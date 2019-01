Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz? Miért csak maroknyian foglalkoznak azzal, hogy kifejezetten az ő igényeikre és problémáikra szabott segítséget nyújtsanak? A rehabilitációs intézetek kapui jellemzően zárva vannak a nők előtt, és ha az ellátórendszer feléjük is fordul, elsősorban az anyát látja, és a gyermek védelme felől közelít. Az idős vagy egészen fiatal szerhasználók végképp láthatatlanok. De miért tabu ma nőként szenvedélybetegnek lenni?



","shortLead":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz...","id":"20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cd8c7f-0b4f-4b79-93a6-c200126a5f24","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","timestamp":"2019. január. 02. 19:13","title":"Miért hagyjuk magukra a szenvedélybeteg nőket? – Interjú Kaló Zsuzsával és Szécsi Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"036ec168-c8c6-4ba3-8476-ed9d0f346641","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ról kérdezte az RTL Klub a neves írót.","shortLead":"2018-ról kérdezte az RTL Klub a neves írót.","id":"20190101_Peterfy_Gergely_Egyszerre_nyomaszto_es_inspiralo_ami_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036ec168-c8c6-4ba3-8476-ed9d0f346641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588f0ab5-a2f5-41ed-911c-cbd8c445fe00","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Peterfy_Gergely_Egyszerre_nyomaszto_es_inspiralo_ami_tortenik","timestamp":"2019. január. 01. 19:55","title":"Péterfy Gergely: Egyszerre nyomasztó és inspiráló, ami történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ffa568-b8b8-458f-bdde-faff1e4516b5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Zugló állomás jövőre megújulhat, de Kőbánya-Kispestre még nagyjából öt évet kell várni Homolya Róbert, a nyáron kinevezett MÁV elnök-vezérigazgató szerint. Megtudtuk, miért akadozik a reptéri gyorsvasút építése, és azt is, hogy is volt az a történet Mészáros Lőrinccel és a jachttal. Interjú.","shortLead":"Zugló állomás jövőre megújulhat, de Kőbánya-Kispestre még nagyjából öt évet kell várni Homolya Róbert, a nyáron...","id":"20190102_MAV_Homolya_Robert_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ffa568-b8b8-458f-bdde-faff1e4516b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c6fa-43fa-4a2a-b47c-55a548103023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_MAV_Homolya_Robert_interju","timestamp":"2019. január. 02. 14:00","title":"A MÁV-vezér szerint legalább 6-8 év kell még, míg versenyezni tudnak az autókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e593433-a64b-40c8-87c0-8a3e1eb26e1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy, a pókoktól betegesen rettegő ember miatt riasztották január elsején az ausztrál rendőrséget. Mint kiderült, tévesen.","shortLead":"Egy, a pókoktól betegesen rettegő ember miatt riasztották január elsején az ausztrál rendőrséget. Mint kiderült...","id":"20190102_Pokfobias_miatt_riasztottak_az_ausztral_rendorseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e593433-a64b-40c8-87c0-8a3e1eb26e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd5bbe-b43d-4d8d-bea3-a232fd259f13","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Pokfobias_miatt_riasztottak_az_ausztral_rendorseget","timestamp":"2019. január. 02. 18:57","title":"Pókfóbiás miatt riasztották az ausztrál rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","shortLead":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","id":"20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbdec2-3ef6-4494-a8dc-5acf866ac1fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","timestamp":"2019. január. 02. 20:49","title":"Veronai buszbaleset: egy embert gyanúsítottként hallgattak ki a magyar hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5574a2b-3ac8-4a3e-9588-b40759fb1ff3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro országa hagyományos szövetségesei körében sem örvend nagy népszerűségnek.","shortLead":"Jair Bolsonaro országa hagyományos szövetségesei körében sem örvend nagy népszerűségnek.","id":"20190101_Nagy_pompaval_es_magyar_vendeggel_iktattak_be_az_uj_brazil_elnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5574a2b-3ac8-4a3e-9588-b40759fb1ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a5f2e-5c69-4c4b-9174-0bad0c793455","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Nagy_pompaval_es_magyar_vendeggel_iktattak_be_az_uj_brazil_elnokot","timestamp":"2019. január. 01. 19:17","title":"Nagy pompával és magyar vendéggel iktatták be az új brazil elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német Sea-Watch még karácsony előtt mentett ki a tengerből 32 menekültet, de hiába fordultak sorra a különböző országok kormányaihoz, nem kaptak segítséget. ","shortLead":"A német Sea-Watch még karácsony előtt mentett ki a tengerből 32 menekültet, de hiába fordultak sorra a különböző...","id":"20190102_Tizenegy_napja_hanykolodik_a_tengeren_egy_civil_mentohajo_egy_europai_orszag_sem_engedi_kikotni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e5f78-86fb-4b7a-a9c6-637b76428bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Tizenegy_napja_hanykolodik_a_tengeren_egy_civil_mentohajo_egy_europai_orszag_sem_engedi_kikotni","timestamp":"2019. január. 02. 16:51","title":"Tizenegy napja hánykolódik a tengeren egy civil mentőhajó, egy európai ország sem engedi kikötni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800e43a3-e116-46f6-bee2-c62ce2c5763a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges képsorokat egy vadkamera rögzítette.","shortLead":"A különleges képsorokat egy vadkamera rögzítette.","id":"20190102_Roka_es_vadmacska_kerulgette_egymast_a_Tiszatonal__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=800e43a3-e116-46f6-bee2-c62ce2c5763a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88adcdf2-e8f4-40a4-9375-dc87598e8bbe","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Roka_es_vadmacska_kerulgette_egymast_a_Tiszatonal__video","timestamp":"2019. január. 02. 18:23","title":"Róka és vadmacska kerülgette egymást a Tisza-tónál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]