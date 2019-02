Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddc8d1b6-1f0f-4ab9-9092-8cbbbdab0f80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újfajta ballisztikus rakéta egy korábbi továbbfejlesztette változata. 450 kiló robbanóanyagot pakoltak rá.","shortLead":"Az újfajta ballisztikus rakéta egy korábbi továbbfejlesztette változata. 450 kiló robbanóanyagot pakoltak rá.","id":"20190208_Ezer_kilometer_hatotavolsagu_raketat_fejlesztett_ki_Iran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddc8d1b6-1f0f-4ab9-9092-8cbbbdab0f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbbbd22-fa0f-44bd-afa8-4879e8b68686","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Ezer_kilometer_hatotavolsagu_raketat_fejlesztett_ki_Iran","timestamp":"2019. február. 08. 06:14","title":"Ezer kilométer hatótávolságú rakétát fejlesztett ki Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újabb főpolgármester-választásról, a BKK-ról, az elektronikus jegyrendszerről, valamint a lemondott Air Race-ről is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Tarlós István, aki úgy véli: többet tud nyújtani a városnak azzal, ha marad, mintha távozna a politikából. ","shortLead":"Az újabb főpolgármester-választásról, a BKK-ról, az elektronikus jegyrendszerről, valamint a lemondott Air Race-ről is...","id":"20190208_Tarlos_Mar_nem_karriert_epitek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b106c37b-c1fe-4ec3-931c-9825fabc5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Tarlos_Mar_nem_karriert_epitek","timestamp":"2019. február. 08. 07:08","title":"Tarlós: Már nem karriert építek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Akkor is jár a gyermekek után a családi juttatás, ha egy másik tagállamban élnek, az illető pedig nem dolgozik. ","shortLead":"Akkor is jár a gyermekek után a családi juttatás, ha egy másik tagállamban élnek, az illető pedig nem dolgozik. ","id":"20190207_Fontos_dontest_hozott_az_EU_birosaga_a_csaladi_ellatasokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d4b0ae-06c9-4a58-85ff-e47d316eb116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Fontos_dontest_hozott_az_EU_birosaga_a_csaladi_ellatasokrol","timestamp":"2019. február. 07. 15:33","title":"Fontos döntést hozott az EU bírósága a családi ellátásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A TASZ és a Helsinki Bizottság is megerősítette, hogy meghívták őket. ","shortLead":"A TASZ és a Helsinki Bizottság is megerősítette, hogy meghívták őket. ","id":"20190208_Civil_szervezetekkel_is_talalkozik_Budapesten_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538989e-a168-4e33-ae48-facb504c9dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Civil_szervezetekkel_is_talalkozik_Budapesten_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2019. február. 08. 09:50","title":"Civil szervezetekkel is találkozik Budapesten az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevéssé hihető sztorit adott elő egy brit férfi a felborult autójához kiérkező rendőröknek.","shortLead":"Kevéssé hihető sztorit adott elő egy brit férfi a felborult autójához kiérkező rendőröknek.","id":"20190206_polip_baleset_anglia_sofor_felborult_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac40834-9bfa-4952-ae0f-ffad0a77ab9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_polip_baleset_anglia_sofor_felborult_auto","timestamp":"2019. február. 06. 17:52","title":"\"Egy polipot kerültem ki\" – ezzel védekezett a balesetező sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a0f965-2b3d-452c-98bc-19491195c071","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Cornel Marculescu \"titkos\" tárgyalásáról először egy liberális politikus számolt be, a sportvezető azonban lapunknak állította: nem jön pénteken Budapestre tárgyalni. ","shortLead":"Cornel Marculescu \"titkos\" tárgyalásáról először egy liberális politikus számolt be, a sportvezető azonban lapunknak...","id":"20190208_cornel_marculescu_orban_viktor_fina_targyalas_havasi_bertalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a0f965-2b3d-452c-98bc-19491195c071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3822fe43-e261-4439-a744-f42c6b56a64d","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_cornel_marculescu_orban_viktor_fina_targyalas_havasi_bertalan","timestamp":"2019. február. 08. 09:40","title":"Tagadta, hogy Budapestre jönne, mégis Orbánnál járt a Várban a FINA ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keszthelyi alpolgármester levélben ajánlotta fel a helyszínt a szervezőknek. ","shortLead":"A keszthelyi alpolgármester levélben ajánlotta fel a helyszínt a szervezőknek. ","id":"20190207_Keszthely_maris_meghivna_a_Red_Bull_Air_Racet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1338d6-cd38-4f09-9889-f05f1e8f0d61","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Keszthely_maris_meghivna_a_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2019. február. 07. 18:59","title":"Keszthely máris meghívná a Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1c435f-5069-42a1-a1bd-79811558fc8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brazil Nilson Izaias 2018 elején döntött úgy, hogy YouTube-csatornát indít, az év végén pedig egyesével köszönte meg követőinek a feliratkozást. A videó felrobbantotta az internetet.","shortLead":"A brazil Nilson Izaias 2018 elején döntött úgy, hogy YouTube-csatornát indít, az év végén pedig egyesével köszönte meg...","id":"20190206_youtube_nilson_izaias_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1c435f-5069-42a1-a1bd-79811558fc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97571f08-6ae5-4529-9391-750ced42ded9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_youtube_nilson_izaias_video","timestamp":"2019. február. 06. 11:33","title":"Kézzel írta le füzetébe követői nevét az idős YouTube videós, majd megköszönte nekik a feliratkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]