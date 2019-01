Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4aee0f8-54ab-4e11-afe8-92963210b75d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mátészalka művelődési házának színháztermében magyarázta el Semjén Zsolt, mennyire sikeres a pártja.","shortLead":"Mátészalka művelődési házának színháztermében magyarázta el Semjén Zsolt, mennyire sikeres a pártja.","id":"20190117_Semjen_a_FideszKDNP_a_magyar_tortenelem_es_az_EU_legsikeresebb_politikai_konstrukcioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4aee0f8-54ab-4e11-afe8-92963210b75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d739d71-b70a-4115-8a8d-17cd4e41c978","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Semjen_a_FideszKDNP_a_magyar_tortenelem_es_az_EU_legsikeresebb_politikai_konstrukcioja","timestamp":"2019. január. 17. 21:36","title":"Semjén: a Fidesz-KDNP a magyar történelem és az EU legsikeresebb politikai konstrukciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a199c0-c76d-47a4-8d22-09c194ab56cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országban már ötödikként.","shortLead":"Az országban már ötödikként.","id":"20190117_Ajka_onkormanyzata_is_elutasitotta_a_tuloratorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a199c0-c76d-47a4-8d22-09c194ab56cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a908b00-439b-40eb-b89b-a189c12732c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Ajka_onkormanyzata_is_elutasitotta_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. január. 17. 11:29","title":"Ajka önkormányzata is elutasította a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","shortLead":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","id":"20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890224c2-88d2-45d3-a14c-ab09f68e05cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","timestamp":"2019. január. 18. 13:19","title":"Árat emelt a Wizz Air és a Ryanair, drágább lesz a csomagfeladás és az elsőbbségi beszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201903_az_atya_es_afiuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5ea70-f981-4678-a227-8faa5fd08b6f","keywords":null,"link":"/itthon/201903_az_atya_es_afiuk","timestamp":"2019. január. 17. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Az Atya és a fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dbb08a-9198-4eb3-b905-09f8561cf7ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zárolta egy hódmezővásárhelyi önkormányzati cég számláját a NAV, ez veszélyezteti a dolgozók bérének kifizetését, és több városi intézmény működését is.","shortLead":"Zárolta egy hódmezővásárhelyi önkormányzati cég számláját a NAV, ez veszélyezteti a dolgozók bérének kifizetését, és...","id":"20190118_Inkasszot_tett_a_NAV_egy_vasarhelyi_onkormanyzati_cegre_veszelyben_a_berek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dbb08a-9198-4eb3-b905-09f8561cf7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4499c31-382d-4a34-b952-e19eb0bb1c07","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Inkasszot_tett_a_NAV_egy_vasarhelyi_onkormanyzati_cegre_veszelyben_a_berek","timestamp":"2019. január. 18. 18:04","title":"Márki-Zay Péter: Inkasszót tett a NAV egy vásárhelyi önkormányzati cégre, veszélyben a bérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl drága az autó, ezért a leépítés.","shortLead":"Túl drága az autó, ezért a leépítés.","id":"20190118_Tobb_mint_3000_dolgozotol_valik_meg_a_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5767ef6-eef0-402a-906d-5cd932414553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Tobb_mint_3000_dolgozotol_valik_meg_a_Tesla","timestamp":"2019. január. 18. 13:40","title":"Több mint 3000 dolgozótól válik meg a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89348eb0-e19b-4cc2-86c9-65beba123444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy parkolóban beszélt meg találkozót ismerősével, hogy rendezzenek egy korábbi konfliktust, de esze ágában sem volt kibékülni.","shortLead":"A férfi egy parkolóban beszélt meg találkozót ismerősével, hogy rendezzenek egy korábbi konfliktust, de esze ágában sem...","id":"20190117_Kovel_dobta_be_haragosa_autojanak_ablakat_felfuggesztett_bortont_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89348eb0-e19b-4cc2-86c9-65beba123444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f519879f-0eba-4892-95eb-c78fff93264f","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kovel_dobta_be_haragosa_autojanak_ablakat_felfuggesztett_bortont_kapott","timestamp":"2019. január. 17. 09:28","title":"Kővel dobta be haragosa autójának ablakát, felfüggesztett börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab52955-5c02-4a9c-a5e9-1aeb8c896547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dugók hossza összesen 1,5 millió kilométer volt az ADAC német autóklub adatai szerint.","shortLead":"A dugók hossza összesen 1,5 millió kilométer volt az ADAC német autóklub adatai szerint.","id":"20190117_Tavaly_459_ezer_orat_ultek_dugoban_a_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab52955-5c02-4a9c-a5e9-1aeb8c896547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03158f-d758-40ce-ba0c-60629d182881","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_Tavaly_459_ezer_orat_ultek_dugoban_a_nemetek","timestamp":"2019. január. 17. 20:32","title":"Tavaly 459 ezer órát ültek dugóban a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]