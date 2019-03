Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Disney tervei szerint megtart néhány 20th Century Foxhoz fűződő produkciót, elsősorban mozifilmeket.","shortLead":"A Disney tervei szerint megtart néhány 20th Century Foxhoz fűződő produkciót, elsősorban mozifilmeket.","id":"20190308_Disney_21st_Century_Fox_felvasarlas_film_mozi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060f6e16-ac2c-4c0c-8e09-cabc132efc6a","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Disney_21st_Century_Fox_felvasarlas_film_mozi","timestamp":"2019. március. 08. 15:59","title":"A Disney hamarosan felvásárolja a 21st Century Foxot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök visszaüzent az újra kormányhű Magyar Nemzetnek.","shortLead":"A miniszterelnök visszaüzent az újra kormányhű Magyar Nemzetnek.","id":"20190307_Orban_a_Neppart_elhagyasarol_Csigaver_higgadtsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e12a4-0516-48eb-8538-62b2708f1c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Orban_a_Neppart_elhagyasarol_Csigaver_higgadtsag","timestamp":"2019. március. 07. 11:17","title":"Orbán a Néppárt elhagyásáról: Csigavér, higgadtság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta Industry Kft.-nél, de röviddel azután, hogy Seszták városában, Kisvárdán kitették őket a stadionberuházásból, a szolnoki Atlétikai Centrum szerződését is felmondták.","shortLead":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta...","id":"20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00348cf8-c943-4f9b-9a67-77928299075e","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","timestamp":"2019. március. 08. 11:27","title":"Kiesett a pikszisből a NER egyik kedvenc építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkahelyi stressz levezetésének szokatlan módját választotta Klaus O. A pszichológusa szerint emberkísérleteket végzett a munkatársain.","shortLead":"A munkahelyi stressz levezetésének szokatlan módját választotta Klaus O. A pszichológusa szerint emberkísérleteket...","id":"20190307_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_evekig_mergezte_a_kollegai_szendvicseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f0beca-f5dd-4f64-bbb7-dc8d9726e393","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_evekig_mergezte_a_kollegai_szendvicseit","timestamp":"2019. március. 07. 18:26","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki évekig mérgezte a kollégái szendvicseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"446b1d8f-a59c-484b-8622-538f92209df6","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Tudja, hogy néznek ki belülről a világ legfényűzőbb szocialista palotái? És hogy már a hatvanas években arról álmodoztak, hogyan lehetne 100 százalékban újrahasznosítani egy város hulladékát? A Budapesti Építészeti Filmnapok vetítésein a mindennapjainkat érintő, a társadalmunkat jelentősen befolyásoló problémák és megoldások kerülnek napirendre. Ezeket a filmeket ajánljuk.","shortLead":"Tudja, hogy néznek ki belülről a világ legfényűzőbb szocialista palotái? És hogy már a hatvanas években arról...","id":"20190307_A_tokeletes_varost_akarta_felepiteni_a_20_szazad_Leonardo_da_Vincije_de_kudarcot_vallott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=446b1d8f-a59c-484b-8622-538f92209df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e7fa3-2d7e-4d4d-bf08-ac615a5ec8ea","keywords":null,"link":"/elet/20190307_A_tokeletes_varost_akarta_felepiteni_a_20_szazad_Leonardo_da_Vincije_de_kudarcot_vallott","timestamp":"2019. március. 07. 13:31","title":"A tökéletes várost akarta felépíteni a 20. század Leonardója, de kudarcot vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc284453-9b59-44dd-b11f-f6490be2f1bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redmi Note 7 Pro drágább változata is csak (átszámítva) 68 ezer forintba kerül, de pont úgy fotóz, mint a \"nagyok\".","shortLead":"A Redmi Note 7 Pro drágább változata is csak (átszámítva) 68 ezer forintba kerül, de pont úgy fotóz, mint a \"nagyok\".","id":"20190308_redmi_note_7_48_megapixeles_kamera_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc284453-9b59-44dd-b11f-f6490be2f1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdac3a47-dfe0-49ce-99da-92fd9e505c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_redmi_note_7_48_megapixeles_kamera_foto","timestamp":"2019. március. 08. 19:33","title":"Csináltak két képet a Redmi új olcsó csúcsmobiljával, és remek lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfbb656-2dbb-45ee-a37c-c7a21bc73ddf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A DVTK arénáját választotta az elmúlt év legszebb stadionjának a Stadium Database.","shortLead":"A DVTK arénáját választotta az elmúlt év legszebb stadionjának a Stadium Database.","id":"20190308_A_diosgyorit_valasztottak_az_ev_legszebb_stadionjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cfbb656-2dbb-45ee-a37c-c7a21bc73ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937e030-af24-485a-9949-52dbbdea2fec","keywords":null,"link":"/sport/20190308_A_diosgyorit_valasztottak_az_ev_legszebb_stadionjanak","timestamp":"2019. március. 08. 09:52","title":"A diósgyőrit választották az év legszebb stadionjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz tisztán látni a fóti gyerekváros megszüntetése utáni tervekről, a lehetséges forgatókönyvekről a HVG e heti számában olvashatnak.



","shortLead":"Nehéz tisztán látni a fóti gyerekváros megszüntetése utáni tervekről, a lehetséges forgatókönyvekről a HVG e heti...","id":"20190307_Kormanyzati_vendeghaz_vagy_Meszaros_Lorinc_ujebb_befektetese_lesze_Foton_a_kastelybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50df9272-2db9-4f37-80da-5e8c7ea10dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Kormanyzati_vendeghaz_vagy_Meszaros_Lorinc_ujebb_befektetese_lesze_Foton_a_kastelybol","timestamp":"2019. március. 07. 15:03","title":"Kormányzati vendégház vagy Mészáros Lőrinc újabb befektetése lesz-e Fóton a kastélyból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]