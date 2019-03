Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","shortLead":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","id":"20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87522391-a0e9-4c77-a79c-f1d5ceebcb92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. március. 01. 12:46","title":"Letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1245e11d-d239-4cdb-90b7-6e67ec2371ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint a különleges igényű gyerekeknek kijelölt hűvösvölgyi intézmény nem is teljesen akadálymentesített. ","shortLead":"A Népszava szerint a különleges igényű gyerekeknek kijelölt hűvösvölgyi intézmény nem is teljesen akadálymentesített. ","id":"20190301_Nem_akadalymentesitett_otthonba_vinnek_Fotrol_a_kerekesszekes_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1245e11d-d239-4cdb-90b7-6e67ec2371ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab998e20-57ff-48d7-b201-d30da3ccd0bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Nem_akadalymentesitett_otthonba_vinnek_Fotrol_a_kerekesszekes_gyerekeket","timestamp":"2019. március. 01. 08:56","title":"Nem akadálymentesített otthonba vinnék Fótról a kerekesszékes gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005c8d09-584a-4f4f-84ee-f6dd15a4337a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkcióval jelentkeztek a Facebook fejlesztői, így mostantól már a Történetekben is megoszthatjuk az eseményeket.","shortLead":"Új funkcióval jelentkeztek a Facebook fejlesztői, így mostantól már a Történetekben is megoszthatjuk az eseményeket.","id":"20190228_facebook_esemeny_megosztasa_tortonetek_stories_poszt_bejegyzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=005c8d09-584a-4f4f-84ee-f6dd15a4337a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e248ca97-8cc8-4bd7-8808-ff61bbe55f37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_facebook_esemeny_megosztasa_tortonetek_stories_poszt_bejegyzes","timestamp":"2019. február. 28. 19:03","title":"Jött egy új funkció a Facebookra, mostantól így is megoszthatja eseményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1472f80e-a8a9-4741-ab7c-127d18e10f1d","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Generációkat akartak közelebb hozni egymáshoz társasjátékokkal, mégis vádak hangzanak el az este után.","shortLead":"Generációkat akartak közelebb hozni egymáshoz társasjátékokkal, mégis vádak hangzanak el az este után.","id":"20190301_Ugy_szervezett_csaladbarat_programot_Kosa_Lajos_felesege_hogy_a_resztvevok_nem_tudtak_miben_vesznek_reszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1472f80e-a8a9-4741-ab7c-127d18e10f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab829c-9ad5-46b0-94fd-1bb3d84f99dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Ugy_szervezett_csaladbarat_programot_Kosa_Lajos_felesege_hogy_a_resztvevok_nem_tudtak_miben_vesznek_reszt","timestamp":"2019. március. 01. 16:19","title":"Úgy szervezett családbarát programot Kósa Lajos felesége, hogy volt résztvevő, aki nem tudta, miben vesz részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy csend után robbant az MSZP-ben a kavarásbomba: Mesterházy Attilát egy vidéki párttársa feljelentette, szivárogtatással, a pártelnök elleni kampányolással vádolják. Az ügy háttere a párt viharos EP-listás választmányi ülése és az EP-képviselői helyekkel függ össze. Mesterházy tagad.\r

\r

","shortLead":"Nagy csend után robbant az MSZP-ben a kavarásbomba: Mesterházy Attilát egy vidéki párttársa feljelentette...","id":"20190301_Kizarhatjak_Mesterhazy_Attilat_az_MSZPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaeaef5-ee8b-41f1-a81c-ef9a8a2ef9df","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kizarhatjak_Mesterhazy_Attilat_az_MSZPbol","timestamp":"2019. március. 01. 14:13","title":"Fegyelmi indult az MSZP-ben Mesterházy Attila ellen, akár ki is zárhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd Magyarországért Párt esetében ugyanakkor továbbra is érvényben van az intézkedés.","shortLead":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd...","id":"20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c957340-bdf6-4aff-acc8-2a77b4fed017","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","timestamp":"2019. február. 28. 14:48","title":"Állami Számvevőszék: Újra kaphat pénzt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Járulékmentességet ígér Varga Mihály pénzügyminiszter.","shortLead":"Járulékmentességet ígér Varga Mihály pénzügyminiszter.","id":"20190301_Megtalalta_a_modjat_a_kormany_hogyan_lehetne_dolgoztatni_a_kozepiskolasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e02f8d-5935-4cb9-9006-913cf109e8ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Megtalalta_a_modjat_a_kormany_hogyan_lehetne_dolgoztatni_a_kozepiskolasokat","timestamp":"2019. március. 01. 11:26","title":"Megtalálta a módját a kormány, hogyan lehetne dolgoztatni a középiskolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem érti, miért ne kéne kedvelnie azt a Kim Dzsong Unt, aki milliókat tart nyomorban és százezreket politikai fogolytáborban.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai elnök nem érti, miért ne kéne kedvelnie azt a Kim Dzsong Unt, aki milliókat tart nyomorban és százezreket...","id":"20190301_Eles_eszu_igazi_vezeto__nagyon_megdicserte_Trump_Kim_Dzsong_Unt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3251465c-8b9a-482c-b97d-5dc0b82a5ffe","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Eles_eszu_igazi_vezeto__nagyon_megdicserte_Trump_Kim_Dzsong_Unt","timestamp":"2019. március. 01. 18:53","title":"Éles eszű, igazi vezető - nagyon megdicsérte Trump Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]