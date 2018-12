Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy ötven, látásproblémával élő gyermeket vezet be a kódolás világába a Microsoft és a Digitális Tudásért Alapítvány. Az idei Kódolás órája eseményen azt szeretnék megmutatni, hogy a programozás alapjainak elsajátításával a fogyatékkal élő emberek is jókora lépést tehetnek kreativitásuk kibontakoztatása felé.","shortLead":"Mintegy ötven, látásproblémával élő gyermeket vezet be a kódolás világába a Microsoft és a Digitális Tudásért...","id":"20181205_microsoft_gyengenlato_gyerekek_kodolas_programozas_kodolas_oraja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1027bb6-8b82-4a43-b7e7-a046c58864bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_microsoft_gyengenlato_gyerekek_kodolas_programozas_kodolas_oraja","timestamp":"2018. december. 05. 18:03","title":"Nagy esélyt jelent a gyengénlátó magyar gyerekeknek, hogy most kódolni tanítják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0562871e-f3b6-41b7-aa47-ababdbda012b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, új megoldás született a vidéki jelöletlen területek megjelölésére, hogy azoknak is legyen postai címük, akik ilyen helyen élnek.","shortLead":"Úgy tűnik, új megoldás született a vidéki jelöletlen területek megjelölésére, hogy azoknak is legyen postai címük, akik...","id":"20181206_facebook_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0562871e-f3b6-41b7-aa47-ababdbda012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40be33a-9b76-4083-928a-0f090297cbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_facebook_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 06. 15:03","title":"4 milliárd embernek adna lakcímet a Facebook és a világ egyik legjobb egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz hasonlóan most is elkészítette személyre szabott összefoglalóját a Spotify, amellyel év vége alkalmából kedveskednek a felhasználóknak. ","shortLead":"Tavalyhoz hasonlóan most is elkészítette személyre szabott összefoglalóját a Spotify, amellyel év vége alkalmából...","id":"20181206_spotify_toplista_2018_legjobb_zenek_valogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42962594-bb44-4bf1-8d1a-3fe80d4a1d08","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_spotify_toplista_2018_legjobb_zenek_valogatas","timestamp":"2018. december. 06. 16:33","title":"A Spotify-on hallgat zenét? Nyissa meg, önnek is készítettek egy év végi válogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai hatóságok az Egyesült Államok kérésére kanadai átutazása során előzetes letartóztatásba helyezték a Huawei pénzügyi igazgatóját, Meng Van-csoút. Az eset után közleményt adott ki a vállalat.","shortLead":"A kanadai hatóságok az Egyesült Államok kérésére kanadai átutazása során előzetes letartóztatásba helyezték a Huawei...","id":"20181206_huawei_penzugyi_igazgato_meng_van_csou_letartoztatas_reakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ce5ab7-4ecc-4f93-8710-a4452999267c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_huawei_penzugyi_igazgato_meng_van_csou_letartoztatas_reakcio","timestamp":"2018. december. 06. 11:33","title":"Reagált a Huawei: nem értik, miért tartóztatták le a pénzügyi igazgatót, de cáfolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány teljes visszavonulót fújt a rég látott mértékű franciaországi tüntetéshullám után, ennek ellenére újabb gigademonstráció van kilátásban szombaton.","shortLead":"A kormány teljes visszavonulót fújt a rég látott mértékű franciaországi tüntetéshullám után, ennek ellenére újabb...","id":"20181206_Macron_visszalepett_uzemanyagadougyben_kerdes_ez_eleg_lesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cc71ae-07d4-49d8-9334-ef3346bca5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Macron_visszalepett_uzemanyagadougyben_kerdes_ez_eleg_lesze","timestamp":"2018. december. 06. 06:07","title":"Macron visszalépett üzemanyagadó-ügyben, kérdés, ez elég lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknősök olyan genetikai variánsokkal rendelkeznek, amelyek a DNS-javítással, az immunválasszal és a rák elnyomásával állnak kapcsolatban, s ez magyarázattal szolgálhat hosszú életükre – állítja egy új tanulmány.","shortLead":"A galápagosi óriásteknősök olyan genetikai variánsokkal rendelkeznek, amelyek a DNS-javítással, az immunválasszal és...","id":"20181206_galapagosi_oriasteknosok_genetikai_variansai_hosszu_elet_maganyos_george","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fe282c-252a-463d-a4f4-05503aebd005","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_galapagosi_oriasteknosok_genetikai_variansai_hosszu_elet_maganyos_george","timestamp":"2018. december. 06. 18:03","title":"Mi a hosszú élet titka? Arra már rájöttek, miért élnek 100 évig az óriásteknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A „Kapj rá!” kampány 200 millió forint értékű közbeszerzésén a Balásy-féle Lounge Design Kft. és a Balásy-féle New Land Media Kft. nyert. Flashmob, gerillakampány és vírusmarketing várható, de készül majd halas szalvéta, lufi és színes ceruza is.\r

\r

","shortLead":"A „Kapj rá!” kampány 200 millió forint értékű közbeszerzésén a Balásy-féle Lounge Design Kft. és a Balásy-féle New Land...","id":"20181205_100_tonna_pontyszelet_araert_nepszerusiti_a_halfogyasztast_Balasy_Gyula_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb9d5d2-b595-472a-a50d-1d61516512ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_100_tonna_pontyszelet_araert_nepszerusiti_a_halfogyasztast_Balasy_Gyula_cege","timestamp":"2018. december. 05. 14:22","title":"100 tonna pontyszelet áráért népszerűsíti a halfogyasztást Balásy Gyula cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2faecf7d-6bb3-43a5-89c3-049521f3a5ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes megnézni, mert zseniálisat húzott egy autós, csak kérdés teljesen jogosan?","shortLead":"Érdemes megnézni, mert zseniálisat húzott egy autós, csak kérdés teljesen jogosan?","id":"20181205_autos_video_revans_automoso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2faecf7d-6bb3-43a5-89c3-049521f3a5ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa68a9bc-4fca-4739-938f-09a531804a5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_autos_video_revans_automoso","timestamp":"2018. december. 05. 09:26","title":"Ez az év autós revansa, ha minden stimmel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]