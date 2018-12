Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e751c75-0672-4dbe-8a17-5f7411184a9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan hazánkba is megérkezik a minden korábbi BMW-nél nagyobb X7-es divatterepjáró, vázoljuk a magyar listaárakat.","shortLead":"Hamarosan hazánkba is megérkezik a minden korábbi BMW-nél nagyobb X7-es divatterepjáró, vázoljuk a magyar listaárakat.","id":"20181206_itthon_is_bearaztak_a_hatalmas_bmw_x7et_56_millioval_dragabb_az_x5nel_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e751c75-0672-4dbe-8a17-5f7411184a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f807f0af-0f58-42b9-9b04-edd503b18b31","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_itthon_is_bearaztak_a_hatalmas_bmw_x7et_56_millioval_dragabb_az_x5nel_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. december. 06. 08:21","title":"Itthon is beárazták a hatalmas BMW X7-et, 5-6 millióval drágább az X5-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d62beab-410a-4509-a91f-2d85382ab6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig eltartott a helyszínelés az Üllői úton.","shortLead":"Órákig eltartott a helyszínelés az Üllői úton.","id":"20181205_nagyvarad_ter_karambol_10_auto_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d62beab-410a-4509-a91f-2d85382ab6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3dfef8-7649-401c-bbe7-f1ba3582b1f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_nagyvarad_ter_karambol_10_auto_foto","timestamp":"2018. december. 05. 15:22","title":"Fotókon a Nagyvárad téri 10 autós karambol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07114750-aee8-4104-baf3-12bacd67d2c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kérdés, melyik busz lesz a sztár a következő hetekben. ","shortLead":"Nem kérdés, melyik busz lesz a sztár a következő hetekben. ","id":"20181204_BKV_Mikulasbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07114750-aee8-4104-baf3-12bacd67d2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b619e-d499-4509-b719-d7bce665f726","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_BKV_Mikulasbusz","timestamp":"2018. december. 04. 14:54","title":"Indul az a BKV-busz, amitől jobb lesz a kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk továbbra is úgy látja, már csak idő kérdése, hogy a mesterséges intelligencia legyőzze az embert. Szerinte az lehet a megoldás, ha előremenekülünk.","shortLead":"Elon Musk továbbra is úgy látja, már csak idő kérdése, hogy a mesterséges intelligencia legyőzze az embert. Szerinte...","id":"20181205_elon_musk_mesterseges_intelligencia_chip_emberiseg_jovoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba81b30-dbb9-41ca-a902-c1861821cfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_elon_musk_mesterseges_intelligencia_chip_emberiseg_jovoje","timestamp":"2018. december. 05. 09:03","title":"Elon Musk szerint chipet kell ültetni mindenki agyába, hogy összekapcsolódjunk a mesterséges intelligenciával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet kormányzótanácsa december 4-i ülésén egyhangúlag szavazott, 2019 végén érkeznek – és velük együtt jönnek a bevonható nemzetközi források.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet...","id":"20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d56e81-73c0-4a88-8fdb-3af6976b28b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","timestamp":"2018. december. 05. 09:39","title":"Budapest lesz a székhelye a volt KGST-banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e8341f-5396-49a6-8bf8-da7631448487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakosság véleményének megismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy a bánya újranyitását engedélyezzék, de nem tudni, erre mikor kerül sor.","shortLead":"A lakosság véleményének megismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy a bánya újranyitását engedélyezzék, de nem tudni, erre...","id":"20181204_Hirtelen_lefujtak_a_Mecsekben_tervezett_uranbanyarol_szolo_kozmeghallgatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9e8341f-5396-49a6-8bf8-da7631448487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb56577-8a07-4015-9139-e046be207ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Hirtelen_lefujtak_a_Mecsekben_tervezett_uranbanyarol_szolo_kozmeghallgatast","timestamp":"2018. december. 04. 10:14","title":"Hirtelen lefújták a Mecsekben tervezett uránbányáról szóló közmeghallgatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8431f79-9efa-446a-87f0-0b6f23985704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar szellemi közélet reformja elkerülhetetlen, mondta a Magyar Hírlap szerdai számában megjelent interjúban Boross Péter volt miniszterelnök. Hozzátette, hogy már „valami megindult".","shortLead":"A magyar szellemi közélet reformja elkerülhetetlen, mondta a Magyar Hírlap szerdai számában megjelent interjúban Boross...","id":"20181205_Magyar_ebredesrol_es_a_szellemi_szfera_megtisztitasarol_beszelt_Boross_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8431f79-9efa-446a-87f0-0b6f23985704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64353a8-adeb-4eb5-a0df-854e35507fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Magyar_ebredesrol_es_a_szellemi_szfera_megtisztitasarol_beszelt_Boross_Peter","timestamp":"2018. december. 05. 08:12","title":"Magyar ébredésről és a szellemi szféra megtisztításáról beszélt Boross Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elütötte a fiatalt, majd amikor észrevette, hogy még életben van, egy zsineggel megfojtotta. ","shortLead":"A férfi elütötte a fiatalt, majd amikor észrevette, hogy még életben van, egy zsineggel megfojtotta. ","id":"20181204_Masodfokon_is_eletfogytiglanra_iteltek_Tompa_Eszter_gyilkosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51fb894-e757-4ee7-aec0-d67ad2a837a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Masodfokon_is_eletfogytiglanra_iteltek_Tompa_Eszter_gyilkosat","timestamp":"2018. december. 04. 17:16","title":"Másodfokon is életfogytiglanra ítélték Tompa Eszter gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]