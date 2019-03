Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Késhet a kamatemelés is a bizonytalan helyzet miatt.","shortLead":"Késhet a kamatemelés is a bizonytalan helyzet miatt.","id":"20190307_Aggodik_az_euroovezet_bankja_tovabb_nyomja_a_penzt_a_gazdasagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b1c9b-0daf-46b4-a21a-8be7411efbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Aggodik_az_euroovezet_bankja_tovabb_nyomja_a_penzt_a_gazdasagba","timestamp":"2019. március. 07. 16:29","title":"Aggódik az euróövezet bankja, tovább nyomja a pénzt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597c5991-a20c-4bce-b4c9-3e19fbeb62d7","c_author":"","category":"elet","description":"Múlt szombatra volt kiírva a baba születése.","shortLead":"Múlt szombatra volt kiírva a baba születése.","id":"20190308_Megszuletett_Rezes_Judit_es_Szabo_Gyozo_masodik_gyermeke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=597c5991-a20c-4bce-b4c9-3e19fbeb62d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055aea5d-e105-4464-9016-e4487977f663","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Megszuletett_Rezes_Judit_es_Szabo_Gyozo_masodik_gyermeke","timestamp":"2019. március. 08. 11:03","title":"Megszületett Rezes Judit és Szabó Győző második gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695702f8-da07-4f9d-9527-467076d6fae9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redmi a Redmo Note 7 után most egy újabb mobillal rukkolna elő, amiről kínai hírközlési hatóság weboldalára szinte minden információ kikerült.","shortLead":"A Redmi a Redmo Note 7 után most egy újabb mobillal rukkolna elő, amiről kínai hírközlési hatóság weboldalára szinte...","id":"20190307_redmi_redmi7_okostelefon_android_specifikacio_tenaa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695702f8-da07-4f9d-9527-467076d6fae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78549922-b137-464a-86b5-f31828c90b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_redmi_redmi7_okostelefon_android_specifikacio_tenaa","timestamp":"2019. március. 07. 12:33","title":"Messze a csúcstól: jön a Redmi új okostelefonja, a Redmi 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Papp László Budapest Sportaréna segíthet az autósokon jövő nyáron.","shortLead":"A Papp László Budapest Sportaréna segíthet az autósokon jövő nyáron.","id":"20190307_puskas_ferenc_stadion_parkolo_foci_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b9de16-32d1-4450-9d69-674fa674fcd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_puskas_ferenc_stadion_parkolo_foci_eb","timestamp":"2019. március. 07. 14:05","title":"\"Találtak\" még 1190 parkolót a Puskás-stadion körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e5a942-e512-4cb4-accb-70e3a66ec57d","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormány egyszerre dicsekszik a magyar gazdaság sikereivel és vizionál visszaesést, Gulyás Gergely pedig szintet lépett, amikor szeptemberre válságot jósolt. Hol az igazság?","shortLead":"A kormány egyszerre dicsekszik a magyar gazdaság sikereivel és vizionál visszaesést, Gulyás Gergely pedig szintet...","id":"20190308_gulyas_gergely_gazdasagi_valsag_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32e5a942-e512-4cb4-accb-70e3a66ec57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9b1be5-46c1-4b9f-96c8-300ab94e6b26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_gulyas_gergely_gazdasagi_valsag_szeptember","timestamp":"2019. március. 08. 06:30","title":"Válságot vár szeptemberre a kormány. Lehet, hogy már tudnak valamit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc284453-9b59-44dd-b11f-f6490be2f1bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redmi Note 7 Pro drágább változata is csak (átszámítva) 68 ezer forintba kerül, de pont úgy fotóz, mint a \"nagyok\".","shortLead":"A Redmi Note 7 Pro drágább változata is csak (átszámítva) 68 ezer forintba kerül, de pont úgy fotóz, mint a \"nagyok\".","id":"20190308_redmi_note_7_48_megapixeles_kamera_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc284453-9b59-44dd-b11f-f6490be2f1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdac3a47-dfe0-49ce-99da-92fd9e505c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_redmi_note_7_48_megapixeles_kamera_foto","timestamp":"2019. március. 08. 19:33","title":"Csináltak két képet a Redmi új olcsó csúcsmobiljával, és remek lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63cc50c-9240-4829-bc45-f2cd0408020b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legismertebb amerikai izomautó sztoriját négy percbe sűrítették, hogyan lett egy időre izomautóból, alig 100 lovas autó is.","shortLead":"Az egyik legismertebb amerikai izomautó sztoriját négy percbe sűrítették, hogyan lett egy időre izomautóból, alig 100...","id":"20190307_dodge_charger_tortenet_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c63cc50c-9240-4829-bc45-f2cd0408020b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcf729e-7958-48f9-ab7d-0a9d94e45ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_dodge_charger_tortenet_video","timestamp":"2019. március. 07. 14:40","title":"Tömény, V8-as hangokkal kísért videón a Dodge Charger története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","shortLead":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","id":"20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b624f-b2f2-4a0f-aa19-75f6df6b3ca7","keywords":null,"link":"/elet/20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","timestamp":"2019. március. 07. 20:20","title":"\"A nő a szóda és a víz\" – fideszesek üzentek nőnap alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]