":"2018. november. 26. 05:11","title":"Kiadós esőt hozott a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"46-an milliomosok lettek.","shortLead":"46-an milliomosok lettek.","id":"20181124_Otose_biztos_nem_negyese_viszont_lehetett_az_otos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9d7017-049c-487b-8485-7f7242e6b111","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Otose_biztos_nem_negyese_viszont_lehetett_az_otos_lotton","timestamp":"2018. november. 24. 20:50","title":"Ötöse biztos nem, négyese viszont lehetett az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje van, mindez nem is kamu, tényleg létezik.","shortLead":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje...","id":"20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053517e4-a79b-4d92-aa86-1fa3c9ef246c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","timestamp":"2018. november. 26. 17:27","title":"A Volkswagennél megcsinálták a Golf McDrive Editiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"Az utóbbi évek legnagyobb szállásfejlesztési programja körül csoportosulnak a Mészáros Lőrinchez és a kormányhoz közeli, uniós közbeszerzéseket sorra nyerő cégek.","shortLead":"Az utóbbi évek legnagyobb szállásfejlesztési programja körül csoportosulnak a Mészáros Lőrinchez és a kormányhoz...","id":"201847__meszarosek_hotelei__turizmus__kozpenz__megszallok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d1483c-9a3f-41c1-9dfe-0e2a4908ff54","keywords":null,"link":"/kkv/201847__meszarosek_hotelei__turizmus__kozpenz__megszallok","timestamp":"2018. november. 25. 15:00","title":"300 milliárdért fejlesztik a szállodákat. Na, és ki jár jól vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kibertámadásoktól, külföldi manipulációtól és a személyes adatok rosszindulatú felhasználásától tartanak a legtöbben az EP-választás előtt.","shortLead":"Kibertámadásoktól, külföldi manipulációtól és a személyes adatok rosszindulatú felhasználásától tartanak a legtöbben...","id":"20181126_Az_EPvalasztas_meghackelesetol_tartanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eb7cb4-29d1-4ca8-9e34-dab4345be35a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Az_EPvalasztas_meghackelesetol_tartanak","timestamp":"2018. november. 26. 13:27","title":"Az EP-választás meghackelésétől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]