[{"available":true,"c_guid":"300c542a-8566-4fef-970a-c6fd96932372","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szűk egy héttel a Brexit-megállapodásról szóló alsóházi szavazás előtt még mindig ott tartunk, nincs jó megoldás.","shortLead":"Szűk egy héttel a Brexit-megállapodásról szóló alsóházi szavazás előtt még mindig ott tartunk, nincs jó megoldás.","id":"20181205_Brexit_sulyos_kovetkezmenyek_derulnek_ki_az_eddig_eltitkolt_iratbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=300c542a-8566-4fef-970a-c6fd96932372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021841f-38b0-428c-9823-49a361c886ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Brexit_sulyos_kovetkezmenyek_derulnek_ki_az_eddig_eltitkolt_iratbol","timestamp":"2018. december. 05. 15:43","title":"Brexit: súlyos következmények derülnek ki az eddig eltitkolt iratból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet próbálni az év egyik legjobb videojátékát.","shortLead":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet...","id":"20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba42e6b3-62d5-401b-bbb6-e1a2c7aaaa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","timestamp":"2018. december. 06. 21:33","title":"Ingyen ki lehet próbálni az év egyik legjobb játékának tartott Shadow of the Tomb Raidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6","c_author":"Mérő László","category":"itthon","description":"Orbán Viktor olyan szélkakas, amelyik mindig arra fordul, amerre holnap fog fújni a szél. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor olyan szélkakas, amelyik mindig arra fordul, amerre holnap fog fújni a szél. Vélemény.","id":"20181205_mero_laszlo_egyetemgyilkos_2_ceu_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee41f172-bc06-43c1-8c27-eb7dfba60397","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_mero_laszlo_egyetemgyilkos_2_ceu_orban","timestamp":"2018. december. 05. 13:50","title":"Mérő László: Az egyetemgyilkos 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3344ea42-1cbc-467c-b232-1b67916c5608","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egy csepeli gyárban évszázados eljárásokat felélesztve olyan csokimikulások készülnek, amit nem kap meg a sarki közértben.\r

","shortLead":"Egy csepeli gyárban évszázados eljárásokat felélesztve olyan csokimikulások készülnek, amit nem kap meg a sarki...","id":"20181205_csokimikulas_ghraoui_stuhmer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3344ea42-1cbc-467c-b232-1b67916c5608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5662199-e061-497f-a5d1-47bf74a7b989","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_csokimikulas_ghraoui_stuhmer","timestamp":"2018. december. 05. 14:30","title":"Kézbe vettük a csokimikulást, aminek bűn leharapni a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e32f939-517d-4566-85c7-6b915d61d6aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181206_A_hatalom_kivereztetesunkre_jatszik_HVG_adventi_kalendarium_Fokasz_Oresztesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e32f939-517d-4566-85c7-6b915d61d6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f509e0-d5d5-4f0b-ae31-d3fd8bb132cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_hatalom_kivereztetesunkre_jatszik_HVG_adventi_kalendarium_Fokasz_Oresztesz","timestamp":"2018. december. 06. 14:00","title":"\"A hatalom a kivéreztetésünkre játszik\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Fokasz Oresztész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f750ba4-119c-4756-b03b-728f58295a93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Niantic Labs újdonságát több mint két évig tartó fejlesztés előzte meg, hamarosan pedig bárki kipróbálhatja, milyen egy másik pokémonmesterrel csatázni.","shortLead":"A Niantic Labs újdonságát több mint két évig tartó fejlesztés előzte meg, hamarosan pedig bárki kipróbálhatja, milyen...","id":"20181205_niantic_pokemon_go_mesterek_csata_parbaj_trainer_battles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f750ba4-119c-4756-b03b-728f58295a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611d7e7-9334-4b6e-9563-39b981f67249","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_niantic_pokemon_go_mesterek_csata_parbaj_trainer_battles","timestamp":"2018. december. 05. 11:33","title":"Jön a Pokémon Go nagy újítása, egymás ellen is csatázhatnak a mesterek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit parlamenthez került dokumentumokból derült ki, hogy a Facebook működtetői tudatosan csapolták meg az androidos felhasználók híváslistáját és gyűjtötték be SMS-eiket. Mindezt egyetlen céllal: hogy még nagyobbra növekedjenek. ","shortLead":"A brit parlamenthez került dokumentumokból derült ki, hogy a Facebook működtetői tudatosan csapolták meg az androidos...","id":"20181206_facebook_kemkedes_adatgyujtes_android_hivaslista_sms_mms_cambridge_analytica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cfeada-508e-4234-87ae-93f556c5ac8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_facebook_kemkedes_adatgyujtes_android_hivaslista_sms_mms_cambridge_analytica","timestamp":"2018. december. 06. 14:33","title":"Szándékosan kémkedett az SMS-eink és híváslistánk után a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a4f2be-ae17-41bb-8808-1a01b538ff36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"25 év után újra összejön a kultikus romkom csapata egy különleges alkalomra időzítve.","shortLead":"25 év után újra összejön a kultikus romkom csapata egy különleges alkalomra időzítve.","id":"20181206_Jon_a_Negy_eskuvo_es_egy_temetes_folytatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9a4f2be-ae17-41bb-8808-1a01b538ff36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32570364-6690-4d13-8016-d2cdeacf8569","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Jon_a_Negy_eskuvo_es_egy_temetes_folytatasa","timestamp":"2018. december. 06. 09:59","title":"Jön a Négy esküvő és egy temetés folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]