[{"available":true,"c_guid":"0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Football Leaks mögött álló, Budapesten elfogott portugál hacker-gyanúsított ügyvédje - aki már Edward Snowdent is képviselte - abban bízik, hogy a magyar törvények megfelelő védelmet nyújtanak majd ahhoz, hogy ügyfelét ne zsarolónak, hanem kiszivárogtatónak minősítsék.","shortLead":"A Football Leaks mögött álló, Budapesten elfogott portugál hacker-gyanúsított ügyvédje - aki már Edward Snowdent is...","id":"20190124_Egy_magyar_biro_donti_el_Rui_Pinto_vedendo_kiszivarogtato_vagy_zsarolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a44fc8-7f04-4d8d-ba84-5281942d1d33","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Egy_magyar_biro_donti_el_Rui_Pinto_vedendo_kiszivarogtato_vagy_zsarolo","timestamp":"2019. január. 24. 12:19","title":"Rui Pinto, a szivárogtató ügyvédje: A magyar bíróság történelmi döntés előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki pontokat gyűjtene, hitelkártyára lesz szüksége.","shortLead":"Aki pontokat gyűjtene, hitelkártyára lesz szüksége.","id":"20190125_Megszunik_a_Wizz_Aires_beteti_kartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3121f357-1797-4095-9ee2-b33a366ce76f","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Megszunik_a_Wizz_Aires_beteti_kartya","timestamp":"2019. január. 25. 17:08","title":"Megszűnik a Wizz Air-es betéti kártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium, hogy az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni a személyi kedvezményre való jogosultságot, ha valakinek olyan fogyatékossága van, amely idén került fel a súlyos fogyatékosságok listájára.","shortLead":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium, hogy az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni...","id":"20190124_Uzent_a_miniszterium_a_fogyatekkal_eloknek_penz_kaphatnak_vissza_nezzek_at_az_adobevallasukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f7cded-64ff-4057-90c6-e1e877076eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Uzent_a_miniszterium_a_fogyatekkal_eloknek_penz_kaphatnak_vissza_nezzek_at_az_adobevallasukat","timestamp":"2019. január. 24. 13:24","title":"Üzent a minisztérium a súlyos betegséggel élőknek: öt éven belül kaphatnak vissza pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","shortLead":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","id":"20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27486723-1146-4944-b9d1-cd3cb2a7f4dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","timestamp":"2019. január. 25. 16:37","title":"Bombafenyegetés miatt ürítettek ki egy vonatot Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elzárt település viszont nincs az országban.","shortLead":"Elzárt település viszont nincs az országban.","id":"20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad0c28-a78d-4a4f-8f8d-ccf9df7af55e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","timestamp":"2019. január. 24. 16:13","title":"Lezártak egy utat hóátfúvás miatt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Eszközkezelő megkezdi az ingatlanok visszavásárlásáról szóló tájékoztató levelek postázását. ","shortLead":"A Nemzeti Eszközkezelő megkezdi az ingatlanok visszavásárlásáról szóló tájékoztató levelek postázását. ","id":"20190124_Fontos_levelet_kuldenek_ki_a_devizahiteleseknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8361d48-bd5e-449b-983a-5ea7d1e21564","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Fontos_levelet_kuldenek_ki_a_devizahiteleseknek","timestamp":"2019. január. 24. 09:57","title":"Fontos levelet küldenek ki a devizahiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel kapcsolatos kérdés is feljött.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel...","id":"20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c92ace-4c1d-4fdf-944f-237419519465","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2019. január. 25. 10:03","title":"Gulyás Gergely: A Huawei nem jelent biztonsági kockázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","shortLead":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","id":"20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486e13a2-ad82-4990-94d4-42a8858d5db0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","timestamp":"2019. január. 23. 21:56","title":"Már Románia is megelőz minket az innovatív országok listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]