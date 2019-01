Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a szakszervezeteknek nem maradt más választásuk, mert a kormány belengette, hogy akár a 2018-as minimálbér is maradhat.","shortLead":"A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a szakszervezeteknek nem maradt más választásuk, mert a kormány...","id":"20190107_MOSZ_kormanyzati_zsarolassal_lett_ennyi_a_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2640b8-fa8c-4c11-99fc-ae13847576e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_MOSZ_kormanyzati_zsarolassal_lett_ennyi_a_beremeles","timestamp":"2019. január. 07. 10:44","title":"MOSZ: Zsarolással lett ennyi a béremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt munkanapnyi időt kaptak az orvosok, hogy felkészüljenek egy fontos változásra. Nem volt elég.","shortLead":"Öt munkanapnyi időt kaptak az orvosok, hogy felkészüljenek egy fontos változásra. Nem volt elég.","id":"20190107_Keson_szoltak_az_orvosoknak_egy_szabalyvaltozasrol_a_gyogyszertarban_lehet_baj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6fdb62-c2f0-4631-8b25-88f6dd358707","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Keson_szoltak_az_orvosoknak_egy_szabalyvaltozasrol_a_gyogyszertarban_lehet_baj","timestamp":"2019. január. 07. 08:57","title":"Későn szóltak az orvosoknak egy szabályváltozásról, a gyógyszertárban lehet baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b6ec4-b548-459d-96bb-d5bba1293556","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FoldiMate eszköze a gyártó szerint egy teljes mosás során keletkezett ruhamennyiséget képes összehajtogatni. És a legjobb: ehhez csak pár percre van szüksége.","shortLead":"A FoldiMate eszköze a gyártó szerint egy teljes mosás során keletkezett ruhamennyiséget képes összehajtogatni. És...","id":"20190108_foldimate_ruhak_osszehajtogatasa_hazimunka_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ec4-b548-459d-96bb-d5bba1293556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d256ef-58cb-4c53-aac4-ca8defdcdcf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_foldimate_ruhak_osszehajtogatasa_hazimunka_ces_2019","timestamp":"2019. január. 08. 11:33","title":"Itt a robot, amely olyan profin összehajtogatja a kimosott ruhákat, ahogy senki más – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánypárti Magyar Idők írt arról, hogy a Tesco hajlik arra, hogy megállapodjon a szakszervezettel és a következő két évben ne alkalmazza az úgynevezett \"rabszolgatörvényben\" foglaltakat. ","shortLead":"A kormánypárti Magyar Idők írt arról, hogy a Tesco hajlik arra, hogy megállapodjon a szakszervezettel és a következő...","id":"20190109_Tuloratorveny_Megallapodhat_a_Tesco_a_szakszervezettel_hogy_nem_alkalmazza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678c5eef-35a2-45a2-a88e-aaac56ae3540","keywords":null,"link":"/kkv/20190109_Tuloratorveny_Megallapodhat_a_Tesco_a_szakszervezettel_hogy_nem_alkalmazza","timestamp":"2019. január. 09. 06:23","title":"Túlóratörvény: Megállapodhat a Tesco a szakszervezettel, hogy nem alkalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták megkörnyékezni az új szkopjei kormány képviselői, és azt ajánlották neki, enyhébb büntetést kap, ha támogatja a görög–macedón névvita megoldását lehetővé országnév váltást. Az állítólagos javaslatról az Infomax nevű hírportál számolt be, egy olyan neve mellőzését kérő személyre hivatkozva, aki találkozott Budapesten a Magyarországon menedéket kapott exkormányfővel. A közvetítőn keresztül Gruevszki sorosozott is egy jót.","shortLead":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták...","id":"20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fff3567-03e5-44f7-a45c-9550f9528365","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","timestamp":"2019. január. 08. 14:32","title":"Gruevszkit megkörnyékezték, ám Orbán barátja nem hagyta magát – állítja egy rejtélyes közvetítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c9929-73d1-44e9-9c9c-1475deb7263a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most éppen egy Lamborghini Urus volt meg egyiküknek Budapesten.","shortLead":"Most éppen egy Lamborghini Urus volt meg egyiküknek Budapesten.","id":"20190108_carspotter_budapest_lamborghini_urus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c9929-73d1-44e9-9c9c-1475deb7263a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264ac831-fe91-4f69-b45b-2f8a8bad8738","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_carspotter_budapest_lamborghini_urus","timestamp":"2019. január. 08. 12:23","title":"Így dolgozik egy magyar carspotter, aki Lambók, Ferrarik után nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem változtatnak.","shortLead":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem...","id":"20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e0d89b-bbaf-43af-8815-807b87ac7c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","timestamp":"2019. január. 08. 16:55","title":"Válaszolt a Henkel a heti 68 óra túlmunkáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció egy pontján azt skandálták, hogy \"ingyen sör\". ","shortLead":"A demonstráció egy pontján azt skandálták, hogy \"ingyen sör\". ","id":"20190107_A_nemet_viccparttal_tuntettek_a_Ketfarkuak_Berlinben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33ae8e3-d127-40c5-af89-e6495ecd4567","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_nemet_viccparttal_tuntettek_a_Ketfarkuak_Berlinben__video","timestamp":"2019. január. 07. 21:11","title":"A német viccpárttal tüntettek a Kétfarkúak Berlinben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]