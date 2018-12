Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d6065fe-6ade-4400-9503-5e90da0d529a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fiú csak 17 éves korában jött rá, hogy ki támogatta.","shortLead":"A fiú csak 17 éves korában jött rá, hogy ki támogatta.","id":"20181220_George_H_W_Bush_elnok_gyerek_tamogatas_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d6065fe-6ade-4400-9503-5e90da0d529a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9015f12-1f70-4b8e-8442-b4f25b18fed4","keywords":null,"link":"/elet/20181220_George_H_W_Bush_elnok_gyerek_tamogatas_level","timestamp":"2018. december. 20. 13:52","title":"George H. W. Bush elnök tíz évig álnéven szponzorálta egy gyerek megélhetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymilliárd dollárért vette meg 2013-ban a Google a Waze-t, és a navigációs alkalmazás fejlesztője a mai napig hálás a sikeréért. Az Apple-nek.","shortLead":"Egymilliárd dollárért vette meg 2013-ban a Google a Waze-t, és a navigációs alkalmazás fejlesztője a mai napig hálás...","id":"20181220_waze_vezerigazgatoi_interju_tim_cook_napot_tartanak_apple_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5317874e-1a87-44fc-9688-d0e8a530880f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_waze_vezerigazgatoi_interju_tim_cook_napot_tartanak_apple_google","timestamp":"2018. december. 20. 18:03","title":"1 milliárd dollárt fizetett érte a Google, de az Apple tette híressé – és az ön telefonján is ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdacdbdd-402b-4907-8cd0-b1a14cbcc1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA-nak kellett végül tisztáznia azt a különös égi jelenséget, amelyet Észak-Kaliforniában észleltek szerda este. ","shortLead":"A NASA-nak kellett végül tisztáznia azt a különös égi jelenséget, amelyet Észak-Kaliforniában észleltek szerda este. ","id":"20181221_kalifornia_fenycsova_meteor_becsapodas_egi_jelenseg_ejszakai_vilagito_felho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdacdbdd-402b-4907-8cd0-b1a14cbcc1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28603009-e28e-4479-b01b-497b52eac7fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_kalifornia_fenycsova_meteor_becsapodas_egi_jelenseg_ejszakai_vilagito_felho","timestamp":"2018. december. 21. 11:33","title":"Különös, kérdőjel alakú felhő jelent meg Kalifornia fölött, a NASA is megszólalt miatta – fotó, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kegyetlenség bugyrai.","shortLead":"A kegyetlenség bugyrai.","id":"20181221_Ryan_Reynolds_porul_jart_a_beoltozos_karacsonyi_bulin_es_ezt_foto_bizonyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19808b93-b186-4fa7-8330-b47e9d2e446c","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Ryan_Reynolds_porul_jart_a_beoltozos_karacsonyi_bulin_es_ezt_foto_bizonyitja","timestamp":"2018. december. 21. 12:34","title":"Ryan Reynolds pórul járt a beöltözős karácsonyi bulin, és ezt fotó bizonyítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett szerette volna megtudni, kit idéztek az M1 Híradójának egyik anyagában, de csalódnia kellett. ","shortLead":"Szél Bernadett szerette volna megtudni, kit idéztek az M1 Híradójának egyik anyagában, de csalódnia kellett. ","id":"20181221_Nem_arulja_el_a_tuloratorvenyrol_nyilatkozo_szakertoje_nevet_a_kozmedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeaab49-2cfa-4fa8-aaf9-ac9be641dd12","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Nem_arulja_el_a_tuloratorvenyrol_nyilatkozo_szakertoje_nevet_a_kozmedia","timestamp":"2018. december. 21. 13:29","title":"Nem árulja el a túlóratörvényről nyilatkozó szakértője nevét a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4179dc-08c7-4c68-a54f-c2a788c5710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzással gyanúsítják a gazdájukat.","shortLead":"Állatkínzással gyanúsítják a gazdájukat.","id":"20181221_Tucatnyi_beteg_legyengult_kutyat_talaltak_a_rendorok_egy_gyulai_tanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4179dc-08c7-4c68-a54f-c2a788c5710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ba0e60-30e8-4fe7-a58b-3058d24b0e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Tucatnyi_beteg_legyengult_kutyat_talaltak_a_rendorok_egy_gyulai_tanyan","timestamp":"2018. december. 21. 08:42","title":"Többtucatnyi beteg, legyengült kutyát találtak a rendőrök egy gyulai tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a vállalkozásokat az akár 30 százalékos mértéket meghaladó útdíjemelés és egyéb költségnövekedések szorítják az emelésre. Az érdekképviseletek tiltakozása ellenére a leginkább környezetkímélő járműkategóriáknál is büntet az új díjrendszer. ","shortLead":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a vállalkozásokat az akár 30 százalékos mértéket meghaladó útdíjemelés és...","id":"20181221_Ketszamjegyu_szazalekos_dijemelesre_kenyszerulnek_a_magyar_fuvarozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe5547-1a92-4a43-814f-7c36a03530a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Ketszamjegyu_szazalekos_dijemelesre_kenyszerulnek_a_magyar_fuvarozok","timestamp":"2018. december. 21. 11:49","title":"Két számjegyű százalékos díjemelésre kényszerülnek a magyar fuvarozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A természetes fogyás 0,5 százalékkal, 169 fővel csökkent 2017 első tíz hónapjához képest.","shortLead":"A természetes fogyás 0,5 százalékkal, 169 fővel csökkent 2017 első tíz hónapjához képest.","id":"20181221_Mersekeltebben_fogy_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f7ae8c-a517-4540-bbf9-bb00adf0b54b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Mersekeltebben_fogy_a_magyar","timestamp":"2018. december. 21. 09:22","title":"Mérsékeltebben fogy a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]