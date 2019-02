Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Valentin-nap alkalmából a hét hátralévő részére minden lakossági előfizetőnél lenullázta a percdíjakat, azaz mindenki ingyen telefonálhat. Ráadásként adnak mellé 90 gigányi mobilinternetes adatforgalmat is. Ez utóbbi is ingyen van, de mindenki saját maga kapcsolhatja be magának.","shortLead":"A Vodafone Valentin-nap alkalmából a hét hátralévő részére minden lakossági előfizetőnél lenullázta a percdíjakat, azaz...","id":"20190214_valentin_nap_2019_vodafone_90_gb_mobilinternet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829bdff9-6e34-4254-9338-c7af4788bc46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_valentin_nap_2019_vodafone_90_gb_mobilinternet","timestamp":"2019. február. 14. 09:03","title":"A Vodafone-nál van? Most 4 napon át ingyen telefonálhat és kapott 90 GB ingyenes mobilnetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan hazudott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársainak, valamint a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottságnak – közölte egy szövetségi bíró szerda este Washingtonban.","shortLead":"Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan...","id":"20190214_paul_manafort_kampanymenedzser_hazugsag_fbi_robert_mueller_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf68fe8-a924-4f14-8026-cd674be806a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_paul_manafort_kampanymenedzser_hazugsag_fbi_robert_mueller_donald_trump","timestamp":"2019. február. 14. 05:43","title":"Trump első kampánymenedzsere szándékosan hazudott az FBI-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök a Jerusalem Post szerint azt írta: a lengyelek együttműködtek a nácikkal a holokauszt idején. Ezt azóta Izrael tagadta, Varsó viszont behívatta izraeli nagykövetét.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök a Jerusalem Post szerint azt írta: a lengyelek együttműködtek a nácikkal a holokauszt idején...","id":"20190215_Egy_izraeli_lap_szerint_Netanjahu_azt_mondta_a_lengyelek_egyuttmukodtek_a_nacikkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035873e7-40b7-4908-81c3-b28f9eedc09e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Egy_izraeli_lap_szerint_Netanjahu_azt_mondta_a_lengyelek_egyuttmukodtek_a_nacikkal","timestamp":"2019. február. 15. 13:51","title":"Majdnem hatalmas balhé lett abból, amit Netanjahu egy újság szerint a lengyelekről mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem elég a szakszervezeteknek, amennyi béremelést a Mol ajánl.","shortLead":"Nem elég a szakszervezeteknek, amennyi béremelést a Mol ajánl.","id":"20190215_Sztrajkkal_fenyegetnek_a_Molnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e165e421-402e-41c3-95ac-c4facf29a82c","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Sztrajkkal_fenyegetnek_a_Molnal","timestamp":"2019. február. 15. 11:42","title":"Sztrájkkal fenyegetnek a Molnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c26444-a082-4918-b835-c3ea12ed00b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétségbeesett Facebook-posztot írt az ELTE Zenei Tanszéke, miután olyan mértékben kellett létszámot csökkenteni, ami komolytalanná teszi az ott folyó munkát.","shortLead":"Kétségbeesett Facebook-posztot írt az ELTE Zenei Tanszéke, miután olyan mértékben kellett létszámot csökkenteni, ami...","id":"20190215_ELTEs_leepitesek_a_zenei_tanszek_munkaja_teljesen_ellehetetlenul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71c26444-a082-4918-b835-c3ea12ed00b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec97cdc5-cf9a-41bd-9e33-f4c79a5f5830","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_ELTEs_leepitesek_a_zenei_tanszek_munkaja_teljesen_ellehetetlenul","timestamp":"2019. február. 15. 12:02","title":"ELTE-s leépítések: a zenei tanszék munkája teljesen ellehetetlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nincs rá reális esély, hogy Magyarország külföldi befektetései utolérjék a külföldi multik magyarországi befektetéseit, ahogy Orbán szeretné. De nem elképzelhetetlen, ehhez a külföldi terjeszkedésre készülő Mészáros Lőrincnek (vagy másnak) csupán csak akkora csodát kellene tennie, mint a Nokia volt Finnországban. Vagy a Facebook az Egyesült Államokban. A magyar multik, élen a Mollal egyébként jól állnak, de méretük legalább egy nagyságrenddel elmarad a magyarországi külföldi multiktól, amelyek valóban rengeteg pénzt talicskáznak ki az országból.","shortLead":"Nincs rá reális esély, hogy Magyarország külföldi befektetései utolérjék a külföldi multik magyarországi befektetéseit...","id":"20190215_Meszarosnak_Nokiava_kellene_valnia_Orban_almanak_beteljesitesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde97687-3f5a-4c42-813a-95192443cc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Meszarosnak_Nokiava_kellene_valnia_Orban_almanak_beteljesitesehez","timestamp":"2019. február. 15. 06:30","title":"Ha Mészáros tényleg Zuckerberg lenne, beteljesíthetné Orbán nagy álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érzelmi kérdés sokaknál, hogy bérlakásban él-e vagy saját lakást vesz, egyszerűen nincs más lehetősége – válaszolta a Habitat for Humanity a kormánynak.","shortLead":"Nem érzelmi kérdés sokaknál, hogy bérlakásban él-e vagy saját lakást vesz, egyszerűen nincs más lehetősége – válaszolta...","id":"20190214_Habitat_for_Humanity_a_kormany_az_ut_szelen_hagyja_akinek_nincs_penze_lakashitelre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32a50e0-bcda-40b7-98d0-0b3d231ef208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Habitat_for_Humanity_a_kormany_az_ut_szelen_hagyja_akinek_nincs_penze_lakashitelre","timestamp":"2019. február. 14. 14:06","title":"Habitat for Humanity: A kormány az út szélén hagyja, akinek nincs pénze lakáshitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérdeztük, nem árulják el előre, miről szól az érdekfeszítő című \"Budapest-jelentés a keresztényüldözésről\", pedig közpénzből íratta meg a Miniszterelnökség a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A tudományos művet a kormány kifejezetten ezzel a címmel rendelte meg, és díjmentesen elérhető lesz a köz számára. Meglátjuk, mennyiben felel meg annak az Orbán Viktor által kitűzött célnak, hogy közvetlen gazdasági hasznot kell hajtania.","shortLead":"Hiába kérdeztük, nem árulják el előre, miről szól az érdekfeszítő című \"Budapest-jelentés a keresztényüldözésről\"...","id":"20190213_68_millioert_rendelt_az_Orbankormany_konyvet_a_keresztenyuldozesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0ccb94-b9f8-4693-9a94-acc5e086f671","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_68_millioert_rendelt_az_Orbankormany_konyvet_a_keresztenyuldozesrol","timestamp":"2019. február. 14. 07:00","title":"6,8 millióért íratott könyvet a keresztényüldözésről az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]