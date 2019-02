Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Február 25-e és március 17-e között tűzheti ki az EP-választás idejét az államfő a jogszabályok értelmében. A szavazást az Európai Tanács döntésének értelmében május 23. és 26. között kell megtartani, de a pontos dátumot a tagállamok maguk dönthetik el. Mivel a választási eljárásról szóló törvény szerint Magyarországon csak vasárnap lehet választást tartani, a voksolás egyetlen lehetséges időpontja május 26-a.","shortLead":" Február 25-e és március 17-e között tűzheti ki az EP-választás idejét az államfő a jogszabályok értelmében...","id":"20190209_Hamarosan_ki_kell_irni_Magyarorszagon_az_EPvalasztas_idopontjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342febad-909f-4d10-b4d5-bfab7685dcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Hamarosan_ki_kell_irni_Magyarorszagon_az_EPvalasztas_idopontjat","timestamp":"2019. február. 09. 10:18","title":"Hamarosan ki kell írni Magyarországon az EP-választás időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül: a diákoknak idén is a matematikateszt ment nehezebben, az átlagpontszám pedig mind a három évfolyamon alacsonyabb, mint a tavalyi – írja az Eduline.","shortLead":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül...","id":"20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20228c6-f742-4df8-be35-bb656a36f14d","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","timestamp":"2019. február. 09. 08:42","title":"Idén is a matematikateszt ment a legnehezebben a középiskolai felvételiken – íme a pontszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dfbe4e-74f5-4afd-8ea9-ace0986f3709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a 24.hu-nak adott interjúban mondta ezt, szerinte a kormányok mindig másodlagosként kezelték az egészségügyet. Azt is mondta, hiába írtak könyvtárnyi könyvet az egészségügyről, nem hallgatnak rájuk, ma Magyarországon pedig lutri, hogy müncheni szintű ellátást kapunk, vagy az út szélén halunk meg.","shortLead":"Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a 24.hu-nak adott interjúban mondta ezt, szerinte a kormányok mindig...","id":"20190208_Arrol_en_nem_tehetek_hogy_az_egeszsegugyi_politika_suket_es_ertelmetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33dfbe4e-74f5-4afd-8ea9-ace0986f3709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2957b8e7-aea0-41a2-b842-4fe26000edc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Arrol_en_nem_tehetek_hogy_az_egeszsegugyi_politika_suket_es_ertelmetlen","timestamp":"2019. február. 08. 16:29","title":"\"Arról én nem tehetek, hogy az egészségügyi politika süket és értelmetlen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem művész, nem tudós, de mégis az ő szava is dönt a legnagyobb művészeti és tudományos elismerések odaítélésében: Balog Zoltán korábbi miniszter tagja lett a Széchenyi- és Kossuth-díjakat odaítélő bizottságnak. Szőcs Géza költőt, volt államtitkárt váltja.","shortLead":"Nem művész, nem tudós, de mégis az ő szava is dönt a legnagyobb művészeti és tudományos elismerések odaítélésében...","id":"20190208_Kossuth_es_Szechenyidijak_Balog_Zoltan_ujabb_poziciot_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8825fa5f-cdd3-4147-ae35-1bac5468a7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Kossuth_es_Szechenyidijak_Balog_Zoltan_ujabb_poziciot_kapott","timestamp":"2019. február. 08. 18:58","title":"Kossuth- és Széchenyi-díjak: Balog Zoltán újabb pozíciót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszország északi részén lévő Novaja Zemlja szigetvilágban, mert a tömegesen érkező jegesmedvék a települések lakóit fenyegetik.","shortLead":"Rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszország északi részén lévő Novaja Zemlja szigetvilágban, mert a tömegesen...","id":"20190209_Jegesmedveriado_EszakOroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f36298-8c0a-42cc-bdb3-f174f8c5e70e","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Jegesmedveriado_EszakOroszorszagban","timestamp":"2019. február. 09. 15:35","title":"Jegesmedveriadó Észak-Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló, negatív egyenlegeket.","shortLead":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló...","id":"20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c28e9-f34e-4276-9225-bca08d2ab1e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Garantáltan leesik az álla, ha most nézi meg nyugdíjpénztári egyenlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c609dd61-befa-4f63-9ba4-2dbe24989051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit uralkodó férje, aki a múlt hónapban meglehetősen súlyos autóbalesetet okozott.","shortLead":"A brit uralkodó férje, aki a múlt hónapban meglehetősen súlyos autóbalesetet okozott.","id":"20190209_A_98_eves_Fulop_herceg_visszadta_jogositvanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c609dd61-befa-4f63-9ba4-2dbe24989051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6408780-ee1d-49f4-b623-17ec52c45d9c","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_98_eves_Fulop_herceg_visszadta_jogositvanyat","timestamp":"2019. február. 09. 20:58","title":"A 98 éves Fülöp herceg visszadta jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részletek jelentek meg a bang­la­desi szi­ámi ikrek mű­tét­jé­ről és hely­ze­té­ről. ","shortLead":"Újabb részletek jelentek meg a bang­la­desi szi­ámi ikrek mű­tét­jé­ről és hely­ze­té­ről. ","id":"20190208_Meg_45_honapig_Budapesten_maradnak_a_sziami_ikrek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005bf394-0a97-43ad-a534-f1d1edcf73b2","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Meg_45_honapig_Budapesten_maradnak_a_sziami_ikrek","timestamp":"2019. február. 08. 14:59","title":"Még 4-5 hónapig Budapesten maradnak a sziámi ikrek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]