Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony a miskolci kórház egyik dolgozójával erőszakoskodott, közben vele volt 14 éves unokája is.","shortLead":"Az asszony a miskolci kórház egyik dolgozójával erőszakoskodott, közben vele volt 14 éves unokája is.","id":"20181210_Elobb_halalosan_megfenyegette_majd_megutotte_az_apolonot_a_nagymama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e198c3a-75fb-4c82-8ea0-58c735b0a17a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Elobb_halalosan_megfenyegette_majd_megutotte_az_apolonot_a_nagymama","timestamp":"2018. december. 10. 13:09","title":"Előbb halálosan megfenyegette, majd megütötte az ápolónőt a nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyház már az elfogadás után tiltakozott a jogszabály ellen, szerintük ugyanis az sérti a menekültek jogait.","shortLead":"Az egyház már az elfogadás után tiltakozott a jogszabály ellen, szerintük ugyanis az sérti a menekültek jogait.","id":"20181210_Olaszorszag_Matteo_Salvini_meenkultek_templom_egyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c34d6f-caaf-48a2-a0f2-c49f2f50712c","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Olaszorszag_Matteo_Salvini_meenkultek_templom_egyhaz","timestamp":"2018. december. 10. 08:54","title":"Az olasz katolikusok megnyitják a templomokat a menekültek előtt, akik Salvini új jogszabálya miatt utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5867c19f-378a-47ed-80fc-c966976a1540","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába számítanak veterán eszköznek a személyhívók, Japánban még most is több ezren használják őket. Hamarosan azonban nekik is búcsút kell inteniük a ma már elavult technológiának.","shortLead":"Hiába számítanak veterán eszköznek a személyhívók, Japánban még most is több ezren használják őket. Hamarosan azonban...","id":"20181210_csipogo_szemelyhivo_szolgaltatas_mobilkommunikacio_mobiltelefon_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5867c19f-378a-47ed-80fc-c966976a1540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a038984-26bd-418e-9ead-f2484bcf7a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_csipogo_szemelyhivo_szolgaltatas_mobilkommunikacio_mobiltelefon_japan","timestamp":"2018. december. 10. 13:03","title":"Egy korszak vége: az utolsó csipogókat is lekapcsolják Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07b82d9-e04a-4a32-8294-3f26e72c51cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autógyár németországi kampánya olyan előfizetői rendszert ajánl, melyet a Netflixhez hasonlítanak. ","shortLead":"Az autógyár németországi kampánya olyan előfizetői rendszert ajánl, melyet a Netflixhez hasonlítanak. ","id":"20181211_Ne_vedd_meg_ezt_az_autot_szol_a_Volvo_uj_hirdetese_es_komolyan_is_gondoljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f07b82d9-e04a-4a32-8294-3f26e72c51cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e622ed2-d9ac-4f88-a7ef-55edac410359","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Ne_vedd_meg_ezt_az_autot_szol_a_Volvo_uj_hirdetese_es_komolyan_is_gondoljak","timestamp":"2018. december. 11. 11:15","title":"\"Ne vedd meg ezt az autót\", szól a Volvo új hirdetése, és komolyan is gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eba69f-c97e-4e54-896f-ca466f6aff1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állami olajvállalat tulajdonában lévő olajmezőt törzsi fegyveresek rohanták le. ","shortLead":"Az állami olajvállalat tulajdonában lévő olajmezőt törzsi fegyveresek rohanták le. ","id":"20181210_Felfuggesztik_a_kitermelest_a_legnagyobb_libiai_olajmezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5eba69f-c97e-4e54-896f-ca466f6aff1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2a7bbf-ce44-4ebd-8fb7-3fc943374d34","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Felfuggesztik_a_kitermelest_a_legnagyobb_libiai_olajmezon","timestamp":"2018. december. 10. 06:03","title":"Felfüggesztik a kitermelést a legnagyobb líbiai olajmezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz napokat él át a brit kormány. A Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazás - ha kedden tényleg meglesz - eredménye bizonytalan. Akár bekövetkezhet az a verzió is, hogy London megállapodás nélkül hagyja el az uniót a jövő év március végén.","shortLead":"Nehéz napokat él át a brit kormány. A Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazás - ha kedden tényleg meglesz...","id":"20181209_Ez_a_ceg_teljesen_fejre_allhat_ha_nincs_egyezseg_a_Brexitrol_nincs_egyedul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3f874-aeaa-480c-a1f7-1d505d984e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Ez_a_ceg_teljesen_fejre_allhat_ha_nincs_egyezseg_a_Brexitrol_nincs_egyedul","timestamp":"2018. december. 09. 21:48","title":"Ez a cég teljesen fejre állhat, ha nincs egyezség a Brexitről, nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fade93e5-24c9-4a11-89cc-21d79f0cb73c","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Obstrukcióval próbálta megakadályozni az ellenzék, hogy szerdán szavazzon a ház a \"rabszolgatörvényről.\"","shortLead":"Obstrukcióval próbálta megakadályozni az ellenzék, hogy szerdán szavazzon a ház a \"rabszolgatörvényről.\"","id":"20181210_Igy_tort_ki_a_botrany_a_Parlamentben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fade93e5-24c9-4a11-89cc-21d79f0cb73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11604d29-156b-46b4-bc3b-cde8d0a3861f","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Igy_tort_ki_a_botrany_a_Parlamentben__video","timestamp":"2018. december. 10. 15:54","title":"Így tört ki a botrány a Parlamentben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindegy, hogy királyság vagy hibrid rendszer – a mai hatalmi struktúráról vitázott két politológus, Török Gábor és Filippov Gábor.","shortLead":"Mindegy, hogy királyság vagy hibrid rendszer – a mai hatalmi struktúráról vitázott két politológus, Török Gábor és...","id":"20181210_torok_filippov_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da17390a-3684-44c5-9cff-c8583a682633","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_torok_filippov_orban","timestamp":"2018. december. 10. 11:19","title":"Török: \"Ha ez a kormány akar valamit, akkor az meglesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]