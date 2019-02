Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India bejelentette, teljes mértékben el fogja szigetelni a világtól Pakisztánt, miután egy iszlamista merénylő csütörtökön 46 indiai katonát ölt meg Kasmír állam indiai ellenőrzése alatt lévő részén. A két atomhatalom viszonya tartósan rossz, Pakisztán és India több háborút is vívott már, főként Kasmír hovatartozása miatt.","shortLead":"India bejelentette, teljes mértékben el fogja szigetelni a világtól Pakisztánt, miután egy iszlamista merénylő...","id":"20190215_India_nagyon_megbuntetne_Pakisztant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63049588-51b2-4f52-a1a8-d2fbd6f92b10","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_India_nagyon_megbuntetne_Pakisztant","timestamp":"2019. február. 15. 10:11","title":"India nagyon megbüntetné Pakisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52202d4c-a9b0-4ddf-a1f7-cfd497826bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg bővítés alatt álló M2 egyik friss szakaszán elég furcsa módon próbálják az autósokat megóvni a veszélytől.","shortLead":"A jelenleg bővítés alatt álló M2 egyik friss szakaszán elég furcsa módon próbálják az autósokat megóvni a veszélytől.","id":"20190214_m2_fout_elozni_tilos_kresz_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52202d4c-a9b0-4ddf-a1f7-cfd497826bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e07694a-596c-4690-b93f-60e550c6c6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_m2_fout_elozni_tilos_kresz_autopalya","timestamp":"2019. február. 14. 12:22","title":"Egyszerre van előzni tilos tábla és szaggatott felfestés a halálútnak hívott M2-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-ázsiai szigetországban 43 éves moratórium után hamarosan újra bevezetik a drogbűnözők kivégzését. ","shortLead":"A dél-ázsiai szigetországban 43 éves moratórium után hamarosan újra bevezetik a drogbűnözők kivégzését. ","id":"20190213_Allashirdetesben_keresnek_hohert_Sri_Lankan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e7c71e-2a43-47fc-9899-1ae9f10e004d","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Allashirdetesben_keresnek_hohert_Sri_Lankan","timestamp":"2019. február. 13. 17:56","title":"Álláshirdetésben keresnek hóhért Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közös eredetük lehet az angliai Stonehenge-hez hasonló őskori európai kőemlékeknek (megalitok), amelyek egy új kutatás szerint Franciaország mai területéről erednek.","shortLead":"Közös eredetük lehet az angliai Stonehenge-hez hasonló őskori európai kőemlékeknek (megalitok), amelyek egy új kutatás...","id":"20190215_stonehenge_megalitok_koszerkezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e041aaa-847c-44f1-8789-3903d393e879","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_stonehenge_megalitok_koszerkezet","timestamp":"2019. február. 15. 16:03","title":"Meglepő elmélettel állt elő egy svéd történész a Stonehenge-dzsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A trafik bevételéből pótolta a pénzt, hogy ne tűnjön fel a hiány. ","shortLead":"A trafik bevételéből pótolta a pénzt, hogy ne tűnjön fel a hiány. ","id":"20190215_Ketmilliot_lopott_a_kasszabol_a_szalloda_recepciosa_de_az_egeszet_elbukta_sportfogadason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62982be0-0523-4838-8df3-0ffdfabd9412","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Ketmilliot_lopott_a_kasszabol_a_szalloda_recepciosa_de_az_egeszet_elbukta_sportfogadason","timestamp":"2019. február. 15. 12:08","title":"Kétmilliót lopott a kasszából a szálloda recepciósa, de az egészet elbukta sportfogadáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kifutottak az időből, nem találtak céget, amely vállalná a kompok üzemeltetését a Csatornán, ha egyezség nélküli Brexit lenne.","shortLead":"Kifutottak az időből, nem találtak céget, amely vállalná a kompok üzemeltetését a Csatornán, ha egyezség nélküli Brexit...","id":"20190213_Nem_maradt_ido_kijavitani_a_Brexitelokeszuletek_egyik_legcsunyabb_blamajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09ca5fb-21a7-4c55-8f89-a4cfc294a3e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Nem_maradt_ido_kijavitani_a_Brexitelokeszuletek_egyik_legcsunyabb_blamajat","timestamp":"2019. február. 13. 19:04","title":"Nem maradt idő kijavítani a Brexit-előkészületek egyik legcsúnyább blamáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf008de-2f64-487f-9209-3601c7572f0c","c_author":"Gyimesi Zsuzsa","category":"elet","description":"„...biztos, hogy Dreher Antal nem lenne büszke a nevét viselő sörre. Minden bizonnyal elszörnyülködne, ha megtudná, hogy az tengerigríz és aszkorbinsav felhasználásával készül ” - Maláta, 1994. Negyedszázad múltán az egykori alapító is elégedett lehetne.\r

","shortLead":"„...biztos, hogy Dreher Antal nem lenne büszke a nevét viselő sörre. Minden bizonnyal elszörnyülködne, ha megtudná...","id":"20190215_Sorevolucio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bf008de-2f64-487f-9209-3601c7572f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c899db3-d2e5-4f28-9dfd-4066806d703c","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Sorevolucio","timestamp":"2019. február. 15. 15:08","title":"Sörevolúció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]