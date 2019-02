Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"","category":"elet","description":"Még soha nem látott halottat, főleg ilyen körülmények között, így nagyon megviselte az eset.","shortLead":"Még soha nem látott halottat, főleg ilyen körülmények között, így nagyon megviselte az eset.","id":"20190216_Valentinnapi_kirandulasra_keszult_oszlo_tetemet_talalt_a_bakonyi_erdoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3082817b-38cb-4ffb-91b8-5734f5320b2a","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Valentinnapi_kirandulasra_keszult_oszlo_tetemet_talalt_a_bakonyi_erdoben","timestamp":"2019. február. 16. 07:43","title":"Valentin-napi kirándulásra készült, oszló tetemet talált a bakonyi erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1cf95-b23b-4333-9680-8e5fea27fa6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a visegrádi országok (V4) és Izrael kormányfőinek tanácskozásán kedden Jeruzsálemben. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök nem megy el a csúcstalálkozóra - értesült a wpolityce.pl című lengyel konzervatív hírportál.

","shortLead":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a visegrádi országok (V4) és Izrael kormányfőinek tanácskozásán kedden...","id":"20190217_A_kulugyminiszter_kepviseli_Lengyelorszagot_a_jeruzsalemi_V4csucstalalkozon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a1cf95-b23b-4333-9680-8e5fea27fa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1cb402-d9fb-4cc8-9790-a57d33833434","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kulugyminiszter_kepviseli_Lengyelorszagot_a_jeruzsalemi_V4csucstalalkozon","timestamp":"2019. február. 17. 16:43","title":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a jeruzsálemi V4-csúcstalálkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól tette az Apple, hogy a szokásosnál jobban odafigyelt az Apple Watch Series 4 egészséggel kapcsolatos funkcióira. Egyre-másra érkeznek ugyanis a hírek, hogy komoly szívproblémákra figyelmeztet az óra.","shortLead":"Jól tette az Apple, hogy a szokásosnál jobban odafigyelt az Apple Watch Series 4 egészséggel kapcsolatos funkcióira...","id":"20190217_apple_watch_series4_komoly_szivproblemara_figyelmeztetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2422b6c0-abac-4ee6-99e9-f210388b693a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_apple_watch_series4_komoly_szivproblemara_figyelmeztetett","timestamp":"2019. február. 17. 18:03","title":"Ez már több mint véletlen: riasztott az Apple órája, mentőt hívtak, ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős megújulás előtt áll az Opera böngésző. Az új felületet tartalmazó programverzió már letölthető.","shortLead":"Jelentős megújulás előtt áll az Opera böngésző. Az új felületet tartalmazó programverzió már letölthető.","id":"20190217_opera_bongeszo_pc_dizajnvaltas_felhasznaloi_felulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693c588c-5a09-4900-812c-65cf367083c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_opera_bongeszo_pc_dizajnvaltas_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2019. február. 17. 15:03","title":"Ha kipróbálna egy másik, ingyenes böngészőt a gépén, adjon esélyt az új Operának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szavait ismételte el a müncheni biztonságpolitikai konferencián Mike Pence. ","shortLead":"Gyakorlatilag Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szavait ismételte el a müncheni biztonságpolitikai konferencián Mike...","id":"20190216_Aggasztja_a_kinai_es_orosz_befolyas_az_amerikai_alelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14b5f21-352c-4a8f-9e89-9253658fcdc0","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Aggasztja_a_kinai_es_orosz_befolyas_az_amerikai_alelnokot","timestamp":"2019. február. 16. 15:35","title":"Aggasztja a kínai és orosz befolyás az amerikai alelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eaa13e-d460-4289-951e-161132486b7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozás indult a Momentum és a Párbeszéd Magyarországért ellen — értesült a Magyar Nemzet.","shortLead":"Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozás indult a Momentum és a Párbeszéd Magyarországért ellen — értesült a Magyar...","id":"20190216_Most_a_Momentum_es_a_Parbeszed_a_soros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3eaa13e-d460-4289-951e-161132486b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0af9bb3-d35e-41e9-a18d-224a0f2eac45","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Most_a_Momentum_es_a_Parbeszed_a_soros","timestamp":"2019. február. 16. 09:53","title":"Most a Momentum és a Párbeszéd a soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","shortLead":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","id":"20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d98c2f-71a4-43b7-957a-01b4fa08c665","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","timestamp":"2019. február. 16. 12:27","title":"Nagy Blanka most már az érettségire koncentrálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Terveket szőnek svédországi települések a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés következményeinek kivédésére – jelentette az SVT svéd köztévé. Egyre valószínűbb, hogy felhúznak egy 21 kilométer hosszú védművet is. Valahol már nem hajlandók biztosítást sem kötni vonatkozó káresetekre.","shortLead":"Terveket szőnek svédországi települések a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés következményeinek kivédésére –...","id":"20190217_svedorszag_klimavaltozas_tengerszint_emelkedes_vedomu_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1264639a-448c-46f3-ade7-8731d52a6261","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_svedorszag_klimavaltozas_tengerszint_emelkedes_vedomu_biztositas","timestamp":"2019. február. 17. 13:03","title":"Nagyon megijedtek a svédek, kongatják a vészharangot, mert 78 centivel nőhet a tengerszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]