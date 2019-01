Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Központi Bank módszerét veszi át az MNB, mostantól jelezhetik a banki dolgozók, ha jogsértést találnak a saját munkahelyükön.","shortLead":"Az Európai Központi Bank módszerét veszi át az MNB, mostantól jelezhetik a banki dolgozók, ha jogsértést találnak...","id":"20190107_Nevtelenul_feljelenthetik_a_banki_dolgozok_a_munkahelyuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bffcb1-0335-4139-9c45-a511acdf10ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Nevtelenul_feljelenthetik_a_banki_dolgozok_a_munkahelyuket","timestamp":"2019. január. 07. 10:21","title":"Névtelenül feljelenthetik a banki dolgozók a munkahelyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0876c6-3be4-42dc-b557-6173e3970236","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez képest még az Audi A8 vagy a Teslák high-tech műszerfala is visszafogottnak mondható.","shortLead":"Ehhez képest még az Audi A8 vagy a Teslák high-tech műszerfala is visszafogottnak mondható.","id":"20190107_europaba_jon_a_48_colos_kijelzos_muszerfalu_kinai_csodaauto_byton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a0876c6-3be4-42dc-b557-6173e3970236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dac4358-731d-445d-a90e-fb3d03ef1a5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_europaba_jon_a_48_colos_kijelzos_muszerfalu_kinai_csodaauto_byton","timestamp":"2019. január. 07. 11:21","title":"Európába jön a 48 colos kijelzős műszerfalú kínai csodaautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt munkanapnyi időt kaptak az orvosok, hogy felkészüljenek egy fontos változásra. Nem volt elég.","id":"20190107_Keson_szoltak_az_orvosoknak_egy_szabalyvaltozasrol_a_gyogyszertarban_lehet_baj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6fdb62-c2f0-4631-8b25-88f6dd358707","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Keson_szoltak_az_orvosoknak_egy_szabalyvaltozasrol_a_gyogyszertarban_lehet_baj","timestamp":"2019. január. 07. 08:57","title":"Későn szóltak az orvosoknak egy szabályváltozásról, a gyógyszertárban lehet baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9858c33f-9e68-44ab-9d9c-fbceab6e1e3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős asszony Mezőszilasnál került bajba.","shortLead":"Egy idős asszony Mezőszilasnál került bajba.","id":"20190106_Elektromos_rokkantkocsival_rekedt_a_hoban_rendorok_mentettek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9858c33f-9e68-44ab-9d9c-fbceab6e1e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feff9dc-44fc-4862-95e3-1fb95ebdc064","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Elektromos_rokkantkocsival_rekedt_a_hoban_rendorok_mentettek_meg","timestamp":"2019. január. 06. 14:44","title":"Elektromos rokkantkocsival rekedt a hóban, rendőrök mentették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d45f7bb-c19a-47b0-b599-d23e22aeb3e9","c_author":"Andor László","category":"gazdasag","description":"Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek – méghozzá egyenlő jogokkal. Ez a hozzáállás szüli az olyan visszataszító ötleteket, mint a migráns dolgozók otthon hagyott gyermekei után járó családi pótlék indexálása.","shortLead":"Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek –...","id":"20190106_Andor_Laszlo_Robot_baba_migrans_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d45f7bb-c19a-47b0-b599-d23e22aeb3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2e9793-8fe8-4fea-ba81-64c8e7ff5d49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Andor_Laszlo_Robot_baba_migrans_no","timestamp":"2019. január. 06. 16:40","title":"Andor László: Robot, baba, migráns, nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95bf6a3-4112-4954-9f51-b7246f0950aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha kissé visszavettek volna a sztárok a strasszokból és a kövekből, az idei díjátadón leginkább az egyszínű ruhák hódítottak. ","shortLead":"Mintha kissé visszavettek volna a sztárok a strasszokból és a kövekből, az idei díjátadón leginkább az egyszínű ruhák...","id":"20190107_Golden_Globe_2019_ruha_divat_estelyi_voros_szonyeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a95bf6a3-4112-4954-9f51-b7246f0950aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5988614b-12dc-4f03-97b8-73af3a1fe11d","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Golden_Globe_2019_ruha_divat_estelyi_voros_szonyeg","timestamp":"2019. január. 07. 12:55","title":"Ezek voltak a Golden Globe legdögösebb és a legcikibb ruhái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b","c_author":"","category":"vilag","description":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai haditengerészet egyik hadihajója elleni terrorista támadást. A Cole felrobbantásában 2000-ben 17 tengerész vesztette életét és 39 sebesült meg.","shortLead":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai...","id":"20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6c9dca-9f82-4c80-97db-0d219072ed90","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","timestamp":"2019. január. 06. 17:02","title":"Az amerikaiak megölték a Cole-hadihajó elleni robbantásos merénylet kitervelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már mindenki hallott róla. Éppen úgy, mint az egykori terroristavezérről, Oszama bin Ladenről. Ezért emlegetik a francia sajtóban „Bin Laden-bankó”-ként ezt a nagy címletű, nagyjából 160 ezer forintot érő bankjegyet.","shortLead":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már...","id":"20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb923b0-0a85-4775-9e4b-23ed493fc1ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","timestamp":"2019. január. 07. 06:52","title":"Áprilistól nem nyomnak több „Bin Laden-bankót” az eurózónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]