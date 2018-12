Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf7c2e66-cf65-41c5-aa92-50ad0b56f9e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelében azt írja, gyorshajtásával hozzájárult a balesethez, és ezért vállalja is a felelősséget, de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a másik sofőr a kanyarívet levágva kanyarodott elé, a tragédiát ez is okozta. ","shortLead":"Levelében azt írja, gyorshajtásával hozzájárult a balesethez, és ezért vállalja is a felelősséget, de az igazsághoz...","id":"20181214_Levelben_kert_bocsanatot_M_Richard_de_szerinte_csak_reszben_felelos_a_balesetert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf7c2e66-cf65-41c5-aa92-50ad0b56f9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2bba14-4719-4018-b97a-3038db2369b8","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Levelben_kert_bocsanatot_M_Richard_de_szerinte_csak_reszben_felelos_a_balesetert","timestamp":"2018. december. 14. 20:45","title":"Bocsánatot kért a családtól M. Richárd, de szerinte csak részben felelős a balesetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négyéves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha így haladunk, hamarosan jégmentes lehet a terület.","shortLead":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négyéves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha...","id":"20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1fd2e-f1d7-4b45-92eb-677bfe669a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","timestamp":"2018. december. 15. 09:03","title":"Eltűnt a Jeges-tenger legvastagabb jégtakarójának 95 százaléka – és igen, ez nagyon nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az ország keleti felében marad a felhőtakaró - jósolja az Országos Meteorológiai Szolgálat.



","shortLead":"Csak az ország keleti felében marad a felhőtakaró - jósolja az Országos Meteorológiai Szolgálat.



","id":"20181216_Napos_de_huvos_ido_varhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484c9669-b42d-4db2-ac28-bba30f85b8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Napos_de_huvos_ido_varhato","timestamp":"2018. december. 16. 11:38","title":"Napos, de hűvös idő várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","id":"20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b277391-0534-4584-97eb-0c0acc7dfa60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","timestamp":"2018. december. 16. 10:51","title":"Márki-Zay Péterék új mozgalma is megy tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1ce448-99da-4c6c-9d3b-add691b65e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félünk az önvezető autóktól pedig itt vannak lassan a repülő autók is. ","shortLead":"Félünk az önvezető autóktól pedig itt vannak lassan a repülő autók is. ","id":"20181215_repulo_auto_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1ce448-99da-4c6c-9d3b-add691b65e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b63a9e-8a6a-4f63-9940-14450fddbb54","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_repulo_auto_baleset","timestamp":"2018. december. 15. 12:28","title":"Csúnya zuhanás lett egy repülő autó teszteléséből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","shortLead":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","id":"20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423076b5-b8c8-4866-9d5c-b740304fd9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","timestamp":"2018. december. 15. 20:07","title":"BKK: a vasárnapi tüntetés miatt több busz és villamos közlekedése is megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e06626-914d-4303-9303-74580390185c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kongói egészségügyi minisztérium szerint az egyhónapos Benedicte a kór legfiatalabb túlélője. ","shortLead":"A kongói egészségügyi minisztérium szerint az egyhónapos Benedicte a kór legfiatalabb túlélője. ","id":"20181215_Csodaval_hataros_modon_tulelte_az_ebolat_egy_ujszulott_kongoi_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9e06626-914d-4303-9303-74580390185c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059aeb14-a677-498a-bce9-7580336d8ff1","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Csodaval_hataros_modon_tulelte_az_ebolat_egy_ujszulott_kongoi_kislany","timestamp":"2018. december. 15. 14:07","title":"Csodával határos módon túlélte az ebolát egy újszülött kongói kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos forrásból származó jelentések szerint az elmúlt másfél évben a kínai hackerek több olyan információt is elloptak az amerikai haditengerészettől, ami érzékenyen érintheti a hadsereget.","shortLead":"A hivatalos forrásból származó jelentések szerint az elmúlt másfél évben a kínai hackerek több olyan információt is...","id":"20181214_kina_hacker_amerikai_haditengereszet_amerikai_hadsereg_hackertamadas_kibertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88dbfa94-44cf-4eec-827d-539ec6dcfd5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_kina_hacker_amerikai_haditengereszet_amerikai_hadsereg_hackertamadas_kibertamadas","timestamp":"2018. december. 14. 20:08","title":"Kínai hackerek szálltak rá az amerikai haditengerészetre, rakétaterveket is loptak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]