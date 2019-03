Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f04ea9-68bd-4f36-b65b-7106a70c1615","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB liberális alapvetéseket határozott meg Versenyképességi programjával, és szembemegy a kormány által eddig vallott értékekkel, mint pl. a munkaalapú társadalom. A valósággal pedig köszönőviszonyban sincs.\r

\r

","shortLead":"Az MNB liberális alapvetéseket határozott meg Versenyképességi programjával, és szembemegy a kormány által eddig...","id":"20190228_Korabbi_jegybankalelnok_Az_MNB_uj_programjaval_szembe_megy_a_kormannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f04ea9-68bd-4f36-b65b-7106a70c1615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8547a492-00d0-4dd0-9393-12fda0731d51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Korabbi_jegybankalelnok_Az_MNB_uj_programjaval_szembe_megy_a_kormannyal","timestamp":"2019. február. 28. 13:51","title":"Korábbi jegybankalelnök: Az MNB új programjával szembemegy a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kék bálnák kiváló emlékezőképességükre hagyatkozva térnek vissza rendszeresen azokra a jó minőségű zsákmányt biztosító, állandó tápláléklelőhelyekre, amelyek régóta megbízhatóan kiszolgálják őket – derült ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A kék bálnák kiváló emlékezőképességükre hagyatkozva térnek vissza rendszeresen azokra a jó minőségű zsákmányt...","id":"20190301_kek_balnak_emlekezete_taplelek_lelohely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa2946c-5e74-4c97-8f01-a0fe35973b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_kek_balnak_emlekezete_taplelek_lelohely","timestamp":"2019. március. 01. 18:03","title":"A kék bálnáknak annyira jó a memóriájuk, hogy emlékeznek rá, hol van a spájz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybanki 330 pontos versenyképességi javaslatcsomag egyszerre nyúlna két darázsfészekbe: az egészségügybe és a nyugdíjakba. Azt is bedobták ötletként, hogy a nők öregségi nyugdíját a felnevelt és Magyarországon járulékfizetővé vált gyermekek számától kellene függővé tenni.","shortLead":"A jegybanki 330 pontos versenyképességi javaslatcsomag egyszerre nyúlna két darázsfészekbe: az egészségügybe és...","id":"20190301_Matolcsy_a_felnevelt_gyermekek_szamatol_tenne_fuggove_a_nyugdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7742a3-aed2-4aae-9a5e-00cef22674c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Matolcsy_a_felnevelt_gyermekek_szamatol_tenne_fuggove_a_nyugdijat","timestamp":"2019. március. 01. 13:55","title":"Matolcsy több nyugdíjat adna azoknak, akik gyereket neveltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e1013a-8a9c-462a-b494-f8c7e7fded31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól hivatalos megnevezés lehet a prefektusnő asszony, de a tűzoltónő és a rendőrnő is. ","shortLead":"Mostantól hivatalos megnevezés lehet a prefektusnő asszony, de a tűzoltónő és a rendőrnő is. ","id":"20190301_Engedelyezte_a_foglalkozast_jelento_szavak_nonemu_alakjat_a_Francia_Akademia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e1013a-8a9c-462a-b494-f8c7e7fded31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4b443e-ba55-4332-b2a7-97b45e223082","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Engedelyezte_a_foglalkozast_jelento_szavak_nonemu_alakjat_a_Francia_Akademia","timestamp":"2019. március. 01. 14:46","title":"Engedélyezte a foglalkozást jelentő szavak nőnemű alakját a Francia Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az állat súlyos sérüléseket szenvedett, elaltatták. ","shortLead":"Az állat súlyos sérüléseket szenvedett, elaltatták. ","id":"20190228_Masfel_honap_elzaras_kutya_balta_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d37f1ef-3a2f-497a-9030-38d8b425fbf9","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Masfel_honap_elzaras_kutya_balta_allatkinzas","timestamp":"2019. február. 28. 17:22","title":"Másfél hónap elzárásra ítélt a bíróság egy férfit, aki baltával ütött egy kiskutyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 55 fotóból álló válogatást eddig csak néhány helyen mutatták be a világon.","shortLead":"Az 55 fotóból álló válogatást eddig csak néhány helyen mutatták be a világon.","id":"20190228_Megnyilt_David_Lynch_kiallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9c26f7-937f-4d3f-a64c-cc92dfc33320","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Megnyilt_David_Lynch_kiallitasa","timestamp":"2019. február. 28. 21:59","title":"Megnyílt David Lynch kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.","shortLead":"A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.","id":"20190301_Uzent_Tarlosnak_a_Magyar_Nemzet_Budapesten_kene_tartani_a_fapadosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9008c-a6c5-4c6d-a5b2-53687e5c9edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Uzent_Tarlosnak_a_Magyar_Nemzet_Budapesten_kene_tartani_a_fapadosokat","timestamp":"2019. március. 01. 09:21","title":"Üzent Tarlósnak a Magyar Nemzet: Budapesten kellene tartani a fapadosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egész kutatólabor sodródhat a tengerbe az Antarktiszon, ha a self, amin áll, egy törésvonal mentén elválik a földrésztől. Már csak a gépek működnek benne.



","shortLead":"Egy egész kutatólabor sodródhat a tengerbe az Antarktiszon, ha a self, amin áll, egy törésvonal mentén elválik...","id":"20190301_Tengerbe_szakadhat_ezert_kiuritettek_az_antarktiszi_brit_kutatobazist","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d69845-9631-42fb-8fdb-f608f707976f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_Tengerbe_szakadhat_ezert_kiuritettek_az_antarktiszi_brit_kutatobazist","timestamp":"2019. március. 01. 20:43","title":"Tengerbe szakadhat, ezért kiürítették az antarktiszi brit kutatóbázist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]