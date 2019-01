Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre három hónapra tartóztatták le.","shortLead":"Egyelőre három hónapra tartóztatták le.","id":"20190107_Elozetesben_az_ot_tinedzserlany_halalat_okozo_szabaduloszoba_uzemeltetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561b4f61-c6a6-4f75-b3fd-1ee462a7e0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Elozetesben_az_ot_tinedzserlany_halalat_okozo_szabaduloszoba_uzemeltetoje","timestamp":"2019. január. 07. 20:43","title":"Előzetesben az öt tinédzserlány halálát okozó szabadulószoba üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt két hónapban 52 egykori Simicska-cég indult el Mészáros Lőrinc irányába; ebből 15 már meg is érkezett a leggazdagabb magyarhoz. A többi Mészáros ügyvédjénél várja, mi lesz a sorsa.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban 52 egykori Simicska-cég indult el Mészáros Lőrinc irányába; ebből 15 már meg is érkezett...","id":"20190108_Meszaros_Lorinc_korenel_landolt_Simicska_oroksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5017c2a3-1285-4d22-bdad-313fede71ba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Meszaros_Lorinc_korenel_landolt_Simicska_oroksege","timestamp":"2019. január. 08. 08:39","title":"Mészáros Lőrinc körénél landolt Simicska öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem hivatalosak, azonban egybecsengenek néhány korábbi pletykával.","shortLead":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem...","id":"20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f035431-4c63-43f7-98f5-2aab8c4af926","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","timestamp":"2019. január. 07. 13:03","title":"5G és 5 kamera: izgalmasnak ígérkezik a Nokia idei csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf96b99-2a3a-4773-8c6d-4164ecb957e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben úgy érzik, nem becsülik meg munkájukat, és hogy ennyi pénzből, mint amennyit egy hónapban kapnak, nem tudják eltartani családjukat.","shortLead":"A legtöbben úgy érzik, nem becsülik meg munkájukat, és hogy ennyi pénzből, mint amennyit egy hónapban kapnak, nem...","id":"20190108_Marciustol_civil_leszek__fizetesi_ertesitojukkel_uzennek_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaf96b99-2a3a-4773-8c6d-4164ecb957e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7706f-2293-42ff-bc0a-b1af91d4308a","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Marciustol_civil_leszek__fizetesi_ertesitojukkel_uzennek_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 08. 20:47","title":"„Márciustól civil leszek” – fizetési értesítőjükkel üzennek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4685b6aa-26a3-4cff-a2ae-ef19185a4307","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindult a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) új, digitális kárbejelentője.","shortLead":"Elindult a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) új, digitális kárbejelentője.","id":"20190108_Mar_okostelefonon_is_bejelentheti_a_baleseti_kart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4685b6aa-26a3-4cff-a2ae-ef19185a4307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f34e015-c30a-49ba-8b23-36eeb8f1d388","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Mar_okostelefonon_is_bejelentheti_a_baleseti_kart","timestamp":"2019. január. 08. 16:22","title":"Már okostelefonon is bejelentheti a baleseti kárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali minőségű termésre lenne szükség.","shortLead":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali...","id":"20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea8af4f-57ba-4fc3-bcdd-5310c206a1ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","timestamp":"2019. január. 08. 10:27","title":"Gondban a Sió: nem lesz miből gyümölcslevet gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kollégái szerint korrupcióval és vesztegetéssel is megvádolhatják az emberi génszerkesztéssel hírekbe került tudóst.","shortLead":"Kollégái szerint korrupcióval és vesztegetéssel is megvádolhatják az emberi génszerkesztéssel hírekbe került tudóst.","id":"20190108_Kivegezhetik_a_kinai_kutatot_aki_azt_allitotta_megszulettek_a_vilag_elso_genszerkesztett_babai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0507a851-ee64-4441-979d-6f5332ffe2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Kivegezhetik_a_kinai_kutatot_aki_azt_allitotta_megszulettek_a_vilag_elso_genszerkesztett_babai","timestamp":"2019. január. 08. 14:30","title":"Kivégezhetik a kínai kutatót, aki azt állította, megszülettek a világ első génszerkesztett babái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f541bdb8-8db6-4857-8c5a-18c0c99284d2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát az Aquaman, a fantasyre a hétvégén további 30,7 millió dollár értékben váltottak jegyet, ezzel hazai bevétele csaknem elérte a 260 millió dollárt.\r

\r

","shortLead":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát az Aquaman, a fantasyre a hétvégén további 30,7 millió dollár...","id":"20190107_Tovabbra_is_nagyot_megy_az_Aquaman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f541bdb8-8db6-4857-8c5a-18c0c99284d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92be7151-f4c2-4c04-86a2-c63633ae237a","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Tovabbra_is_nagyot_megy_az_Aquaman","timestamp":"2019. január. 07. 10:09","title":"Továbbra is nagyot megy az Aquaman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]