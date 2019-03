Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum, a hajléktalanság elleni küzdelem új formája, egy korrupciós múzeum és a neonok elleni harc is szerepel.\r

\r

","shortLead":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum...","id":"20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14f0944-9442-4662-a9aa-33f7c70a2937","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","timestamp":"2019. március. 01. 17:32","title":"Puzsér a neonok, a hajléktalanság, a korrupció és az autóforgalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398d182e-630e-42c6-871d-224875108f8a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190303_Marabu_FekNyuz_Osszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398d182e-630e-42c6-871d-224875108f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7d643c-bbc9-4d6b-a19f-798b78f63a01","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Marabu_FekNyuz_Osszefogas","timestamp":"2019. március. 03. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök hanoi csúcstalálkozója.","shortLead":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un...","id":"20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1210eca9-b2f7-4ea1-8696-4bb0966dc2e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","timestamp":"2019. március. 03. 12:48","title":"A Times megírta, pontosan miért zárult kudarccal a Trump-Kim csúcstalálkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","id":"20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc9d36b-63c6-4961-a2f8-67e79e17029e","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","timestamp":"2019. március. 01. 17:43","title":"Kétmilliárd forint volt a tét, lezárult Hosszú Katinka és Shane Tusup válása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a470097b-c4e1-4891-92f7-25e6a205f59a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Biztos tudja majd, a nagyon is kézzelfogható kárt is rendezni virtuális pénzzel. ","shortLead":"Biztos tudja majd, a nagyon is kézzelfogható kárt is rendezni virtuális pénzzel. ","id":"20190303_lamborghini_huracan_performante_bitcoin_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a470097b-c4e1-4891-92f7-25e6a205f59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e371cc-20fc-4b5f-88ac-a7f6a13cb18f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_lamborghini_huracan_performante_bitcoin_baleset","timestamp":"2019. március. 03. 14:16","title":"Bitcoin milliárdosé az árokban elhagyott élénklila Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiérkező igazságügyi orvos szakértő elsődlegesen kizárta az idegenkezűséget.","shortLead":"A kiérkező igazságügyi orvos szakértő elsődlegesen kizárta az idegenkezűséget.","id":"20190301_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_haz_kertjeben_Oreglakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be23a871-c065-4347-858a-4fbbf4ec4095","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_haz_kertjeben_Oreglakon","timestamp":"2019. március. 01. 20:18","title":"Elásott női holttestet találtak egy ház kertjében Öreglakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csabát sajtóértesülések szerint Prágában tartóztatta le a rendőrség. ","shortLead":"Dér Csabát sajtóértesülések szerint Prágában tartóztatta le a rendőrség. ","id":"20190302_Elfogtak_a_rettegett_szerbiai_magyar_bergyilkost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb5a172-b070-4465-a8bf-0ce27b2b0d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Elfogtak_a_rettegett_szerbiai_magyar_bergyilkost","timestamp":"2019. március. 02. 11:38","title":"Elfogták a rettegett szerbiai magyar bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"A csúcs 16 fok lesz.","shortLead":"A csúcs 16 fok lesz.","id":"20190302_Tiz_foknyi_kulonbseg_is_lehet_az_orszag_egyes_reszei_kozott_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d519e23-b764-4e8b-b6ff-5908bac27ba5","keywords":null,"link":"/idojaras/20190302_Tiz_foknyi_kulonbseg_is_lehet_az_orszag_egyes_reszei_kozott_vasarnap","timestamp":"2019. március. 02. 16:45","title":"Tíz foknyi különbség is lehet az ország egyes részei között vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]