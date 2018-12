Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autonómia százszázalékos likvidálás lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk is múlik – így szűrte le a közelmúlt tapasztalatait a HVG-nek adott interjúban Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa.","shortLead":"Az autonómia százszázalékos likvidálás lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk...","id":"20181219_Kornai_Janos_a_HVGnek_Orbannak_annyi_arca_van_ahany_csoport_elismereset_el_akarja_nyerni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d90b65-6702-41c0-abf2-bce58a3cd3d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kornai_Janos_a_HVGnek_Orbannak_annyi_arca_van_ahany_csoport_elismereset_el_akarja_nyerni","timestamp":"2018. december. 19. 12:11","title":"Kornai János a HVG-nek: Orbánnak annyi arca van, ahány csoport elismerését el akarja nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredeti 2,4 százalékról 2,04-re csökkentették a GDP-arányos hiánycélt. Indul a nyugdíjreform és az alapjövedelem bevezetése.","shortLead":"Az eredeti 2,4 százalékról 2,04-re csökkentették a GDP-arányos hiánycélt. Indul a nyugdíjreform és az alapjövedelem...","id":"20181220_Olasz_koltsegvetes_Salvini_szerint_nem_engedtek_az_EUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8be237-5f27-484d-a1d2-5dac20ab66cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Olasz_koltsegvetes_Salvini_szerint_nem_engedtek_az_EUnak","timestamp":"2018. december. 20. 13:25","title":"Olasz költségvetés: Salvini szerint nem engedtek az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","shortLead":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","id":"20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bdbdd-7cf1-4586-bc14-2006523817f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","timestamp":"2018. december. 19. 11:21","title":"Személyautó és taxi ütközött az Andrássy úton, csak a járdán álltak meg – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69a995a-1bb5-467c-840b-0dd711f8891c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kép az M5-ösön készült, alig pár órája.","shortLead":"A kép az M5-ösön készült, alig pár órája.","id":"20181219_kozlekedes_jeges_teherauto_kamion_rendorseg_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69a995a-1bb5-467c-840b-0dd711f8891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165a7238-1960-4b5f-b466-80a8706fe8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_kozlekedes_jeges_teherauto_kamion_rendorseg_birsag","timestamp":"2018. december. 19. 10:22","title":"Megjelentek a jégsapkás, balesetveszélyes autók az utakon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab39853-8869-4091-90b8-2984fa42524f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség befejezte a nyomozást.","shortLead":"A rendőrség befejezte a nyomozást.","id":"20181220_Ot_es_fel_evet_is_kaphat_a_szerepi_tomeges_metilalkoholmergezes_felelose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ab39853-8869-4091-90b8-2984fa42524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6babf7ee-e3fc-4364-83a9-d3cf29619832","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Ot_es_fel_evet_is_kaphat_a_szerepi_tomeges_metilalkoholmergezes_felelose","timestamp":"2018. december. 20. 20:10","title":"Öt és fél évet is kaphat a szerepi tömeges metil-alkohol-mérgezés felelőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.","id":"20181220_nasa_hackerek_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1875d8-5ae3-4adb-a9cc-c5a6758a8e8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_nasa_hackerek_adatszivargas","timestamp":"2018. december. 20. 12:33","title":"Valaki betört a NASA belső rendszerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf29cdcb-420f-42bc-ad80-5d884713ce38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyűjtés harmadánál tartanak időben. 1 millió aláírás a cél.","shortLead":"A gyűjtés harmadánál tartanak időben. 1 millió aláírás a cél.","id":"20181220_Europai_Ugyeszseg_Hadhazynak_mar_380_ezer_alairasa_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf29cdcb-420f-42bc-ad80-5d884713ce38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87898609-135f-44ab-b813-272358be315b","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Europai_Ugyeszseg_Hadhazynak_mar_380_ezer_alairasa_van","timestamp":"2018. december. 20. 17:16","title":"Európai Ügyészség: Hadházynak már 380 ezer aláírása van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f70bff-a94b-418c-9620-1343a39eebed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 1040 grammos isztriai szarvasgomba (Tuber magnatum) az eddigi legnagyobb Magyarországon valaha előkerült példány. ","shortLead":"Az 1040 grammos isztriai szarvasgomba (Tuber magnatum) az eddigi legnagyobb Magyarországon valaha előkerült példány. ","id":"20181219_hatalmas_szarvasgombat_talaltak_baranyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04f70bff-a94b-418c-9620-1343a39eebed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05c5b84-e7c0-4ddf-8d44-d96836edf3a8","keywords":null,"link":"/elet/20181219_hatalmas_szarvasgombat_talaltak_baranyaban","timestamp":"2018. december. 19. 16:47","title":"Hatalmas szarvasgombára bukkantak Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]