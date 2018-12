Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f5c8b1e-f0bc-4b64-83a8-314b04e60c84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új fejlesztés ígéretének ismeretében egyelőre még korai lenne teljesen eltemetni a belsőégésű motorokat.","shortLead":"Az új fejlesztés ígéretének ismeretében egyelőre még korai lenne teljesen eltemetni a belsőégésű motorokat.","id":"20181214_uj_csodamotort_kaphatnak_az_autok_szupertiszta_mukodes_es_minimalis_fogyasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5c8b1e-f0bc-4b64-83a8-314b04e60c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52556355-18bd-42a6-a4ae-f398503ddb99","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_uj_csodamotort_kaphatnak_az_autok_szupertiszta_mukodes_es_minimalis_fogyasztas","timestamp":"2018. december. 14. 13:21","title":"Új csodamotort kaphatnak az autók: szupertiszta működés és minimális fogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Törvényszék szombaton úgy döntött, hogy kiengedi a tavaly nyár óta előzetesben lévő Czeglédy Csabát és a letartóztatás helyett ezentúl elég, ha a lakását nem hagyhatja el – tudta meg a hvg.hu magától a baloldali politikustól, miközben már úton volt Szombathely felé. Mint mondta, még pár napra szüksége van, hogy megnyugodjon, mert tavasszal is egy nap után visszavitték, a bv-őröktől is félig viccelődve azzal búcsúzott, tartsák a celláját. Az édesanyja pedig már főzi a húslevest.\r

\r

","shortLead":"A Szegedi Törvényszék szombaton úgy döntött, hogy kiengedi a tavaly nyár óta előzetesben lévő Czeglédy Csabát és...","id":"20181215_Kiengedtek_a_bortonbol_Czegledy_Csabat_mar_hazafele_tart_a_csaladjahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa46d7e-2133-47ad-a220-a86057893745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Kiengedtek_a_bortonbol_Czegledy_Csabat_mar_hazafele_tart_a_csaladjahoz","timestamp":"2018. december. 15. 13:26","title":"Kiengedték a börtönből Czeglédy Csabát, már hazafelé tart a családjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209c86a-487a-49c4-b1fa-dd7fe7becbb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel energiaszektor korszerűsítése sok pénzbe kerülne, de a lengyel kormányfő mégis bejelentette, hogy nem emelik az áram árát jövőre.","shortLead":"A lengyel energiaszektor korszerűsítése sok pénzbe kerülne, de a lengyel kormányfő mégis bejelentette, hogy nem emelik...","id":"20181216_Nem_lesz_aramaremeles_jovore_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209c86a-487a-49c4-b1fa-dd7fe7becbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d27029-79f7-4711-bef5-455151ea0ca1","keywords":null,"link":"/kkv/20181216_Nem_lesz_aramaremeles_jovore_Lengyelorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 08:43","title":"Nem lesz áramáremelés jövőre Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11669102-3220-4687-a3dd-9e3753dd1ca8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napról napra csökken a szám.","shortLead":"Napról napra csökken a szám.","id":"20181215_BRFK_Eddig_57_embert_allitott_elo_a_rendorseg_a_tuntetesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11669102-3220-4687-a3dd-9e3753dd1ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64f1b7f-6be1-4e3c-97ee-5abd4e298a76","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_BRFK_Eddig_57_embert_allitott_elo_a_rendorseg_a_tuntetesek_miatt","timestamp":"2018. december. 15. 14:46","title":"BRFK: Eddig 57 embert állított elő a rendőrség a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","shortLead":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","id":"20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423076b5-b8c8-4866-9d5c-b740304fd9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","timestamp":"2018. december. 15. 20:07","title":"BKK: a vasárnapi tüntetés miatt több busz és villamos közlekedése is megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. ","shortLead":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. ","id":"20181215_44_szazalekkal_kevesebb_csaladi_potlekot_kapnak_jovore_az_ausztriai_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64d728d-7807-4796-ad19-40dcb491f0e7","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_44_szazalekkal_kevesebb_csaladi_potlekot_kapnak_jovore_az_ausztriai_magyarok","timestamp":"2018. december. 15. 16:34","title":"44 százalékkal kevesebb családi pótlékot kapnak jövőre az Ausztriában dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati...","id":"20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3e3ce-8519-4339-a66e-458a24c1c2f8","keywords":null,"link":"/sport/20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","timestamp":"2018. december. 15. 17:51","title":"Gomez duplával mattolta Dárdaiékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombati döntő előtt ByeAlex vallotta meg, mit gondolt és mit gondol most az X-Faktorról. Az ő két csapata van még versenyben, illetve Tamáska Gabi. Azt is tudjuk már, ki lesz a show sztárfellépője.



","shortLead":"A szombati döntő előtt ByeAlex vallotta meg, mit gondolt és mit gondol most az X-Faktorról. Az ő két csapata van még...","id":"20181214_ByAlex_Ilyen_eddig_meg_nem_esett_meg_velem_a_faktor_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4622fa05-65a9-4ced-a8cc-455485d7cb6c","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_ByAlex_Ilyen_eddig_meg_nem_esett_meg_velem_a_faktor_alatt","timestamp":"2018. december. 14. 14:11","title":"ByeAlex: „Ilyen eddig még nem esett meg velem a faktor alatt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]