[{"available":true,"c_guid":"c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter főleg Mórahalom nyereséges fürdőjére volt kíváncsi, mivel a vásárhelyi strand százmilliós veszteséget termel, de más ötleteket is kapott.","shortLead":"Márki-Zay Péter főleg Mórahalom nyereséges fürdőjére volt kíváncsi, mivel a vásárhelyi strand százmilliós veszteséget...","id":"20190302_MarkiZay_Peter_egy_kormanyparti_polgarmestertol_kapott_tanacsokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4fdb2-f583-4073-bfdb-7ec6596872f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_MarkiZay_Peter_egy_kormanyparti_polgarmestertol_kapott_tanacsokat","timestamp":"2019. március. 02. 07:15","title":"Márki-Zay Péter egy kormánypárti polgármestertől kapott tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rövid ideig tartó betegség után, 81 éves korában elhunyt Koós János táncdalénekes, parodista-színész - tudatta a család vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Rövid ideig tartó betegség után, 81 éves korában elhunyt Koós János táncdalénekes, parodista-színész - tudatta a család...","id":"20190303_Meghalt_Koos_Janos_tancdalenekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8550712b-a682-430b-9bcb-7ec7b6402a15","keywords":null,"link":"/elet/20190303_Meghalt_Koos_Janos_tancdalenekes","timestamp":"2019. március. 03. 06:48","title":"Meghalt Koós János táncdalénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régiónkból csak Lengyelország tudott több vállalatot küldeni Európa legjobban növekvő cégeinek listájára.","shortLead":"A régiónkból csak Lengyelország tudott több vállalatot küldeni Európa legjobban növekvő cégeinek listájára.","id":"20190301_Het_magyar_ceg_kerult_Europa_leggyorsabban_novekvo_vallalatai_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e0e893-f251-4f1e-a53a-1db8203e4151","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Het_magyar_ceg_kerult_Europa_leggyorsabban_novekvo_vallalatai_koze","timestamp":"2019. március. 01. 17:25","title":"Hét magyar cég került Európa leggyorsabban növekvő vállalatai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomásra tart, egyelőre csak egy Ripley nevű bábuval a fedélzetén. ","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomásra tart, egyelőre csak egy Ripley nevű bábuval a fedélzetén. ","id":"20190302_Fellottek_a_SpaceX_urkapszulajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458f157c-44c8-4f58-b297-e4b18e629599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_Fellottek_a_SpaceX_urkapszulajat","timestamp":"2019. március. 02. 10:18","title":"Fellőtték a SpaceX űrkapszuláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román EU-elnökségnek sikerült meggyőznie a tagállamokat, az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, hogy egységes, több biztonsági elemet tartalmazó személyazonossági igazolványokra van szükség - közölte pénteken Carmen Dan román belügyminiszter.","shortLead":"A román EU-elnökségnek sikerült meggyőznie a tagállamokat, az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot...","id":"20190302_Jon_az_egyseges_europai_szemelyi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefbf73d-22ca-4818-ba77-a1b5764c2ba9","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Jon_az_egyseges_europai_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2019. március. 02. 17:13","title":"Jön az egységes európai személyi igazolvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f9082c-1862-4e94-b5b6-c0130eb066dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint mivel nincsen kampányidőszak, nem folytathatna kampánytevékenységet a kormány sem.","shortLead":"A párt szerint mivel nincsen kampányidőszak, nem folytathatna kampánytevékenységet a kormány sem.","id":"20190301_Feljelentette_a_kormany_plakatkampanyat_a_DK_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f9082c-1862-4e94-b5b6-c0130eb066dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e256260-0a07-4d63-beef-3bb13e9a7915","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Feljelentette_a_kormany_plakatkampanyat_a_DK_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagnal","timestamp":"2019. március. 01. 18:45","title":"Feljelentette a kormány plakátkampányát a DK a Nemzeti Választási Bizottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"velemeny","description":"Köves Slomó is csak egy \"módszer \"a sok közül.","shortLead":"Köves Slomó is csak egy \"módszer \"a sok közül.","id":"201909_ha_egy_zsido_hulye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2380bf83-4ef4-4f9e-93e4-774f087f6c28","keywords":null,"link":"/velemeny/201909_ha_egy_zsido_hulye","timestamp":"2019. március. 03. 09:00","title":"Tóta W. Árpád: Ha egy zsidó hülye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2554cdb0-d2f1-4994-8278-6c9b8bd24124","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Békés megyében több esetben nem strómanokkal vásároltatták meg az árverésre kiírt földeket, hanem Fidesz és MAGOSZ tagok vitték a jó minőségű területeket. Ángyán József újabb földjelentése.","shortLead":"Békés megyében több esetben nem strómanokkal vásároltatták meg az árverésre kiírt földeket, hanem Fidesz és MAGOSZ...","id":"20190302_Ujabb_Angyan_jelentes_Bekes_megyeben_a_latszatra_sem_adtak_Fideszesek_vasaroltak_a_foldeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2554cdb0-d2f1-4994-8278-6c9b8bd24124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5466635d-ac16-4d0c-a077-e52ecb0b18ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Ujabb_Angyan_jelentes_Bekes_megyeben_a_latszatra_sem_adtak_Fideszesek_vasaroltak_a_foldeket","timestamp":"2019. március. 02. 06:45","title":"Újabb Ángyán jelentés: Békés megyében a látszatra sem adtak, politikusok vásárolták a földeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]