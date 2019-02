Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely a napokban küldte meg a szaktárcának azt a tervezetet, mely német minta alapján húzná ki a bajból a szektort.","shortLead":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely...","id":"20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7af32-227b-4036-b8ef-279d4db06384","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","timestamp":"2019. február. 01. 12:15","title":"Hattyúdalát énekli az építőipar, a szaktárcán múlik, hogy lehúzzák-e rá a függönyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigaretta hatékonyabb lehet a leszokásban, mint a nikotinpótló eszközök, például a rágógumi, a nikotintapasz vagy az inhalátor - állapította meg egy brit tanulmány.","shortLead":"Az elektromos cigaretta hatékonyabb lehet a leszokásban, mint a nikotinpótló eszközök, például a rágógumi...","id":"20190131_elektromos_cigaretta_nikotintapasz_leszokas_a_dohanyzasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05642cd9-46e4-4a78-895d-5f0df14e2ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_elektromos_cigaretta_nikotintapasz_leszokas_a_dohanyzasrol","timestamp":"2019. január. 31. 19:03","title":"Többet segíthet a leszokásban az elektromos cigi, mint a nikotintapasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292fae24-1978-4ae3-b6ab-94c8249025b7","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Az Egyesült Államok északi és középnyugati államaiba sarkvidéki hideghullám tört be, a levegő hőmérséklete helyenként a mínusz 40 Celsius-fokig süllyedt. A Michigan-tó partját jégpáncél borítja, a Chicago folyón jégtörő hajók próbálnak úrrá lenni a helyzeten. A sál és sapka ott most alapvető felszerelés. ","shortLead":"Az Egyesült Államok északi és középnyugati államaiba sarkvidéki hideghullám tört be, a levegő hőmérséklete helyenként...","id":"20190131_Rendkivul_hideg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292fae24-1978-4ae3-b6ab-94c8249025b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f2afaf-9af0-4f16-978b-7762d34204ee","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190131_Rendkivul_hideg","timestamp":"2019. január. 31. 16:40","title":"A tél most pont úgy néz ki Amerikában, mint egy katasztrófafilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt, ezeken olyan üzeneteket közvetítettek, amelyek a célba vett társadalom megosztására irányultak. A Facebook is több száz oldalt törölt, voltak köztük iráni és venezuelai oldalak is.","shortLead":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt...","id":"20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a6f8d1-432b-41d7-953e-89013d585602","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","timestamp":"2019. február. 01. 05:28","title":"Feszültséget szító, manipulatív orosz oldalakat törölt a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA a kutatóintézetek átalakításának tervét kommentálva, konkrét példákkal illusztrálva igazát.\r

\r

","shortLead":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA...","id":"20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca92678-3954-4008-abc7-05f66ee63ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"A humán tudományok hasznáról győzködi a kormányt az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed467da6-c522-4416-bdea-c3978906882e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Tapasztalt szakember vette át Aszódi Attila helyét.","shortLead":"Tapasztalt szakember vette át Aszódi Attila helyét.","id":"20190201_Kineveztek_az_uj_Paksugyi_allamtitkart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed467da6-c522-4416-bdea-c3978906882e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e1873a-f0fa-47c3-b9d5-3fbbc97b822d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Kineveztek_az_uj_Paksugyi_allamtitkart","timestamp":"2019. február. 01. 19:11","title":"Kinevezték az új Paks-ügyi államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci tudósok vizsgálata szerint az ember összetett információkat, például szavakat és jelentéseket is képes alvás közben tudat alatt felvenni, majd éber állapotban ismét előhívni.","shortLead":"Svájci tudósok vizsgálata szerint az ember összetett információkat, például szavakat és jelentéseket is képes alvás...","id":"20190201_melyalvas_alvas_tanulas_ebrenlet_svajci_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f1d6ec-9a70-438a-8d06-c1370e1308b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_melyalvas_alvas_tanulas_ebrenlet_svajci_kutatok","timestamp":"2019. február. 01. 18:33","title":"Mélyalvásban is képes tanulni az ember svájci kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendkívüli kongresszust hívott össze a Jobbik elnöke, miután az Állami Számvevőszék újabb, több százmilliós bírságot szabott ki a pártra.","shortLead":"Rendkívüli kongresszust hívott össze a Jobbik elnöke, miután az Állami Számvevőszék újabb, több százmilliós bírságot...","id":"20190201_A_Jobbik_a_sajat_megszuneserol_targyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a43911-6bfc-4ae0-9e02-3b55192510f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_A_Jobbik_a_sajat_megszuneserol_targyal","timestamp":"2019. február. 01. 14:40","title":"Megszűnhet a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]