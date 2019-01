Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi pontjára is, és - mint mondja - még csak most kezd az expedíciózásba úgy igazán belemelegedni. Az Antarktiszról néhány napja hazajött kalandorral a déli-sarki túra legélvezhetőbb részeiről, az embert próbáló kihívásairól és arról is beszélgettünk, hogy a nemzetközi elismerésért még a mostani teljesítményénél is nagyobbat kellene dobnia.","shortLead":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi...","id":"20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a896d9-48de-4cea-a3a0-fe9cfe0484ad","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","timestamp":"2019. január. 17. 10:50","title":"Rakonczay Gábor: Extrém helyzetekben az egyetlen veszélyforrás maga az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","shortLead":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","id":"20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65d107e-c6b6-4c81-a851-b583b497f4f3","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","timestamp":"2019. január. 16. 10:45","title":"Kivezetik a melegvicceket a Family Guy-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az MTA elnökének háta mögött meginvitált intézetigazgatók elmennek Palkovics Lászlóhoz, de csak meghallgatják őt, nem folytatnak tárgyalást vele – derült ki egy kutatói fórumon, ahol az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának vezetői bizonygatták szükségességüket.","shortLead":"Az MTA elnökének háta mögött meginvitált intézetigazgatók elmennek Palkovics Lászlóhoz, de csak meghallgatják őt, nem...","id":"20190115_Szakszervezettel_es_angol_nyelvu_konyvekkel_harcolna_az_Akademia_a_kormany_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2eede79-c916-4503-8b2e-c6d0ae186626","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szakszervezettel_es_angol_nyelvu_konyvekkel_harcolna_az_Akademia_a_kormany_ellen","timestamp":"2019. január. 15. 19:10","title":"Szakszervezettel és angol nyelvű könyvekkel harcolna az Akadémia a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak az ország keleti felében várható.","shortLead":"Eső csak az ország keleti felében várható.","id":"20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a342e4-def8-4701-ac8c-07206cae0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","timestamp":"2019. január. 16. 05:10","title":"Tovább melegszik az idő, de kicsit még marad a szél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c503e7c-6acf-4880-b82a-e024654a8a62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Margit-sziget bejáratánál került a sínekre egy balesetes jármű, de már elvontatták.","shortLead":"A Margit-sziget bejáratánál került a sínekre egy balesetes jármű, de már elvontatták.","id":"20190117_baleset_margit_hid_margitsziget_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c503e7c-6acf-4880-b82a-e024654a8a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667d1e96-be8a-4aa8-8bfd-75051c385d9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_baleset_margit_hid_margitsziget_villamos","timestamp":"2019. január. 17. 06:58","title":"Baleset volt a Margit hídon, de már jár a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86ad867-03d3-4a5b-9c08-ec55730d5274","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy órán keresztül kellett takarítani utána.","shortLead":"Négy órán keresztül kellett takarítani utána.","id":"20190115_150_ezer_liter_folyekony_csoki_arasztotta_el_az_utat_Arizonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86ad867-03d3-4a5b-9c08-ec55730d5274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221ddd49-9b34-4d19-9dd0-38c542a8f7bf","keywords":null,"link":"/elet/20190115_150_ezer_liter_folyekony_csoki_arasztotta_el_az_utat_Arizonaban","timestamp":"2019. január. 15. 20:08","title":"150 ezer liter folyékony csoki árasztotta el az utat Arizonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ca82bd-ed1f-40d4-8821-fe424ac788bd","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A két jármű frontálisan ütközött, utóbbi vezetője a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A két jármű frontálisan ütközött, utóbbi vezetője a helyszínen életét vesztette.","id":"20190116_Szinte_a_felismeresig_roncsolodott_az_M2es_autouton_utkozo_kamion_es_kisteherauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ca82bd-ed1f-40d4-8821-fe424ac788bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11401010-009c-44b0-bb9d-da6c1569cd12","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190116_Szinte_a_felismeresig_roncsolodott_az_M2es_autouton_utkozo_kamion_es_kisteherauto","timestamp":"2019. január. 16. 19:52","title":"Szinte a felismerhetetlenségig roncsolódott az M2-es autóúton ütköző kamion és kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6239604-7d77-4186-a8b1-e0bfb93332bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a bajor járgány se nem új, se nem youngtimer, se nem oldtimer. Hanem egy igazi everytimer.","shortLead":"Ez a bajor járgány se nem új, se nem youngtimer, se nem oldtimer. Hanem egy igazi everytimer.","id":"20190116_modern_nosztalgia_egy_uj_bmw_ami_a_70es_evekbe_repit_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6239604-7d77-4186-a8b1-e0bfb93332bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed3d668-0b95-468d-9ebc-cd39f33e2ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_modern_nosztalgia_egy_uj_bmw_ami_a_70es_evekbe_repit_vissza","timestamp":"2019. január. 16. 08:21","title":"Modern nosztalgia: egy új BMW, ami a 70-es évekbe repít vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]