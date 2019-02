Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"974240dd-66ea-4fc1-ac70-0be6adad14c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A sűrű ködben láncreakciószerűen csapódtak egymásba az autók a Verona melletti A22-es autópályán. ","shortLead":"A sűrű ködben láncreakciószerűen csapódtak egymásba az autók a Verona melletti A22-es autópályán. ","id":"20190221_tomegkarambol_olaszorszag_a22_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=974240dd-66ea-4fc1-ac70-0be6adad14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083cc12f-fd47-4dee-84e0-0e62f34b42fb","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190221_tomegkarambol_olaszorszag_a22_video","timestamp":"2019. február. 21. 14:02","title":"Videó: több mint 100 autó karambolozott egy olasz autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben sokat ígért a megyei jogú városoknak, egyebek között azt, hogy 2018-ig minden magyarországi autópálya eléri az országhatárt. A határidő lejárt, és még mindig van olyan beruházás, amelyik el sem kezdődött. Az azonban már látszik, hogy kik járhatnak jól a Modern Városok Program útépítéseinél. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben sokat ígért a megyei jogú városoknak, egyebek között azt, hogy 2018-ig minden...","id":"20190220_Modern_Varosok_utepitesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3032052-2895-4559-b2be-6c7cf5097138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Modern_Varosok_utepitesek","timestamp":"2019. február. 20. 06:30","title":"Megugró költségek, csúszás, baráti zsebek: ez lett Orbán nagy útépítési ígéreteiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"Jilly Viktor","category":"kultura","description":"Több kormányzati vagy kormányfői ötlet és intézkedés ismét középpontba állította a nyelvtanulás kérdését. Ám alkalmas-e egy idegen nyelv elsajátítására maga a szisztéma, ahogy gyermekeinket taníttatni próbáljuk?","shortLead":"Több kormányzati vagy kormányfői ötlet és intézkedés ismét középpontba állította a nyelvtanulás kérdését. Ám alkalmas-e...","id":"20190221_Nyelvtanulas__teves_kepzetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d8c34-4f8a-43d4-b1d6-0a5174dd0103","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Nyelvtanulas__teves_kepzetek","timestamp":"2019. február. 21. 13:30","title":"Jilly Viktor: Nyelvtanulás – téves képzetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe202e7-d95d-45e5-9d40-391759ece609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt olyan rendezvény, amin csak néhányan fociztak egy gumilabdával.","shortLead":"Volt olyan rendezvény, amin csak néhányan fociztak egy gumilabdával.","id":"20190221_Hadhazy_szerint_kamu_sportnapokra_vertek_el_tobb_szaz_millio_unios_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fe202e7-d95d-45e5-9d40-391759ece609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbde8b3f-7164-49a3-aaf3-b7530dc6c3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Hadhazy_szerint_kamu_sportnapokra_vertek_el_tobb_szaz_millio_unios_penzt","timestamp":"2019. február. 21. 20:36","title":"Hadházy szerint kamu sportnapokra vertek el több száz millió uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf4e170-2968-4bc5-91c0-47d4c61b3c36","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 250 méternél is hosszabb szőnyeg fölé műanyag tetőt is építenek, nehogy a sztárok elázzanak. ","shortLead":"A 250 méternél is hosszabb szőnyeg fölé műanyag tetőt is építenek, nehogy a sztárok elázzanak. ","id":"20190221_Kiteritettek_az_Oscargala_vendegvaro_voros_szonyeget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf4e170-2968-4bc5-91c0-47d4c61b3c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f39e1bd-83de-4215-9d18-84c1aaf35c30","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Kiteritettek_az_Oscargala_vendegvaro_voros_szonyeget","timestamp":"2019. február. 21. 14:09","title":"Kiterítették az Oscar-gála vendégváró vörös szőnyegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírügynökség szerint vasárnap hagyhatják jóvá az EU-tagok, a brit parlament támogatása még mindig kétséges.","shortLead":"A hírügynökség szerint vasárnap hagyhatják jóvá az EU-tagok, a brit parlament támogatása még mindig kétséges.","id":"20190221_Bloomberg_napokon_belul_megegyezhetnek_a_Brexit_felteteleirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b92147-50f5-4ae9-a818-1b8f135afb30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Bloomberg_napokon_belul_megegyezhetnek_a_Brexit_felteteleirol","timestamp":"2019. február. 21. 09:07","title":"Bloomberg: Napokon belül megegyezhetnek a Brexit feltételeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb18984-27cd-4b9f-bef9-8956bd6206e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell sokat várnunk az amerikai gyártó első itthoni értékesítő pontjának átadására, olyannyira, hogy már most hazai tesztvezetésre hív a cég.","shortLead":"Nem kell sokat várnunk az amerikai gyártó első itthoni értékesítő pontjának átadására, olyannyira, hogy már most hazai...","id":"20190220_hivatalos_teslakereskedes_nyilik_budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb18984-27cd-4b9f-bef9-8956bd6206e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b306f56-8112-46bc-acbd-1e55780b8697","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_hivatalos_teslakereskedes_nyilik_budapesten","timestamp":"2019. február. 20. 08:21","title":"Hivatalos: Tesla-kereskedés nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő gyógyítását úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel (iPS) Japánban. A japán egészségügyi minisztérium szakbizottsága hétfőn hagyta jóvá a kutatást.","shortLead":"A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő gyógyítását úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel (iPS...","id":"20190220_ips_indukalt_pluripotens_ossejtek_gerincvelo_gyogyitasa_gerincserules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc3f4c9-48f5-430c-86f6-c83df6567250","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_ips_indukalt_pluripotens_ossejtek_gerincvelo_gyogyitasa_gerincserules","timestamp":"2019. február. 20. 13:03","title":"Egy lebénult majomnak már visszaadták a járását, most emberekbe fecskendezik az újraprogramozott őssejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]