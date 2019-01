Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","shortLead":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","id":"20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a559c5-cdce-49d7-8dd2-ce95a646e16f","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","timestamp":"2019. január. 26. 20:15","title":"Több mint ötven tömegsírt találtak Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d682c-0a5c-4d89-8764-75419eb7cc8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Százkilencre nőtt a kelet-mexikói Hidalgo állam Tlahuelilpan nevű városában a múlt héten, egy megcsapolt üzemanyag-vezetéknél bekövetkezett robbanás halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Százkilencre nőtt a kelet-mexikói Hidalgo állam Tlahuelilpan nevű városában a múlt héten, egy megcsapolt...","id":"20190125_mexiko_olajvezetek_robbanas_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d682c-0a5c-4d89-8764-75419eb7cc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcffa8e-f933-412d-806f-1f4adb2c2d92","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_mexiko_olajvezetek_robbanas_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. január. 25. 18:22","title":"Már 109 halottja van a mexikói olajvezeték-robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel kapcsolatos kérdés is feljött.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel...","id":"20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c92ace-4c1d-4fdf-944f-237419519465","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2019. január. 25. 10:03","title":"Gulyás Gergely: A Huawei nem jelent biztonsági kockázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben egyre mélyül a lakhatási válság, a hajléktalanokat pedig büntetik.","shortLead":"Miközben egyre mélyül a lakhatási válság, a hajléktalanokat pedig büntetik.","id":"20190125_24hu_kozel_negyezer_onkormanyzati_lakas_all_uresen_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37bf231-d88c-4cf0-92bc-769065fce6fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190125_24hu_kozel_negyezer_onkormanyzati_lakas_all_uresen_a_fovarosban","timestamp":"2019. január. 25. 06:46","title":"24.hu: Több ezer önkormányzati lakás áll üresen a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarországi a közúthálózat bővítésére 2022-ig több mint 2500 milliárd forintot fordítanak - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára az MTI tudósítása szerint.","shortLead":"A magyarországi a közúthálózat bővítésére 2022-ig több mint 2500 milliárd forintot fordítanak - mondta az Innovációs és...","id":"20190126_kozuthalozat_utepites_autopalya_mosoczi_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08666c-693a-4239-8bce-321f4b3b19e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_kozuthalozat_utepites_autopalya_mosoczi_laszlo","timestamp":"2019. január. 26. 13:06","title":"2500 milliárd forint megy útépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df9bda8-f443-491b-921a-c64ee5033047","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy nagyobb méretű pogácsa, de a világ szinte összes tudása kinyerhető belőle és még azt is elárulja, hogy szeretjük-e a Nutellát. Egy olcsó Amazon okoshangszóróval próbáltuk ki, hogy milyen egy magyar otthonban angolul Alexával beszélgetni.","shortLead":"Akkora, mint egy nagyobb méretű pogácsa, de a világ szinte összes tudása kinyerhető belőle és még azt is elárulja...","id":"20190126_amazon_echo_dot_teszt_okoshangszoro_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5df9bda8-f443-491b-921a-c64ee5033047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf39c35-ef9e-409d-87b8-a292a03b1110","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_amazon_echo_dot_teszt_okoshangszoro_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. január. 26. 17:30","title":"Digitális pogácsa: mi sül ki abból, ha veszünk otthonra egy olcsó okoshangszórót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5258971-ed51-4a3b-b892-aed10cb0bf81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztrálián kívül mindössze tíz helyen születtek eddig vombatok. ","shortLead":"Ausztrálián kívül mindössze tíz helyen születtek eddig vombatok. ","id":"20190126_Ujabb_vombatbebi_szuletett_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5258971-ed51-4a3b-b892-aed10cb0bf81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d575fd4-41b4-4189-924d-9b56f6c988ab","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Ujabb_vombatbebi_szuletett_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2019. január. 26. 10:30","title":"Újabb vombatbébi született a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTI fotósa a levegőből készített felvételeket a folyókról. ","shortLead":"Az MTI fotósa a levegőből készített felvételeket a folyókról. ","id":"20190125_Elkepeszto_fotok_jottek_a_felig_befagyott_Tiszarol_es_Bodrogrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ea1c8-9636-4b90-a6aa-9be7d4d9c053","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Elkepeszto_fotok_jottek_a_felig_befagyott_Tiszarol_es_Bodrogrol","timestamp":"2019. január. 25. 16:53","title":"Elképesztő fotók jöttek a félig befagyott Tiszáról és Bodrogról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]