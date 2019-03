Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7d661ef-8690-4957-b32c-302116f6a56a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az újdonság úgy néz ki, mint egy Aston Martin sportkocsi, de később négyszemélyes és terepjáró változat is érkezhet belőle.","shortLead":"Az újdonság úgy néz ki, mint egy Aston Martin sportkocsi, de később négyszemélyes és terepjáró változat is érkezhet...","id":"20190308_korbefotoztuk_az_5_perces_toltesi_ideju_500_kilometeres_hatotavu_uj_villanyautot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7d661ef-8690-4957-b32c-302116f6a56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c992509-4a6a-4d53-8f3a-c658d25805a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_korbefotoztuk_az_5_perces_toltesi_ideju_500_kilometeres_hatotavu_uj_villanyautot","timestamp":"2019. március. 08. 13:21","title":"Körbefotóztuk az 5 perces töltési idejű, 500 kilométeres hatótávú új villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester az éjféltől reggel ötig tartó repülési tilalmat reggel hat óráig tolná ki, mert úgy véli, az éjszakai repülés főleg a mélyalvás időszakában probléma.","shortLead":"A főpolgármester az éjféltől reggel ötig tartó repülési tilalmat reggel hat óráig tolná ki, mert úgy véli, az éjszakai...","id":"20190308_Tarlos_megegyezett_a_repulesi_tilalomrol_a_Liszt_Ferenc_repterrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1201a001-66c1-460d-a352-ed9342c6df20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Tarlos_megegyezett_a_repulesi_tilalomrol_a_Liszt_Ferenc_repterrel","timestamp":"2019. március. 08. 10:07","title":"Tarlós elvi megegyezést kötött a repülési tilalomról a Liszt Ferenc reptérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b945c6-4542-4989-a7d6-aae656f2396c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ezt szabályozó törvény ugyanis azt mondja ki, a fizetések az aktuális átlagkereset hatszorosát teszik ki alapesetben. Az pedig lényegesen nőtt.","shortLead":"Az ezt szabályozó törvény ugyanis azt mondja ki, a fizetések az aktuális átlagkereset hatszorosát teszik ki...","id":"20190308_Majdnem_200_ezerrel_emelkedett_a_miniszterek_fizetese_marciustol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5b945c6-4542-4989-a7d6-aae656f2396c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899051ab-9489-4cbc-9ede-78e0a6a4b46b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Majdnem_200_ezerrel_emelkedett_a_miniszterek_fizetese_marciustol","timestamp":"2019. március. 08. 19:42","title":"Majdnem 200 ezerrel emelkedett a miniszterek fizetése márciustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597c5991-a20c-4bce-b4c9-3e19fbeb62d7","c_author":"","category":"elet","description":"Múlt szombatra volt kiírva a baba születése.","shortLead":"Múlt szombatra volt kiírva a baba születése.","id":"20190308_Megszuletett_Rezes_Judit_es_Szabo_Gyozo_masodik_gyermeke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=597c5991-a20c-4bce-b4c9-3e19fbeb62d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055aea5d-e105-4464-9016-e4487977f663","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Megszuletett_Rezes_Judit_es_Szabo_Gyozo_masodik_gyermeke","timestamp":"2019. március. 08. 11:03","title":"Megszületett Rezes Judit és Szabó Győző második gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 11-től változik a Filmalap Filmszakmai Döntőbizottságának összetétele. Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója a grémium tagjának kérte fel Divinyi Réka forgatókönyvírót, Fekete Ibolya rendezőt, valamint helyettes tagnak Zágoni Bálint dokumentumfilm-rendezőt, forgatókönyvírót, filmtörténészt, a kolozsvári Filmtett Egyesület vezetőjét. Az újonnan kinevezett tagok megbízása két évre szól.","shortLead":"Március 11-től változik a Filmalap Filmszakmai Döntőbizottságának összetétele. Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója...","id":"20190308_Filmszakmai_Dontobizottsag_Filmalap_tagok_valtozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511e1640-335c-426d-930c-e0122e15edb7","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Filmszakmai_Dontobizottsag_Filmalap_tagok_valtozas","timestamp":"2019. március. 08. 10:42","title":"Megvan Andy Vajna utódja a Filmszakmai Döntőbizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914938d0-dd73-42ba-abb7-06f718ad6aa0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU legszegényebb régiói közül három is Magyarországon található.","shortLead":"Az EU legszegényebb régiói közül három is Magyarországon található.","id":"20190307_Tavolodik_az_orszag_attol_hogy_2030ra_Europa_ot_legjobb_allama_kozott_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=914938d0-dd73-42ba-abb7-06f718ad6aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b577684-c05d-49b9-b140-1245784b1928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Tavolodik_az_orszag_attol_hogy_2030ra_Europa_ot_legjobb_allama_kozott_legyen","timestamp":"2019. március. 07. 15:30","title":"Távolodik az ország attól, hogy 2030-ra Európa öt legjobb állama között legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beolvad a Konzum az Opus Globalba.","shortLead":"Beolvad a Konzum az Opus Globalba.","id":"20190307_Itt_a_bejelentes_osszeolvad_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4fb5c-15ed-4228-a663-3cc8b05a69cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Itt_a_bejelentes_osszeolvad_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","timestamp":"2019. március. 07. 19:42","title":"Itt a bejelentés: összeolvad Mészáros Lőrinc két nagy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Menet közben gyulladt ki az Aquamant szállító kisgép.","shortLead":"Menet közben gyulladt ki az Aquamant szállító kisgép.","id":"20190307_Kigyulladt_Jason_Momoa_gepe_gyorsan_le_kellett_szallniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc952c2-3ddf-4dc4-a9f5-6b4e02161670","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Kigyulladt_Jason_Momoa_gepe_gyorsan_le_kellett_szallniuk","timestamp":"2019. március. 07. 09:26","title":"Kigyulladt Jason Momoa gépe, gyorsan le kellett szállniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]