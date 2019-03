Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eff74dbc-7621-4ce0-8c85-202ecf2a5958","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A római katonák által, több mint 1800 évvel ezelőtt készített \"graffitik\" háromdimenziós dokumentálását kezdték meg a régészek Észak-Angliában, Hadrianus falánál.","shortLead":"A római katonák által, több mint 1800 évvel ezelőtt készített \"graffitik\" háromdimenziós dokumentálását kezdték meg...","id":"20190303_romai_kori_falfelirat_hadrianus_fala_haromdimenzios_dokumentalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff74dbc-7621-4ce0-8c85-202ecf2a5958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacc066-a9ef-4648-b4aa-3f74672aaa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_romai_kori_falfelirat_hadrianus_fala_haromdimenzios_dokumentalas","timestamp":"2019. március. 03. 16:03","title":"Lézerrel szkennelik be, 3D-ben a Hadrianus falán talált római kori \"graffitiket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","shortLead":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","id":"20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b2846-55c3-4960-9c5d-47c11ea27488","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","timestamp":"2019. március. 05. 11:59","title":"Tüntetésről tudósítottak, büntetést kaptak a Mérce újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a45d6b-0475-4b6d-ba3a-52863fe135aa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Cipészmesterből sincs elég.","shortLead":"Cipészmesterből sincs elég.","id":"20190305_Tanfolyamon_oktatjak_a_szegedi_papucs_himzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a45d6b-0475-4b6d-ba3a-52863fe135aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6267aa8-4144-4869-9f77-148f7ccd3c94","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Tanfolyamon_oktatjak_a_szegedi_papucs_himzeset","timestamp":"2019. március. 05. 10:42","title":"Tanfolyamon oktatják a szegedi papucs hímzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Indian Wellsben folytathatja jó sorozatát, Dubajban csak Federer tudta megállítani.\r

Ez óriási szám. ","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy az Apex Legends sikere csak ideig-óráig tartana. A kiadó legfrissebb jelentése szerint az ingyenes...","id":"20190304_apex_legends_battle_royale_ingyenes_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ca3af7-948b-490c-807f-6b019271d38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_apex_legends_battle_royale_ingyenes_videojatek","timestamp":"2019. március. 05. 10:33","title":"Nem tudják letenni az emberek, már 50 millióan játszanak az ingyenes Apex Legends-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]