[{"available":true,"c_guid":"7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f","c_author":"","category":"vilag","description":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor: az adásból kiderült, hogy egy esetleges amerikai atomcsapás esetén Oroszország milyen célpontokra csapna le. Az is egyértelművé vált – legalábbis Kiszeljov szerint – hogy Oroszország minden tekintetben jobb és erősebb, mint az újra fő ellenséggé vált USA.","shortLead":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor...","id":"20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4668e350-181d-408a-9784-c1a76ed4e51f","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","timestamp":"2019. február. 26. 16:30","title":"Moszkva el is árulta, hova csapódhatnak be az USA-ban az orosz atomrakéták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748af52-c0c9-41ea-a2f7-5dba36c238b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszos és szabálytalan volt a XIV. kerületi üzem.","shortLead":"Koszos és szabálytalan volt a XIV. kerületi üzem.","id":"20190226_Illegalis_kifozdet_zart_be_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5748af52-c0c9-41ea-a2f7-5dba36c238b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba88307-31e0-46cb-a7f6-6a8181a0a4da","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Illegalis_kifozdet_zart_be_a_Nebih","timestamp":"2019. február. 26. 09:51","title":"Illegális kifőzdét zárt be a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5234f0f5-0e22-45b8-ba54-d65b1702b8f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Válogatás nélkül lopott kerékpárokat, ételt-italt, vendégségben a házigazda pénzét – mindezt Sarkadon másfél hónapon át.\r

\r

","shortLead":"Válogatás nélkül lopott kerékpárokat, ételt-italt, vendégségben a házigazda pénzét – mindezt Sarkadon másfél hónapon...","id":"20190226_A_tolvaj_aki_meg_vendegsegben_is_lopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5234f0f5-0e22-45b8-ba54-d65b1702b8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709b0a58-dc20-4485-aa8e-db772136360b","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_A_tolvaj_aki_meg_vendegsegben_is_lopott","timestamp":"2019. február. 26. 17:44","title":"A tolvaj, aki még vendégségben is lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f8de45-3daf-4dfb-9bd4-c16d1dda6364","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd márka megújult nagy divatterepjárója KERS energia-visszanyerő rendszerrel támad. Barcelonában testközelből ismerkedtünk meg vele.","shortLead":"A svéd márka megújult nagy divatterepjárója KERS energia-visszanyerő rendszerrel támad. Barcelonában testközelből...","id":"20190225_exkluziv_ulesprobat_vettunk_az_f1technikas_uj_volvo_xc90ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f8de45-3daf-4dfb-9bd4-c16d1dda6364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c81f94-0b28-4b5b-9667-11c621dae2d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_exkluziv_ulesprobat_vettunk_az_f1technikas_uj_volvo_xc90ben","timestamp":"2019. február. 25. 11:21","title":"Exkluzív: üléspróbát vettünk az F1-technikás új Volvo XC90-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túlságosan meghízott télire. ","shortLead":"Túlságosan meghízott télire. ","id":"20190226_Foto_Tuzoltok_szabaditottak_ki_a_csatornafedelbe_szorult_patkanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7249a6-8d08-4a00-ba23-0bb4e8c09fa1","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Foto_Tuzoltok_szabaditottak_ki_a_csatornafedelbe_szorult_patkanyt","timestamp":"2019. február. 26. 17:13","title":"Fotó: Tűzoltók szabadították ki a csatornafedélbe szorult patkányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63c5dde-6ee8-420d-b66b-471d63c97a51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes összevetés, és nem is annyira egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnik.","shortLead":"Érdekes összevetés, és nem is annyira egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnik.","id":"20190226_audi_r8_gyosulas_turbo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d63c5dde-6ee8-420d-b66b-471d63c97a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba42e91-cc80-4562-b2ed-425ceaaca015","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_audi_r8_gyosulas_turbo","timestamp":"2019. február. 26. 18:23","title":"Ez a különbség, ha egy 610 lóerős Audi R8-cal vagy egy 1000 lóerőssel gyorsulunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz a technológia, hogy figyelnie sem kell az autósnak.","shortLead":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz...","id":"20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a6367-a1ad-432d-bbd5-b263c7509fb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","timestamp":"2019. február. 25. 11:03","title":"Elon Musk letett a Waze navigációról, inkább önvezetőre kapcsolja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökkent a humán papillomavírus (HPV) méhnyakrákért is felelős két típusának előfordulása azóta, hogy 2006 óta oltással lehet megelőzni a betegség kialakulását, a HPV 16-os és 18-as típusa azóta kisebb arányban okozott a méhnyakrákot – állapították meg amerikai kutatók tízezer nő biopsziáit elemezve.","shortLead":"Csökkent a humán papillomavírus (HPV) méhnyakrákért is felelős két típusának előfordulása azóta, hogy 2006 óta oltással...","id":"20190225_hpv_oltas_hatasa_hpv_fertozottseg_alakulasa_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27460044-ad78-4482-89df-1f0305027431","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_hpv_oltas_hatasa_hpv_fertozottseg_alakulasa_statisztika","timestamp":"2019. február. 25. 16:03","title":"A számok nem hazudnak: ez a különbség a HPV elleni oltást kapott és nem kapott nők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]