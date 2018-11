Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint azt támadják, aki cselekszik, rá a bírálatok ösztönzően hatnak.","shortLead":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint azt támadják, aki cselekszik, rá a bírálatok...","id":"20181129_Koves_Slomo_Az_egyhazaknak_kotelesseg_egyuttmukodni_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4685c71e-881d-47b1-8482-1c63e42b423f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Koves_Slomo_Az_egyhazaknak_kotelesseg_egyuttmukodni_Orbannal","timestamp":"2018. november. 29. 11:25","title":"Köves Slomó: Az egyházaknak kötelesség együttműködni Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már 2014-ben tudott arról, hogy esetlegesen rosszindulatú orosz tevékenység folyik a platformján, jóval azelőtt, hogy a tények nyilvánosságra kerültek – állította kedden egy brit parlamenti bizottság elnöke.","shortLead":"A Facebook már 2014-ben tudott arról, hogy esetlegesen rosszindulatú orosz tevékenység folyik a platformján, jóval...","id":"20181127_facebook_orosz_beavatkozas_adatszivargas_amerikai_elnokvalasztas_cambridge_analytica_adatgyujtes_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7834cf-14be-4eb2-8760-96e0160277f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_facebook_orosz_beavatkozas_adatszivargas_amerikai_elnokvalasztas_cambridge_analytica_adatgyujtes_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. november. 27. 20:03","title":"Azzal vádolják a Facebookot, hogy 2014 óta tudnak az oroszok trükközéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több forgatókönyvet is felvázolt a brit pénzügyminisztérium, és arra jutottak: nem létezik olyan verziója a Brexitnek, amellyel jobban járna az ország, mint ha EU-tagok maradnának. A brit jegybank elnöke is katasztrófa-forgatókönyveket vázolt.","shortLead":"Több forgatókönyvet is felvázolt a brit pénzügyminisztérium, és arra jutottak: nem létezik olyan verziója a Brexitnek...","id":"20181128_Matekozott_a_brit_penzugyminiszterium_nincs_olyan_megoldas_hogy_jol_jarjanak_a_Brexittel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad19477-4c35-47bb-8a05-e12cf780ac4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Matekozott_a_brit_penzugyminiszterium_nincs_olyan_megoldas_hogy_jol_jarjanak_a_Brexittel","timestamp":"2018. november. 28. 16:04","title":"Mindenképpen rosszul járnak a britek a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c5fcd-1e8c-4f32-befd-9ec0b62c3a8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stephen Hillenburg halálát amiotrófiás laterálszklerózis, másnéven az ALS betegség okozta. 57 éves volt. ","shortLead":"Stephen Hillenburg halálát amiotrófiás laterálszklerózis, másnéven az ALS betegség okozta. 57 éves volt. ","id":"20181127_Meghalt_az_ember_aki_kitalalta_SpongyaBobot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c5fcd-1e8c-4f32-befd-9ec0b62c3a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733347-0563-4cda-95f3-724100fa7c8c","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Meghalt_az_ember_aki_kitalalta_SpongyaBobot","timestamp":"2018. november. 27. 19:41","title":"Meghalt az ember, aki kitalálta SpongyaBobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen naptejjel, zsebkendővel kedveskedik? Ha Ausztriában gondolkoznának síelési úti cél gyanánt, a Nockberge régióban „bérelhető” komornyikok jóvoltából mindez abszolút elérhető.","shortLead":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen...","id":"feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1a6119-5953-43e0-9a26-036bc4f75a57","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","timestamp":"2018. november. 28. 07:30","title":"Tetszene, ha kedvében járna egy komornyik? Extra síélmény a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába volt ott Hajdúdorog MSZP-s polgármestere és a térség fideszes képviselője is egy iskolaátadáson, Tiba István Facebook-oldalára úgy kerültek ki a képek, hogy mindegyikről lemaradt a szocialista politikus.","shortLead":"Hiába volt ott Hajdúdorog MSZP-s polgármestere és a térség fideszes képviselője is egy iskolaátadáson, Tiba István...","id":"20181128_Levagtak_az_MSZPs_polgarmestert_a_fideszes_kepviselo_Facebookkepeirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0146780-2be3-450d-8879-4017b04dcc1a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Levagtak_az_MSZPs_polgarmestert_a_fideszes_kepviselo_Facebookkepeirol","timestamp":"2018. november. 28. 20:19","title":"Levágták az MSZP-s polgármestert a fideszes képviselő Facebook-képeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törvényerőre emelkedett a Matteo Salvini belügyminiszter nevével fémjelzett migrációs-biztonsági csomag, miután a római parlament alsóháza végleges jóváhagyását adta rá szerdán. \r

","shortLead":"Törvényerőre emelkedett a Matteo Salvini belügyminiszter nevével fémjelzett migrációs-biztonsági csomag, miután a római...","id":"20181129_matteo_salvini_olaszorszag_parlament_alsohaz_torveny_migracio_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffd3763-67ce-4071-8834-e1278b592646","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_matteo_salvini_olaszorszag_parlament_alsohaz_torveny_migracio_biztonsag","timestamp":"2018. november. 29. 06:07","title":"Elfogadták Salvini migrációs-biztonsági csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Megjelent új könyvem, a Földön és égen. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek a mai magyar kereszténydemokrácia iránt” – írja Semjén.","shortLead":"„Megjelent új könyvem, a Földön és égen. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek a mai magyar kereszténydemokrácia iránt”...","id":"20181128_Korunk_figyelemre_melto_es_eredeti_gondolkodoja_Semjen_Zsolt_konyvet_irt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933eec3d-f7d8-4038-b3d4-b7efba7e9829","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Korunk_figyelemre_melto_es_eredeti_gondolkodoja_Semjen_Zsolt_konyvet_irt","timestamp":"2018. november. 28. 10:36","title":"„Korunk figyelemre méltó és eredeti gondolkodója”, Semjén Zsolt könyvet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]