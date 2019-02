Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 600 férfi spermiumszámát mérték meg kutatók egy meddőségi klinikán. A szakemberek arra számítottak, hogy bebizonyosodik: a rendszeres marihuánafogyasztás egyértelműen rosszat tesz a férfiak termékenységének. Tévedtek.","shortLead":"Több mint 600 férfi spermiumszámát mérték meg kutatók egy meddőségi klinikán. A szakemberek arra számítottak...","id":"20190206_Marihuana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252b5786-7513-4e79-9e72-d64298552b27","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Marihuana","timestamp":"2019. február. 06. 10:51","title":"Meglepő összefüggést találtak a spermiumszám és a kannabiszfogyasztás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti árnál már harmadával kerülhet többe a Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúsági Centrumának beruházása, ahol egy nyolcezres lelátójú stadiont is építenek a harmadosztályú helyi csapatnak.","shortLead":"Az eredeti árnál már harmadával kerülhet többe a Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúsági Centrumának beruházása, ahol...","id":"20190206_Ujra_dragult_a_szegedi_puspok_kedvenc_stadionja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01644d78-de06-4393-a5a1-4b8fa34aeccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Ujra_dragult_a_szegedi_puspok_kedvenc_stadionja","timestamp":"2019. február. 06. 10:55","title":"Újra drágult a szegedi püspök kedvenc stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre kékebb lehet a kék bolygó: a hőmérséklet emelkedésével a világ vizeinek színe is megváltozik egy friss kutatás megállapításai szerint.","shortLead":"Egyre kékebb lehet a kék bolygó: a hőmérséklet emelkedésével a világ vizeinek színe is megváltozik egy friss kutatás...","id":"20190207_oceanok_szine_valtozas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a5f4f6-4cdd-4418-8fd4-95ba9fccbee1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_oceanok_szine_valtozas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. február. 07. 14:03","title":"Annyit mesterkedett az ember a Földön, hogy megváltozik az óceánok színe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","shortLead":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","id":"20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8e81e-b88c-4625-87f3-f597935ccdb3","keywords":null,"link":"/sport/20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","timestamp":"2019. február. 05. 18:14","title":"Születésnapját ünnepelte a stadionban, agyonütötte egy eltévedt baseball-labda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3477c2ee-f5af-4f31-ad26-1b91fe7440b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felügyeletük alatt vette meg az állam a zuglói Récsei Centert, és terveztet 40 milliárdos új korcsolyaközpontot.","shortLead":"Felügyeletük alatt vette meg az állam a zuglói Récsei Centert, és terveztet 40 milliárdos új korcsolyaközpontot.","id":"20190206_A_csengeri_orokosodesi_fiasko_utan_ismet_akcioban_Kosa_Lajos_es_csapata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3477c2ee-f5af-4f31-ad26-1b91fe7440b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aca9652-076c-43e9-b563-71e7caa7df9f","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_A_csengeri_orokosodesi_fiasko_utan_ismet_akcioban_Kosa_Lajos_es_csapata","timestamp":"2019. február. 06. 11:27","title":"A csengeri örökösödési fiaskó után ismét akcióban Kósa Lajos és csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8808c1-3853-4172-89fb-f54ed085f96b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai tárgyaláson egy kivétellel minden vádlott tagadta bűnösségét.","shortLead":"A szerdai tárgyaláson egy kivétellel minden vádlott tagadta bűnösségét.","id":"20190206_Beismerte_bunosseget_az_egyik_vadlott_a_Budahazyperben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8808c1-3853-4172-89fb-f54ed085f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1526c393-5cfd-46b5-bdaa-6987ae665be3","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Beismerte_bunosseget_az_egyik_vadlott_a_Budahazyperben","timestamp":"2019. február. 06. 14:49","title":"Beismerte bűnösségét az egyik vádlott a Budaházy-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem érti, hogy csinálta, mert nem volt nála sem lőfegyver, sem kés, sem turistabot.","shortLead":"Senki sem érti, hogy csinálta, mert nem volt nála sem lőfegyver, sem kés, sem turistabot.","id":"20190206_Puszta_kezzel_vegzett_egy_ferfi_egy_pumaval_ami_ratamadt_a_vadonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8983073-c31e-4bde-bd37-d4485633f816","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Puszta_kezzel_vegzett_egy_ferfi_egy_pumaval_ami_ratamadt_a_vadonban","timestamp":"2019. február. 06. 11:45","title":"Puszta kézzel végzett egy férfi egy pumával, ami rátámadt a vadonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5cbb8c7-7435-4ee4-8234-afda2ec8eb6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivőhöz hasonlóan Hörcsik Richárd is Magyarország elleni hecckampányról írt. ","shortLead":"A kormányszóvivőhöz hasonlóan Hörcsik Richárd is Magyarország elleni hecckampányról írt. ","id":"20190206_Kiderult_miert_nem_volt_hajlando_fogadni_a_kormany_a_holland_parlament_delegaciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5cbb8c7-7435-4ee4-8234-afda2ec8eb6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5b3aa-a07d-4a84-bb7f-4622b3f61978","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Kiderult_miert_nem_volt_hajlando_fogadni_a_kormany_a_holland_parlament_delegaciojat","timestamp":"2019. február. 06. 09:37","title":"Az európai ügyek bizottságának elnöke is megmagyarázta, miért nem fogadták a holland delegációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]