Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izraeli drónelhárító rendszer lehet.","shortLead":"Izraeli drónelhárító rendszer lehet.","id":"20190111_Katonai_technika_vedi_a_brit_reptereket_a_dronoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05ddd36-2b5d-4f18-947b-1be693064a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_Katonai_technika_vedi_a_brit_reptereket_a_dronoktol","timestamp":"2019. január. 11. 09:31","title":"Katonai technika védi a brit reptereket a drónoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbad50b-de8a-435c-85c9-4f2c12e221c5","c_author":"","category":"vilag","description":"A gép hóviharban repült, a pilóták meghaltak.","shortLead":"A gép hóviharban repült, a pilóták meghaltak.","id":"20190111_Lezuhant_egy_francia_Mirage","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cbad50b-de8a-435c-85c9-4f2c12e221c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e51be1c-645c-4b43-bdea-925af8540b67","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Lezuhant_egy_francia_Mirage","timestamp":"2019. január. 11. 07:14","title":"Lezuhant egy francia Mirage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem a teljes lengyel állományt lemészárolnák, a döntés komoly felháborodást váltott ki. ","shortLead":"Majdnem a teljes lengyel állományt lemészárolnák, a döntés komoly felháborodást váltott ki. ","id":"20190110_Ketszazezer_vaddisznot_akarnak_kiirtani_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5504faa4-a866-46f1-9ef6-276116cade23","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Ketszazezer_vaddisznot_akarnak_kiirtani_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. január. 10. 19:03","title":"Kétszázezer vaddisznót akarnak kiirtani Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba2180f-d148-4ec5-8fd3-4f920e518b1e","c_author":"Varga Kinga","category":"kultura","description":"A negatív kritika megrázza, ha tudja is, mit rontott el, a jót viszont fenntartással kezeli Fehér Balázs Benő, a színész-rendező szerepben is bizonyított fiatal művész.","shortLead":"A negatív kritika megrázza, ha tudja is, mit rontott el, a jót viszont fenntartással kezeli Fehér Balázs Benő...","id":"201902__feher_balazs_beno_szinesz_rendezo__alszenvedelyrol_rutinrol__nincs_garancia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba2180f-d148-4ec5-8fd3-4f920e518b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d95027-660d-431a-a3d2-bc79eccc74d1","keywords":null,"link":"/kultura/201902__feher_balazs_beno_szinesz_rendezo__alszenvedelyrol_rutinrol__nincs_garancia","timestamp":"2019. január. 12. 12:30","title":"Fehér Balázs Benő: Az előadásunk arról szól, mi történik, ha elveszik a szabadságunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába a gondosan kialakított rejtekhely, lebukott.","shortLead":"Hiába a gondosan kialakított rejtekhely, lebukott.","id":"20190111_Hetvenot_kilo_marihuana_lapult_a_szerb_ferfi_kocsijaban_mikozben_megprobalt_atjutni_a_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5706e3-4272-4081-a72b-90adaa7bce8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Hetvenot_kilo_marihuana_lapult_a_szerb_ferfi_kocsijaban_mikozben_megprobalt_atjutni_a_hataron","timestamp":"2019. január. 11. 09:22","title":"Hetvenöt kiló marihuána lapult a szerb férfi kocsijában, miközben megpróbált átjutni a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04911b27-e974-4396-a4d0-499ccd237df9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rohingják elleni népirtás ügyében nyomoztak.","shortLead":"A rohingják elleni népirtás ügyében nyomoztak.","id":"20190111_Bortonben_maradnak_a_Reuters_tudositoi_Mianmarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04911b27-e974-4396-a4d0-499ccd237df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933eee76-7a39-4094-8d3d-5a174b8c3ccc","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Bortonben_maradnak_a_Reuters_tudositoi_Mianmarban","timestamp":"2019. január. 11. 09:15","title":"Börtönben maradnak a Reuters tudósítói Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"A világ talán legszebb késő római kori ezüstedényeivel kapcsolatos archív dokumentumok kérdése került terítékre a horvát kormány múlt csütörtöki ülésén. Végül döntés született a kincs megtalálásával és értékesítésével kapcsolatos horvátországi eljárás során keletkezett, eddig titkosan kezelt iratok hozzáférhetőségéről. \r

\r

","shortLead":"A világ talán legszebb késő római kori ezüstedényeivel kapcsolatos archív dokumentumok kérdése került terítékre...","id":"20190110_Kitalalnak_a_horvatok__felnyitottak_a_Seuso_titkos_aktait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26453902-5d25-4799-8cff-12f81cdd8e76","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Kitalalnak_a_horvatok__felnyitottak_a_Seuso_titkos_aktait","timestamp":"2019. január. 10. 19:29","title":"Kitálalnak a horvátok – felnyitották a Seuso titkos aktáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5592d77-eff9-4b1c-aaf2-d396db3cc3c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legénység maga süllyesztette el, közel 80 éve a homokban rejtőzött.","shortLead":"A legénység maga süllyesztette el, közel 80 éve a homokban rejtőzött.","id":"20190112_Elso_vilaghaborus_nemet_hadihajo_roncsai_bukkantak_elo_a_francia_partoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5592d77-eff9-4b1c-aaf2-d396db3cc3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273c1427-6f4f-4172-bcb1-05955c1e2fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Elso_vilaghaborus_nemet_hadihajo_roncsai_bukkantak_elo_a_francia_partoknal","timestamp":"2019. január. 12. 12:53","title":"Első világháborús német tengeralattjáró roncsai bukkantak elő a francia partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]