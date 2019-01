Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f60ae1d6-6329-4fc8-a9c4-c125b4ce94d3","c_author":"","category":"cegauto","description":"Alig pár héttel a sportkupé után most a nyitható tetejű változat is megérkezett a 911-esből. És nagyon gyorsan le tudja dobni a vászontetejét.","shortLead":"Alig pár héttel a sportkupé után most a nyitható tetejű változat is megérkezett a 911-esből. És nagyon gyorsan le tudja...","id":"20190109_ledobta_a_tetejet_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_cabriolet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60ae1d6-6329-4fc8-a9c4-c125b4ce94d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1afea3-8a4f-44da-8e51-064dfb8c06c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_ledobta_a_tetejet_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_cabriolet","timestamp":"2019. január. 09. 11:21","title":"Ledobta a tetejét: itt a teljesen új Porsche 911 Cabriolet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Országszerte esik a hó, vezessenek óvatosan.","shortLead":"Országszerte esik a hó, vezessenek óvatosan.","id":"20190108_Heten_serultek_meg_az_elmult_orakban_kozuti_balesetekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c42f11b-7ff5-4599-962d-0b2e781615e0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Heten_serultek_meg_az_elmult_orakban_kozuti_balesetekben","timestamp":"2019. január. 08. 19:16","title":"Heten sérültek meg az elmúlt órákban közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","shortLead":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","id":"20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d44428-d025-465e-9978-cf50ea6e8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","timestamp":"2019. január. 08. 09:13","title":"Felfoghatatlan összeget költött a kormány kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2186d1-9a1e-4094-93bc-bf38b233bba8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ujgur kisebbséget sújtja leginkább.","shortLead":"Az ujgur kisebbséget sújtja leginkább.","id":"20190108_Egy_amerikai_elemzo_ujsag_szerint_Kinaaban_is_terjed_a_muszlimellenesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff2186d1-9a1e-4094-93bc-bf38b233bba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae5dee6-b724-4f6c-8914-a4daec54a4a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Egy_amerikai_elemzo_ujsag_szerint_Kinaaban_is_terjed_a_muszlimellenesseg","timestamp":"2019. január. 08. 21:56","title":"Egy amerikai külpolitikai lap szerint Kínában is terjed a muszlimellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali minőségű termésre lenne szükség.","shortLead":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali...","id":"20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea8af4f-57ba-4fc3-bcdd-5310c206a1ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","timestamp":"2019. január. 08. 10:27","title":"Gondban a Sió: nem lesz miből gyümölcslevet gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még mindig nem megy tőzsdére.","shortLead":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még...","id":"20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c92f10-e46d-4857-9ce0-44267b0db70f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","timestamp":"2019. január. 08. 10:42","title":"Átalakul a WizzAir, részvénytársaság lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori műgyűjtő leszármazottainak keresetét Amerikában is elutasították. ","shortLead":"Az egykori műgyűjtő leszármazottainak keresetét Amerikában is elutasították. ","id":"20190107_Nem_perelhetik_a_magyar_allamot_Amerikaban_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0db621-8105-45db-a532-3f2013df59c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Nem_perelhetik_a_magyar_allamot_Amerikaban_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","timestamp":"2019. január. 07. 17:31","title":"Nem perelhetik a magyar államot Amerikában az elkobzott vagyonukért küzdő Herzog-örökösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták a légikikötőt. A repülőtér üzemeltetője 225 milliárd forintos fejlesztést is bejelentett.","shortLead":"Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták...","id":"20190109_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_csucs_rekord_utasforgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd32e13b-8984-4e1e-b4c4-410dc62c289a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_csucs_rekord_utasforgalom","timestamp":"2019. január. 09. 13:25","title":"Itt az újabb ferihegyi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]