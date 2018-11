Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, ami önmagában is durva, nemhogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt.","shortLead":"Tízezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, ami önmagában is durva, nemhogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt.","id":"20181125_Nem_usszuk_meg_a_karacsonyi_sorbanallast_Tizezer_elado_hianyzik_a_boltokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2af268-7467-4966-b5d3-ec6ecfd26ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Nem_usszuk_meg_a_karacsonyi_sorbanallast_Tizezer_elado_hianyzik_a_boltokbol","timestamp":"2018. november. 25. 17:28","title":"Nem ússzuk meg a karácsonyi sorbanállást: Tízezer eladó hiányzik a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új márkanevet regisztrált az LG. 