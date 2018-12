Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018-an maradt az élénk forgalom, de a vártnál is nagyobb mértékben nőttek az ára az ingatlanpiacon – derül ki az összefoglalóból, amiben az idei év „leg”-jeit válogatta össze a Duna House saját adatai alapján.","shortLead":"2018-an maradt az élénk forgalom, de a vártnál is nagyobb mértékben nőttek az ára az ingatlanpiacon – derül ki...","id":"20181229_Ingatlanlegek_6_millioba_kerult_a_legolcsobb_budapesti_lakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ce7cf0-f9c5-461a-8a57-41fddfad7207","keywords":null,"link":"/kkv/20181229_Ingatlanlegek_6_millioba_kerult_a_legolcsobb_budapesti_lakas","timestamp":"2018. december. 29. 09:57","title":"Ingatlan-legek: 6 millióba került a legolcsóbb budapesti lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32f1d2-c2b4-488e-bc63-94102bf4daac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Raiffeisen Bank. ","shortLead":"11 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Raiffeisen Bank. ","id":"20181228_Megbirsagolta_a_Raiffeisen_Bankot_a_reklamai_miatt_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f32f1d2-c2b4-488e-bc63-94102bf4daac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a89506-e092-44e1-b243-adc6c5102ef6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Megbirsagolta_a_Raiffeisen_Bankot_a_reklamai_miatt_az_MNB","timestamp":"2018. december. 28. 09:42","title":"Megbírságolta a Raiffeisent a reklámjai miatt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"46 újabb töltőállomáson helyeztek el ilyen eszközt.","shortLead":"46 újabb töltőállomáson helyeztek el ilyen eszközt.","id":"20181227_Ujabb_chipolvasokkal_segit_a_szilveszterkor_elkoborolt_kutyakonn_a_MOL","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4467f4-85f6-4281-99ce-08ba55693669","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Ujabb_chipolvasokkal_segit_a_szilveszterkor_elkoborolt_kutyakonn_a_MOL","timestamp":"2018. december. 27. 19:45","title":"Még több chipolvasóval segít a szilveszterkor elkóborolt kutyákon a MOL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva elfogadhatatlannak tartja azt, hogy Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő követeli Oroszországtól a Kercsi-szorosnál elfogott ukrán tengerészek szabadon engedését, és krími jogsértésekkel vádolja.","shortLead":"Moszkva elfogadhatatlannak tartja azt, hogy Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő követeli...","id":"20181229_Oroszorszag_nem_enged_a_nemeteknek_es_a_franciaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf1f186-777e-4368-abe3-1bd91cf86585","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Oroszorszag_nem_enged_a_nemeteknek_es_a_franciaknak","timestamp":"2018. december. 29. 13:12","title":"Oroszország nem enged a németeknek és a franciáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb31186-ed75-4d36-8feb-525f7be536ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre újabb 10 kormányablakbuszt állítanak üzembe, miután a kisebb településeken alkalmazott buszos ügyfélszolgálat népszerűnek bizonyult.","shortLead":"Jövőre újabb 10 kormányablakbuszt állítanak üzembe, miután a kisebb településeken alkalmazott buszos ügyfélszolgálat...","id":"20181228_Tudta_hogy_letezik_kormanyablakbusz_Most_lett_belole_meg_tiz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb31186-ed75-4d36-8feb-525f7be536ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940e5a-e24b-4d4f-a9e1-27998b8c3353","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Tudta_hogy_letezik_kormanyablakbusz_Most_lett_belole_meg_tiz","timestamp":"2018. december. 28. 13:00","title":"Tudta, hogy létezik kormányablakbusz? Most lett belőle még tíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi volt rosszabb idén, egészségügyi dolgozónak lenni vagy betegnek? – nagyjából ez a kérdés vetődik fel, amikor átolvassuk 2018 egészségügyről szóló híreit. ","shortLead":"Mi volt rosszabb idén, egészségügyi dolgozónak lenni vagy betegnek? – nagyjából ez a kérdés vetődik fel, amikor...","id":"20181228_az_ev_egeszsegugyi_osszefoglaloja_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54244dbc-5605-4a99-897e-83f9261aa4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_az_ev_egeszsegugyi_osszefoglaloja_2018","timestamp":"2018. december. 28. 15:00","title":"A csótányoktól a no-go kórházig: 2018 legképtelenebb egészségügyi botrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de88967d-afb2-4c2f-9953-18c12d4399a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181228_Papan_es_Kaposvaron_is_utlezarassal_tiltakoztak_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de88967d-afb2-4c2f-9953-18c12d4399a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcf8801-578c-4e93-9a6c-d73b589ba259","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Papan_es_Kaposvaron_is_utlezarassal_tiltakoztak_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 28. 22:11","title":"Pápán és Kaposváron is útlezárással tiltakoztak a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86994fd7-9eb0-45ff-a070-012814d92eb7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vietnami turisták ültek a buszon.","shortLead":"Vietnami turisták ültek a buszon.","id":"20181228_Felrobbantottak_egy_turistabuszt_Egyiptomban_legalabb_ketten_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86994fd7-9eb0-45ff-a070-012814d92eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cabccba-3c8c-4bb5-82b1-a671e1437f5e","keywords":null,"link":"/vilag/20181228_Felrobbantottak_egy_turistabuszt_Egyiptomban_legalabb_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. december. 28. 19:20","title":"Felrobbantottak egy turistabuszt Egyiptomban, legalább ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]