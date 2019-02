Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium parlamenti válasza azt is megismétli, az államot semmi nem kötelezi, hogy minden hónap 12-én fizesse ki a nyugdíjakat.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium parlamenti válasza azt is megismétli, az államot semmi nem kötelezi, hogy minden hónap 12-én...","id":"20190222_Meg_mindig_rengeteg_nyugdijas_penzet_hozza_postas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ed3c88-7310-4c98-bf72-05425980d0cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Meg_mindig_rengeteg_nyugdijas_penzet_hozza_postas","timestamp":"2019. február. 22. 15:33","title":"Még mindig rengeteg nyugdíjas pénzét hozza a postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A földforgalmi törvény módosítása miatt fordul Alkotmánybírósághoz az ellenzék, amely szerint a kormány ezzel a lépéssel elárulja a vidéket.

","shortLead":"A földforgalmi törvény módosítása miatt fordul Alkotmánybírósághoz az ellenzék, amely szerint a kormány ezzel...","id":"20190222_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kormany_bele_akar_szolni_ki_mennyiert_adja_el_a_foldjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e60ae72-e895-4388-a5a9-1d6480e0b70d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kormany_bele_akar_szolni_ki_mennyiert_adja_el_a_foldjet","timestamp":"2019. február. 22. 16:07","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék: a kormány bele akar szólni, ki mennyiért adja el a földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3177b26-1ef3-4138-b753-a03b3d658ec3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrew Brunsont a török puccskísérlet után tartóztatták le. Feleségének a dédapja volt magyar. ","shortLead":"Andrew Brunsont a török puccskísérlet után tartóztatták le. Feleségének a dédapja volt magyar. ","id":"20190222_Trump_es_Erdogan_osszebalhezott_miatta_most_magyar_allampolgar_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3177b26-1ef3-4138-b753-a03b3d658ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227efb00-5fe2-49f2-8e55-6f3290f299e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Trump_es_Erdogan_osszebalhezott_miatta_most_magyar_allampolgar_lett","timestamp":"2019. február. 22. 05:32","title":"Trump és Erdogan összebalhézott miatta, most magyar állampolgár lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégvezetés nem tárgyal a munkavállalókkal, sztrájk lehet.","shortLead":"A cégvezetés nem tárgyal a munkavállalókkal, sztrájk lehet.","id":"20190223_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Hankooknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adb842c-cd03-4e8c-918e-0b851c5cbe16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Hankooknal","timestamp":"2019. február. 23. 12:23","title":"Sztrájkbizottság alakult a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsősorban hússal táplálkozott a Neander-völgyi ember a lipcsei Max Planck Intézet kutatói szerint. Ezt két különböző korú Neander-völgyi ember foggyökereiből vett kötőszövetrostok részletes, újfajta izotópos elemzése bizonyította.","shortLead":"Elsősorban hússal táplálkozott a Neander-völgyi ember a lipcsei Max Planck Intézet kutatói szerint. Ezt két különböző...","id":"20190222_neandervolgyi_ember_taplalkozasa_husevo_novenyevo_kannibal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d610c21-f988-45eb-aa61-74eb3e114f06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_neandervolgyi_ember_taplalkozasa_husevo_novenyevo_kannibal","timestamp":"2019. február. 22. 16:03","title":"Vegánok voltak az ősemberek? Vagy húst ettek? Netán egymást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a4faeb-2343-47cb-8b4d-d3dcb2450010","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Percek alatt sikerült kiásni a hó alól, mégsem tudták megmenteni az életét a tegnap szerencsétlenül járt magyar hegymászónak.","shortLead":"Percek alatt sikerült kiásni a hó alól, mégsem tudták megmenteni az életét a tegnap szerencsétlenül járt magyar...","id":"20190223_tatra_lavina_magyar_hegymaszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06a4faeb-2343-47cb-8b4d-d3dcb2450010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4ea8bf-413c-4c9c-b3fc-5f13252e0309","keywords":null,"link":"/elet/20190223_tatra_lavina_magyar_hegymaszo","timestamp":"2019. február. 23. 20:59","title":"Idén már hárman haltak meg lavina miatt Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli kongresszust tartott ma a Jobbik, melyet azt követően hívtak össze, hogy az Állami Számvevőszék újabb százmilliós bírsággal sújtotta a Jobbikot.","shortLead":"Rendkívüli kongresszust tartott ma a Jobbik, melyet azt követően hívtak össze, hogy az Állami Számvevőszék újabb...","id":"20190223_Jobbik_kongresszus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449f76e0-2dc7-4975-ad7d-9e06dd0a5080","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Jobbik_kongresszus","timestamp":"2019. február. 23. 14:40","title":"Felkészült a megszűnésre a Jobbik, de ez csak a B-terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elvonóról szabaduló rapper már koncertre készül.","shortLead":"Az elvonóról szabaduló rapper már koncertre készül.","id":"20190222_Majka_masfel_ev_probaidot_ad_Curtisnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708932e4-8196-42ba-b1f8-95909a4394c1","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Majka_masfel_ev_probaidot_ad_Curtisnek","timestamp":"2019. február. 22. 09:18","title":"Majka másfél év próbaidőt ad Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]