Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2058c34e-8443-49f8-a704-9f608755fbc3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem három mázsa – talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt – zöldséget takarítottak be a Német Űrközpont (DLR) antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében.","shortLead":"Csaknem három mázsa – talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt – zöldséget takarítottak be a Német Űrközpont...","id":"20190112_nemet_urkozpont_antarktiszi_uveghaz_zoldsegtermesztes_eden_iss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2058c34e-8443-49f8-a704-9f608755fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc4747c-601d-4773-97fa-c1b12e85b31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_nemet_urkozpont_antarktiszi_uveghaz_zoldsegtermesztes_eden_iss","timestamp":"2019. január. 12. 08:03","title":"Talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termesztettek, 270 kg zöldséget sikerült betakarítaniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre gyorsabb és kiszámíthatatlanabb a mágneses változás.","shortLead":"Egyre gyorsabb és kiszámíthatatlanabb a mágneses változás.","id":"20190113_Elmaszik_az_eszaki_polus_frissiteni_kell_a_navigaciot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42bb8f-8407-44a0-8c93-3a586aa4784a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Elmaszik_az_eszaki_polus_frissiteni_kell_a_navigaciot","timestamp":"2019. január. 13. 13:25","title":"Elmászik az északi pólus, frissíteni kell a navigációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2b9b11-4417-401b-b8f6-e81dddc89457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők közölte a miniszterelnök évértékelőjének várható idejét, helyét, témáit.","shortLead":"A Magyar Idők közölte a miniszterelnök évértékelőjének várható idejét, helyét, témáit.","id":"20190112_Csaladrol_es_migraciorol_beszel_majd_Orban_februari_evertekelojeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb2b9b11-4417-401b-b8f6-e81dddc89457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0357dcd-70fd-4444-8429-39e50d90d490","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Csaladrol_es_migraciorol_beszel_majd_Orban_februari_evertekelojeben","timestamp":"2019. január. 12. 14:05","title":"Megvan, mikor tartja évértékelőjét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf6743b-356a-4763-9cd5-380485279a81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét ember életét vesztette, és harminchárman megsérültek, hat sérült még életveszélyben van. A buszon negyvenen utaztak.","shortLead":"Hét ember életét vesztette, és harminchárman megsérültek, hat sérült még életveszélyben van. A buszon negyvenen utaztak.","id":"20190111_Balesetet_szenvedett_egy_turistabusz_Kubaban_legalabb_7en_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf6743b-356a-4763-9cd5-380485279a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026fded5-8611-4983-94b4-f2d924baa5b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Balesetet_szenvedett_egy_turistabusz_Kubaban_legalabb_7en_meghaltak","timestamp":"2019. január. 11. 18:42","title":"Balesetet szenvedett egy turistabusz Kubában, legalább 7-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","shortLead":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","id":"20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06050758-e94b-4c29-ba97-d1c3d53a1ad3","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","timestamp":"2019. január. 12. 16:14","title":"Egy promófilm buktatta le a Rogán házaspárt, ahogy Costa del Solon hesszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott volt Békéscsabán.","shortLead":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott...","id":"20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96e87de-bbff-4e97-912c-c70e9d36a607","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","timestamp":"2019. január. 12. 20:14","title":"Békéscsabán negyedszer is tüntettek: „Ne a fél pályát, hanem az egészet zárjuk le”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napokig egy étlap határozta meg a közbeszédet. Milliók csámcsogtak a hvg.hu információján, azon, hogy a füstölt csülkös bableves és a burgonyafőzelék is 300 forint azon a menün, amelyet a Gundel készített a Budai Várba költöző Miniszterelnökségnek. Nagy falat volt ez, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Orbán Viktor „kormányinfója” egy súlycsoportba került a karmelita menüjével. Ez jól van így? Kiderül a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalójából.","shortLead":"Napokig egy étlap határozta meg a közbeszédet. Milliók csámcsogtak a hvg.hu információján, azon, hogy a füstölt csülkös...","id":"20190113_Mar_kesz_van_Orban_Viktor_forgatokonyve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1040cc7-c2d3-4d19-8aed-74264f837bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Mar_kesz_van_Orban_Viktor_forgatokonyve","timestamp":"2019. január. 13. 12:30","title":"Már kész van Orbán Viktor forgatókönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e355d18-7772-486f-8c00-96ee299dc6ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hetet még várnunk kell az új Jimny hazai felbukkanására, addig is azonban itt egy remek új változat belőle.","shortLead":"Néhány hetet még várnunk kell az új Jimny hazai felbukkanására, addig is azonban itt egy remek új változat belőle.","id":"20190112_magyar_zsenialitas_izgalmas_hot_wheels_lett_a_sokak_altal_vart_uj_suzukibol_jimny_terepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e355d18-7772-486f-8c00-96ee299dc6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4b445c-7053-4ead-8b83-c5eab2c62b78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190112_magyar_zsenialitas_izgalmas_hot_wheels_lett_a_sokak_altal_vart_uj_suzukibol_jimny_terepjaro","timestamp":"2019. január. 12. 06:41","title":"Magyar zsenialitás: izgalmas Hot Wheels lett a sokak által várt új Suzukiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]