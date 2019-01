Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legfrissebb üzleti felmérés szerint a brit vállalati szektor vezetőinek több mint a háromnegyede kedvezőtlennek tartaná, ha a brit EU-tagság a kilépés (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg, és ennek elkerülésére sok cégvezető akár az újabb népszavazás kiírását is pártolná.","shortLead":"A legfrissebb üzleti felmérés szerint a brit vállalati szektor vezetőinek több mint a háromnegyede kedvezőtlennek...","id":"20190120_A_brit_vallalatvezetoknek_nagyon_nem_tetszene_a_megegyezes_nelkuli_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d82c1b4-bc2f-4c2b-a8b7-260b0f0efa5a","keywords":null,"link":"/kkv/20190120_A_brit_vallalatvezetoknek_nagyon_nem_tetszene_a_megegyezes_nelkuli_Brexit","timestamp":"2019. január. 20. 15:32","title":"A brit vállalatvezetőknek nagyon nem tetszene a megegyezés nélküli Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6d76d-074c-4a0b-9558-b0c4cb5961fe","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A \"régi Jobbik\" nem is olyan régi, és ez ténykérdés. Válasz Gulyás Balázsnak.","shortLead":"A \"régi Jobbik\" nem is olyan régi, és ez ténykérdés. Válasz Gulyás Balázsnak.","id":"20190120_A_tenyallitasok_es_a_tenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6d76d-074c-4a0b-9558-b0c4cb5961fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e5c005-9cb8-445d-be43-02a0bb80a015","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_A_tenyallitasok_es_a_tenyek","timestamp":"2019. január. 20. 09:26","title":"A tényállítások és a tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két ember meghalt, 25 megsérült.","shortLead":"Két ember meghalt, 25 megsérült.","id":"20190120_Halalos_tuz_pusztitott_egy_francia_siterep_kozpontjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182af690-a057-4960-a303-9f83fd442a54","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Halalos_tuz_pusztitott_egy_francia_siterep_kozpontjaban","timestamp":"2019. január. 20. 16:38","title":"Halálos tűz pusztított egy francia síterep központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szekér Gergő és Oláh Gergő holtversenyben nyerte A Dal 2019 első válogatóműsorát. ","shortLead":"Szekér Gergő és Oláh Gergő holtversenyben nyerte A Dal 2019 első válogatóműsorát. ","id":"20190119_a_dal_elso_valogato_szeker_gergo_olah_gergo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e38c360-61cb-4b76-b322-1e898aa05dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_a_dal_elso_valogato_szeker_gergo_olah_gergo","timestamp":"2019. január. 19. 21:43","title":"Holtverseny A Dal első válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító üzemek világszerte - derült ki kanadai, holland és dél-koreai kutatók tanulmányából, amely szerint a szennyvíz jelentős része kezeletlenül kerül a tengerbe, súlyosan veszélyeztetve az ottani élővilágot.","shortLead":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító...","id":"20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb47aa-f1df-4df3-b10e-9f38cf42364c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","timestamp":"2019. január. 19. 19:03","title":"Csak most jöttek rá, hogy nem is annyira sótalanítanak a sótalanító üzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont a piac minden évben 60 százalék felett bővül, igaz nagyon alacsony számokról. ","shortLead":"Viszont a piac minden évben 60 százalék felett bővül, igaz nagyon alacsony számokról. ","id":"20190119_Szazbol_meg_mindig_csak_kicsi_tobb_mint_ket_uj_auto_elektromos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca31212-fcb2-4ab8-b190-02963de0cc88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190119_Szazbol_meg_mindig_csak_kicsi_tobb_mint_ket_uj_auto_elektromos","timestamp":"2019. január. 19. 11:50","title":"Százból még mindig csak kicsit több mint két új autó elektromos a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fe079e-b77b-4932-ada2-ec855213325f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több részén 12 óra alatt öt centinél is több hó eshet.","shortLead":"Az ország több részén 12 óra alatt öt centinél is több hó eshet.","id":"20190119_Ujra_jon_a_nagy_havazas_hat_megyere_adjak_ki_a_figyelmeztetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74fe079e-b77b-4932-ada2-ec855213325f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c361f16-924c-4d51-b9df-9add9f6ebf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ujra_jon_a_nagy_havazas_hat_megyere_adjak_ki_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. január. 19. 17:16","title":"Újra jön a nagy havazás, hat megyére adják ki a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41ec89-2200-4519-a545-af98b456c6be","c_author":"Dobszay János; Kelemen Zoltán","category":"kultura","description":"„Szerintem meg lehet találni a közös pontot a szórakoztatás és a kultúrmisszió között\" - mondta a HVG-nek adott, 2011 nyarán készült portréinterjúban Andrew G. Vajna, miután kinevezték filmügyi kormánybiztossá.","shortLead":"„Szerintem meg lehet találni a közös pontot a szórakoztatás és a kultúrmisszió között\" - mondta a HVG-nek adott, 2011...","id":"201125_andy_vajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a41ec89-2200-4519-a545-af98b456c6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a95059-2b4b-4c33-ac3a-2ff9b3fdc2b8","keywords":null,"link":"/kultura/201125_andy_vajna","timestamp":"2019. január. 20. 12:08","title":"Andy Vajna: Bush vagy Orbán? Magyarország a hazám - a HVG 2011-es portréinterjúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]